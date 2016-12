KQZ shtyn për datën 29 vendimin për Elvis Roshin, Shkëlqim Selamin e Dashamir Tahirin  

KQZ kërkoi 48 orë kohë për të marrë vendim për mandatet e tre zyrtarëve të parë që Prokuroria i ka konstatuar si subjekt dekriminalizimi. Katër anëtarë të KQZ kërkuan nga Prokuroria e Përgjithshme informacione shtesë. Vendimi u mor edhe pse organi qendror i akuzës, sipas ligjit ka fjalën e fundit të verifikimit të thelluar

Komisioni Qendror i zgjedhjeve vendosi me 7 vota pro që vendimi për mandatet e kryebashkiakut Elvis Roshi dhe deputetëve Shkëlqim Selami e Dashamir Tahiri të bëhet me datën 29 dhjetor në fund të afatit dhjetëditor pas kërkesës së prokurorisë. Këta janë tre zyrtarët e parë që kapen nga procesi i dekriminalizimit pas verifikimeve të Prokurorisë së Përgjithshme .

Debati kryesor në KQZ ishte nëse ky institucion duhej të shqyrtonte më tej kërkesat e prokurorisë, ndonëse anëtarët që përfaqësojnë të djathtën dhe LSI-në por dhe kryetari, thanë se KQZ nuk ka tagër të vërë në dyshim verifikimet e prokurorisë, si organi kryesor që ngarkon ligji për dekriminalizimin. Sidoqoftë nisur nga faktet se avokatët e tre zyrtarëve paraqiten në seancë dëgjimore dokumente që KQZ nuk i ka nga prokuroria, pas një vendimmarrje 4 me 3 komisioni do t’i drejtohet dhe organit të akuzës për të dhëna shtesë për tre zyrtarët.Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e kryen detyrën brenda dhjetë ditëve nga kërkesat e bëra nga prokuroria për kryebashkiakun e Kavajës dhe dy deputetët, 1 e pesta e deputetëve i çon në Gjykatë Kushtetuese e cila sipas ligjit konstaton ndërprerjen e mandatit. Dikush vijon të bëjë me faj popullin për personat që ka zgjedhur dhe paditurinë për të shkuarën e tyre kriminale, dhe jo forcat politike për opsionet që kanë vënë në fletën e votimit.