KQZ kundër Prokurorisë, nuk i heq mandatin deputetit socialist Vladimir Kosta  

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shqyrtuar ditën e djeshme kërkesën e dorëzuar nga Prokuroria, ku kërkohej heqja e mandatit për deputetin e Partisë Socialiste, Vladimir Kosta, i cili ishte subjekt i ligjit të Dekriminalizmit. Organi i akuzës i kishte kërkuar KQZ heqjen e mandatit për deputetin e Përmetit, për shkak se në formularin e vetë deklarimit nuk kishte listuar një dënim me 10 mijë lekë gjobë për armëmbajtje pa leje të regjistruar më 19 prill 2000. Në vendimin e gjykatës që u bë publik pas kërkesë së dorëzuar nga Prokuroria në KQZ, konstatohet se deputeti Kosta ishte përfshirë në një incident me një person, i cili i kishte zënë rrugën me makinë, më datë 16 qershor të vitit 1999. Por edhe njëherë institucioni që duhet të garantojë plotësimin e standardeve të zgjedhjeve dhe që përbën një hallkë kyçe në zbatimin me përpikëri të ligjit të dekriminalizmit, ka hedhur poshtë kërkesën e organit të akuzës, duke i dhënë mundësinë deputeti Kosta të vijojë të mbetet deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Në vendimin që ka marrë dje KQZ e drejtuar nga një marionetë si Denar Biba, që ka treguar vazhdimisht se zbaton urdhrat politikë të kryeministrit Rama, arsyeton se ka shqyrtuar më parë vetë deklarimin e deputetit Kosta, ndaj dhe nuk shikon konflikt me mandatin. KQZ ditën e djeshme ia ktheu edhe një herë kërkesën mbarpsht prokurorisë, duke treguar edhe njëherë se është e rreshtuar në radhët e kapo-bandës në pushtet të drejtuar nga Edi Rama dhe me vendimet e saj po justifikon vendosmërinë e kryeministrit për të shkelur me të dyja këmbët ligjin e Dekriminalizmit, që e votoi vetëm për t’i hedhur hi syve shqiptarëve e ndërkombëtarëve. Denar Biba dhe përfaqësuesit e mazhorancës në KQZ zgjodhën sërish dje të mbronin strukturën kriminale të Edi Ramës dhe të legjitimonin pushtetin e pionierëve të krimit dhe bandave. Teksa Rama vazhdon të mbajë peng të ardhmen e vendit e po i dhuron shqiptarëve destabilitetin si alternativën e vetme, çirakët e tij të ulur në krye të institucioneve ligj zbatuese po përpiqen me çdo kusht që të mbajnë në detyrë gjithë eksponentët e ardhur nga boat e errët e krimit, të cilët Rama i futi në Kuvend dhe për partneritetin e të cilëve është i gatshëm të sakrifikojë Shqipërinë.