Konventa Kombëtare/Petrit Vasili në krye të LSI-së, Monika Kryemadhi zv.kryetare

Nën thirrjet “LSI forcë e parë”, ka përfunduar Konventa Kombëtare e Lëvizjes Socialiste Për Integrim, ku Petrit Vasili është zgjedhur kryetar i ri i kësaj force politike, pas zgjedhjes së Ilir Metës si President i ri i Republikës së Shqipërisë. Petrit Vasili është zgjedhur në mënyrë unanime nga të gjithë delegatët si kryetar i ri. Ndërkohë në postin e zëvendëskryetares së parë të kësaj force politike, është emëruar Monika Kryemadhi. Me zgjedhjen e krerëve të rinj të LSI-së, fillon një “erë e re” për këtë parti, pas drejtimit prej saj për rreth 13 vjet, nga themeluesi Ilir Meta

Fjala e fundit e Ilir Metës si drejtues i LSI: Petrit Vasilin ta mbështesim dy herë, njëherë për LSI-në, njëherë për mua

Ilir Meta ka mbajtur fjalën e fundit si drejtues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në punimet e Konventës Kombëtare, duke vlerësuar në nivele maksimale rolin që LSI ka luajtur që nga periudha e krijimit, ai kujton vështirësitë që kjo forcë ka kaluar. Meta kujton koalicionin me PD, i cili sipas tij ka qenë i vështirë, por edhe kushtin që i ka vendosur Ramës, për tu bashkuar së bashku, duke i kërkuar miratimin e tre ligjeve të integrimit. “Pavarësisht nga padrejtësia, nga klima e presionit shantazhit, ne arritëm të mbijetonim në 2009 në ato zgjedhje që treguan problemet me të cilat ndeshet demokracia, por u bëmë edhe faktor stabiliteti dhe përshpejtimi të integrimit evropian të Shqipërisë. Jo pak prej jush nuk u pajtuan me atë vendim të vështirë të koalicionit të LSI me PD, por ajo ishte e vetmja zgjidhje për t’i shërbyer stabilitetit dhe degradimit. LSI ka një rol kyç në liberalizimin e vizave dhe ishte koha e duhur për të fituar qytetarët shqiptarë. Ashtu sikurse ju e mbani mend vendimin tonë të drejtë pas përfundimit të marrëveshjes me PD për të kaluar në opozitë duke i bërë shërbim demokracisë duke garantuar një rotacion paqësor të pushtetit. Por ju ndoshta keni harruar një fakt të rëndësishëm që i vetmi kusht që LSI i vendosi Ramës për tu shkëputur nga PD ishte votimi i tre ligjeve që kishin të bënin me integrimin e vendit dhe marrjen e statusit më vonë. Duhet të kujtojmë se koalicioni me PD nuk ka qenë i lehtë, por ne jemi krenarë që i qëndruam marrëveshjes. Kur ka qenë në pikëpyetja marrëdhënia e Shqipërisë me NATO, LSI ka vendosur kushtet e saj për të vendosur marrëveshjen euroatlantike të Shqipërisë. Në vazhdim të fjalës së tij, Meta iu drejtua të pranishmëve duke thënë se Petrit Vasilin duhet ta mbështesin një për LSI-në dhe njherë për atë vet. “Të kritikoje PD apo doktorin që unë e kam, pikë të dobët ishte herezi sepse mund të konfliktoheshe me këdo në rrugë sepse i tillë ishte fillimi i demokracisë. Mua më bënte përshtypje sesi një ri nuk rente drejt PD për pushtet, por ishte aq kritik dhe mosbesues dhe i shpaloste hapur mendimet dhe kritikat e tij. E dua Petritin sepse nuk është nga ata që rendin pas pushtetit, por nga ata që luftojnë dhe sakrifikojnë për bindjet e tij. Besoj se me Vasilin LSI do të këtë atë rezultat që unë kam ëndërruar prej kohësh dhe secili prej jush ëndërron. Jam i bindur se ju do ta mbështesni Petrit Vasilin dy herë më shumë. Një herë për LSI dhe një herë për Ilir Metën”, u shpreh Ilir Meta.