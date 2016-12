Kosova kremtoi lindjen e Krishtit/Thaçi dhe Mustafa: 2016-a, Viti i Shenjtërimit

Kronika: Besimtarët katolikë dhe ortodoksë në të gjithë vendin festuan Krishtlindjen

Besimtarë katolikë e ortodokse festuan dje në të gjithë vendin momentin më të rëndësishëm të kalendarit kristian, Krishtlindjen. Gjatë kremtimit të kësaj feste besimtarët urojnë më shumë paqe e dashuri për njëri-tjetrin. Besimtarë të shumtë katolikë u mblodhën në mesnatë në katedralen e Shën Palit në Tiranë, ku u mbajt mesha tradicionale e Krishtlindjes. Mesha u kremtua nga Arqipeshkvi i Arkidioqezës Tiranë-Durrësit, Imzot Xhorxh Frendo. Kjo është‎ mesha e parë që imzot Frendo kremton për Krishtlindje, që pas marrjes së detyrës. Mijëra besimtarë të krishterë i janë drejtuar ditën e djeshme kishave për të kremtuar Krishtlindjen. Në festën më të rëndësishme të të krishterëve ata janë lutur për më shumë mirësi dhe paqe mes njerëzimit. Gjatë kremtimit të kësaj feste besimtarët kanë uruar më shumë paqe e dashuri për njëri-tjetrin. Besimtarë të shumtë katolikë u mblodhën në mesnatë në katedralen e Shën Palit në Tiranë, ku u mbajt mesha tradicionale e Krishtlindjes, ndërkohë që qindra të tjerë u mblodhën gjatë orëve të para të mëngjesit në ambientet e Katedrales ortodokse “Ngjallja e Krishtit”.

Ndërkohë në vigjilje të kësaj Krishtlindje, edhe drejtuesit e dy komuniteteve fetare katolike dhe ortodokse kanë bërë urimet e tyre. Kryepeshkopi Anastas ka uruar besimtarët dhe përmes mesazhit të tij, i ka kërkuar atyre të mposhtin arrogancën, e cila sipas tij sjell pasoja të frikshme në shoqëri. Urim i veçantë ka ardhur edhe nga Arqipeshkvi i Shkodër-Pultit Angelo Massafra, i cili duke uruar të gjithë besimtarët e krishterë, u ka bërë thirrje shqiptarëve që të reagojnë në mënyrë paqësore ndaj padrejtësive që u bëhen dhe të duan më shumë Zotin. Ndërsa në meshën e mbajtur në katedralen e Shën Palit në Tiranë, ku edhe mbahet për çdo vit mesha tradicionale e Krishtlindjes, Arqipeshkvi i Arkidioqezes Tiranë-Durrës, Imzot Xhorxh Frendo bashkë me urimin për të gjithë besimtarët, ka lajmëruar në emër të dioqezës se nuk do të organizonin pritjen tradicionale me politikanë.“Krishtlindja është sigurisht festa e të gjithëve, por veçanërisht e të varfërve dhe të atyre që janë në kufijtë e shoqërisë tonë. Është ky motivi pse Arkidioqeza e Tiranë-Durrësit ka vendosur që, në Krishtlindjen e këtij viti, në vend të pritjes zyrtare për pushtetarët, politikanët, ambasadorët e të tjerë, të organizojë një drekë për të varfrit në ambientet e Arqipeshkëvisë Tiranë-Durrës”, thuhet në njoftimin e Imzot Frendos.

Krishtlindje e bardhë në Malësinë e Madhe, pajtohen dy fise në hasmëri/ Kjo Krishtlindje ka ardhur e bardhë në mesazhe, solidaritet dhe pajtim në Famullinë e Shën Kollit në Shkrel të Malësisë së Madhe. Mesazhi i pajtimit dhe faljes së gjakut është përcjellë për të gjithë banoret, jo vetëm në këtë zonë por në mbarë Shqipërinë. Këto ditë në përgatitje të festave të Krishtlindjeve në famullinë e Shen Kollit Shkrel dhe në Kishën e Zojes në Sterkuj Dedaj u bë pajtimi mes disa familjeve nga Bajza dhe Sterkuj- Dedaj. Familjet Kekaj nga Bajza i kërkojnë falje familjes së Ndue Luk Sterkaj. Me bujarinë e besimtarit dhe të malësorit Ndue Luka me familje i falë në emër të Natës së Madhe të Krishtlindjes duke sjell paqen e Krishtin në familjet e tyre. Gëzuar festen e Krishtlindjes të gjithëve dhe Zoti sjelltë paqe dhe bekim në familjet tuaja, është urimi qe lëshohet për të gjithë nga Famullia e Shën Kollit në Shkrel të Malësisë së Madhe.

Kosova uron besimtarët e krishterë për Krishtlindje – Thaçi: 2016, viti i shenjtërimit /Urimet për festën e Krishtlindjes nuk kanë munguar as nga figurat e larta të politikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Isa Musafa, ua ka uruar festën e Krishtlindjeve të gjithë besimtarëve të krishterë, nëpërmjet rrjetit social Facebook. Sipas Mustafës, kjo festë përcjell më së miri cilësitë e popullit kosovar, ku paqja dhe mirësia mbizotërojnë mbi të. “Të dashur qytetarë, Në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës ju përcjellë urimet më të sinqerta për Krishtlindje. Urime të veçanta edhe për trupin diplomatik, pjesëtarët e KFOR-it dhe të misioneve tjera në Kosovë. Kjo festë e shenjtë përcjell te besimtarët anekënd mesazhet e dashurisë, paqes, mirësisë, optimizmit dhe të harmonisë ndërmjet njerëzve, virtyte që e karakterizojnë plotësisht popullin e Kosovës. Për shumë mot Kërshëndellat! Urime”, thuhet në urimin e kryeministrit. Gjithashtu edhe Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka uruar gjithë besimtarët e krishterë për festën e Krishtlindjeve. Përmes një shkrimi në Facebook ai u ka uruar atyre dashuri e mirëkuptim në familjet e tyre. Në postimin e tij Thaçi vitin 2016 e ka vlerësuar si viti i shenjtërimit, ku përmendi figurën e ndritur shqiptare Nënë Tereza, gjithashtu u ndal edhe lumturimi i 38 martirëve shqiptarë të Kishës Katolike. Ja postimi i tij: “Në këtë natë të shenjtë Krishtlindjeje, të gjithë besimtarëve katolikë iu uroj shumë gëzime, dashuri e mirëkuptim në familjet e tyre. Ky vit na solli gëzime të gjithëve. U shenjtërua Nënë Tereza, jeta dhe veprat e së cilës janë udhërrëfyes për ne, por u lumturuan edhe 38 martirë shqiptarë të Kishës Katolike. Në audiencë private me Atin e Shenjtë, si president i vendit i konfirmova sërish përkushtimin e Kosovës për vlerat e paqes, dialogut dhe solidaritetit, si dhe mora konfirmimin për ardhjen e tij në Kosovë, ditë të cilën po e presim me padurim. Nata e sotme është kohë kur u gëzohemi të mirave e begative që na sjell jeta dhe festojmë me njëri-tjetrin. Por, përveç festës, është kohë kur reflektojmë edhe për kujdesin ndaj njëri-tjetrit, ndaj familjes, miqve, shtetit dhe gjithë shoqërisë”- shkruan Hashim Thaçi.

Nga Betlehemi në plazhet e Australisë, ja si është celebruar festa e Krishtlindjeve në botë/ Mijëra pelegrinë dhe turistë celebruan festën e Krishtlindjeve në vendet e shenjta të Betlehemit. Në meshën tradicionale të mesnatës, Bazilika e “Krishtlindjeve” ishte e tejmbushur me besimtarë. Prezent ishte edhe presidenti i Palestinës, Mahmoud Abbas. Festime, të qeshura dhe këngë. Në ditën e meshës së Krishtlindjeve, katedralja ikonike të Seulit u mbush nga rreth 2 mijë besimtarë, përfshirë shumë fëmijë. Ndërsa në rrugë nuk mungoi atmosfera festive. Ndryshe ishte situata në Australi. Diell, det dhe sërf. Kështu u festuan Krishtlindjet në plazhin e Sindejt, që është një nga më të njohurit në botë. Mes zhytjeve në det dhe temperaturave që arrijnë dhe 40 gradët, 25 Dhjetori, që përkon dhe me verën në Australi, është tashmë traditë që familjet dhe turistët të mblidhen për të festuar Krishtlindjet e më pas Vitin e Ri. Por festime të veçanta ka pasur edhe në vende të tjera. Babagjyshi në versionin nën ujë. Banorët e qytezës siberiane, Irkutsk, festuan të zhytur poshtë ujit Krishtlindjet, në temperatura të ulëta e të veshur me personazhe të filmave vizatimorë rusë në liqenin Baikal. Në Rusi, Krishtlindjet festohen me 7 Janar siç i kërkon tradita ortodokse. Mënyrat e veçanta të festimeve vazhdojnë dhe në Amerikë. Në Virxhinia është shfaqur një Babagjysh pa slitë por që rrëshket në ujë. Festës së tij i janë bashkur edhe miqtë më të besuar, drerët, elfët dhe plaku i dëborës. Natyrisht në pothuajse gjithë vendet e botës nuk ka munguar mesha tradicionale.