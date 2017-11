Konfindustria: Ulja e kufirit të TVSH-së, të paktën 6 mijë biznese të vogla rrezikojnë mbylljen

Konfindustria vlerëson se të paktën 6 mijë biznese të vogla me qarkullim vjetor 2-5 milion lekë, rrezikojnë mbylljen, nëse do të përfshihen në TVSH, sipas skemës së ekzekutivit në Paketën Fiskale 2018. Përmes një njoftimi për shtyp, Konfindustria bën me dije se ka dërguar kërkesë zyrtare Kuvendit të Shqipërisë, që të shtyhet me të paktën një vit skema e përfshirjes së biznesit të vogël në këtë skemë. “Koha e mësipërme kërkohet me qellim përgatitjen e paketës shoqëruese ligjore dhe biznesit, të domosdoshme për mënjanimin e pasojave negative të përfshirjes në skemën e TVSH sipas projektligjit ne diskutim.” Kërkesa e drejtuar Kuvendit, bën më dije Konfindustria, bën pjesë në grupin prej 14 kërkesash, që Konfindustria ka paraqitur për Paketën Fiskale 2018.