Kontestimi zgjedhor/Halimi: “Kontrata e PS-së me krimin dhe drogën udhëhoqi zgjedhjet”

Deputeti demokrat i qarkut të Beratit, Eduard Halimi denoncon krimin dhe bandat e lidhura me qeverinë, të cilat influencuan zgjedhjet e 25 Qershorit. Në një postim në facebook, Halimi falënderon votuesit e PD dhe shpjegon se rezultati i dobët i PD-së në Berat erdhi për shkak të kontratës së PS-së me krimin. “Falënderim të thellë për 2400 komisionerët, numëruesit dhe vëzhguesit‎ e Partisë Demokratike në 305 QV e qarkut të Beratit që qëndruan deri në kutinë e fundit për të numëruar çdo votë. Respekt dhe përgjegjësi të lartë ndaj gjithë qytetarëve të qarkut të Beratit që votuan Partinë Demokratike. Respekt për burrat dhe gratë dinjitoze që nuk e shitën votën dhe as u përulen as para thesit të pushtetit, as parave dhe presionit të gangsterëve të lidhur me pushtetin, por votuan për ndryshuar ekonominë e familjeve të tyre.‎ Keqardhje që kontrata e politikës me krimin ia doli sërish në Berat, që me paratë, forcën dhe lidhjen e gangsterëve me pushtetin, të blejnë votën e njerëzve të varfër gjatë javëve të fundit, të mposhtin dinjitetin tyre, e të triumfojnë mbi varfërinë e thellë në Skrapar, Poliçan, Kuçovë, Urë Vajgurore e Berat. Kontrata e krimit me politikën ia doli që edhe ditën e votimit në çdo‎ qendër votimi patrullat e fuoristradave të zeza të bënin ligjin duke sfiduar organet e ligjit, praninë e medias dhe të vëzhgueseve të ODHIR- Osce në Uznovë, Velabisht, Celepias në qendër të Beratit e Kuçovës. ‎Falënderim të thellë për shtabin e fushatës dhe punën e jashtëzakonshme të secilit kandidat për deputet që ishim së bashku në 200 takimet e 20 ditëve të fushatës. Në veçanti, mirënjohje për punën e jashtëzakonshme të Astritit, me të cilin pata fatin të punoja kaq ngushtë në këto 4 javë. Keqardhje që nuk ia dolëm të nxirrnim PD nga vendi i tretë ku ndodhej e të merrnim mandatin e dyte edhe pas shkurtimit të një mandati në këto zgjedhje. Nuk mundëm të prishnim kontratën e politikës me gangsterët e krimit këtu në qarkun e Beratit që vret demokracinë, votën e lirë dhe vret ekonominë”, shkruan deputeti Halimi.

Kreu i PDK, Nard Ndoka: “Ja pse Lulzim Basha i duhet Opozitës”/Nard Ndoka, që e ka fituar në fotofinish mandatin në qarkun e Shkodrës, duke u bërë deputeti i pestë i Partisë Demokratike, ka postuar në Facebook një status falenderues, pjesën më të madhe të të cilit ia ka kushtuar kryetarit të opozitës. Ndoka thotë se Basha i duhet opozitës dhe se fitorja e Ramës ishte si e Pirros. Sipas tij Basha mori vendime të guximshme dhe e ngriti lart moralin e demokratëve: Statusi i pjesshëm i Ndokës: “Lideri i Opozitëz, Z.Basha, u përball me vështirësi dhe përgjegjësi të mëdha, si para procesit, ashtu edhe gjatë tij. Unë mendoj dhe besoj, se mori vendimet më të mira për vendin dhe Opozitën; vendime të mëdha dhe të guximshme. Lulzim Basha pati përballë një ‘junte shtetrore’, që e çmontoi në dy e tri pjesë, që ngriti lart moralin e shpresën e demokratëve në të gjithë Shqipërinë; por koha ishte e shkurtër, emergjente dhe e pamjaftueshme për të fituar betejën!. Lulzim Basha i duhet Opozitës; u duhet Demokratëve për të vazhduar luftën me të keqen, për të vendosur standarde kushtetuese për Kodin Zgjedhor, për Drejtësinë, për reformat dhe integrimin tonë europian. Demokratët nuk kanë kohë për të humbur, as për të vajtuar, as për të dëgjuar kritikët inatçorë, që vetëm shajnë e kritikojnë. Personazhe pa alternativa, pa ide, por vetëm me mllef!. Opozita ka një projekt, ka një alternativë, ka një shpresë, dhe ky është Lulzim Basha! Ne humbëm një betejë që ishte e minuar, por ngritja dhe fitorja jonë është e afërt dhe e sigurtë.

Fokus – 5 mijë vota para PS, Kamza, gjerdani i artë PDSH/Fitorja e thellë dhe e vyer e Partisë Demokratike Kamëz ndaj koalicionit qeveritar e më gjerë vijon traditën e këtij qyteti, i cili edhe këtë radhë zgjodhi vlerat e demokracisë dhe dinjitetit dhe jo ato financiare. Kamza edhekëtë herë injoroi presionin qeveritar, diskriminimin e pushtetit, duke zgjedhur të jetë i lirë në zgjedhjen e vet duke kryesuar nga Partise Socialiste me rreth 5 mije vota. Puna e strukturave politike të PD Kamëz, shoqëruar me investimet dhe shërbimet e Bashkisë bënë që Kamza të jetë gjerdani i artë i Partisë Demokratike në Shqipëri. Mirënjohje për çdo qytetar për këtë fitore të radhës të Partisë Demokratike Kamëz!