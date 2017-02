Kreu demokrat me banorët e Himarës: Pronat tuaja do të jenë nën mbrojtjen dhe sigurinë e ligjit

Banorët e Himarës marshuan pranë çadrës së lirisë ku për të njëmbëdhjetën ditë zhvillohet protesta opozitare dhe qëndresa popullore për të ngritur edhe ata zërin e shqetësimit të tyre. Kryetari demokrat Lulzim Basha i cili po zhvillonte një bashkëbisedim me pensionistët, i ftoi protestuesit himariotë të dëgjohen nga agora e qytetarëve.“Grabitja e pasurive publike dhe pronës është tipar i kësaj qeverie dhe për të ngritur zërin kundër grabitjes së pronave sot protestës i janë bashkuar qindra banorë nga jugu i Shqipërisë, nga Himara, nga zona të tjera të vendit. Unë dua ti mirëpres sot në këtë shesh të protestës dhe lirisë për të thënë fjalën e tyre, për të drejtat e tyre të patjetërsueshme, kushtetuese, siç është e drejta e pronës. Kundër kësaj qeverie të bandave që po i vjedh, po i tjetërson dhe po i falsifikon pronat.” Të mbledhur me një pankartë ku shkruhej: Kryeministër mos na i prishni shtëpitë dhe bregun e detit; banorët e Himarës ngritën zërin për projektet e qeverisë të cilat për ta janë jo vetëm të paqarta por edhe në shkelje të kushtetutës së Republikës. Për Nikollaq Neranxin, Himara ka kaluar shumë kryeministra, por të gjithë kanë mbetur miq të qytetit bregdetar përvec Edi Ramës. “Edi Rama në emër të disa projekteve të paqarta po shkatërron pronat tona. Po shkatërron historinë e një vendi të lashtë. Këto projekte i ka fshehur pas një gjuhe nacionaliste shumë të rrezikshme. Himariotët po përjetojnë dramë. Rama po bën genocid në zonën tonë. Pak na përzë por edhe na grabit.”Himariotët u zotuan në çadrën e protestës qytetare se do të mbrojnë tokat e tyre me jetë. Për këtë Himara i kujtoi kryeministrit disa vargje të himnit shqiptar: Në duar armët do t’i mbajmë/ të mbrojmë atdheun në ç’do kënd/ të drejtat tona ne si ndajmë/ këtu armiqtë s’kanë vend. Kreu i selisë blu Basha i quajti banorët e Himarës një dëshmi të gjallë të grabitjes shtetërore të pronave dhe pasurive të tyre nga një grusht oligarkësh nën maskën e një pushteti abuziv dhe arrogant.