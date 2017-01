Kreu i AMA-s, Gentian Sala dëshmon tek Komisioni i Medias, s’pranon të japë shpjegime për pasurinë

Ditën e djeshme, me kërkesë të deputetëve të Komisionit të Medias, kreu i Autoritetit të Mediave Audiovizive, Gentian Sala u paraqit në komisionin e medias, ndërsa mohoi të gjitha akuza të ngritura ndaj tij. Kreu i Komisionit, Genc Pollo iu drejtua Salës duke u shprehur se është praktikë që kur ka një debat, akuza apo fajësime të tilla, personi jep shpjegime, ndërsa është bërë përjashtim për kreun e AMA-s pasi ai nuk ka dhënë kurrë shpjegime

Me kërkesë të deputetëve të Komisionit të Medias, kreu i Autoritetit të Mediave Audiovizive, Gentian Sala u paraqit në mbledhjen e ditës së djeshme, ku iu përgjigj akuzave për monopolizim të tregut dhe procesin e dixhitalizimit. Në lidhje me pasurinë e tij në vitet e fundit, Sala tha se Komisioni i ishte drejtuar ILDKPI-së ndaj dhe nuk mund të shprehet për një çështje në hetim. Sala gjithashtu i është përgjigjur pyetjeve të deputetëve në Komisionin e Medias në lidhje me procesin e dixhitalizimit, licencave kombëtare, shqetësimet e mediave lokale dhe pasurinë e tij. Kreu i Komisionit, Genc Pollo iu drejtua Salës duke u shprehur se është praktikë që kur ka një debat, akuza apo fajësime të tilla, personi jep shpjegime, ndërsa është bërë përjashtim për kreun e AMA-s pasi ai nuk ka dhënë kurrë shpjegime. Përgjigja e Salës për Pollon ishte: “Sikur të mos keni pikë respekti për mua, më dëgjoni të flas ato që pretendoj, pastaj ILDKPI, SPAK, prokurori të bëjnë punën e vet. Mos prisni përgjigje nga mua nëse e keni vendosur çfarë do të bëni. Do i drejtoheni prokurorisë? Bëjeni”. Në seancën dëgjimore, kreu i AMA-s Gentian Sala, deklaroi gjithashtu se në tregun mediatik janë krijuar grupime të mëdha mediatike, por nuk ka monopole. Por deputeti Boçi theksoi se ka diskriminim ne shpërndarjen e licencave. “E keni kaluar në licencë kombëtare të gjithën s’keni lënë fare për ata. Pse shmangni zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis televizioneve rajonale, lokale.

Diskutimi në Komision/Genc Pollo: Shoqata e medias parashtroi një ditë më parë shqetësimet e medias lokale. Zoti. Sala ju jeni në qendër të vëmendjes për shkak të pasurisë suaj të viteve të fundit. Kur ngrihen akuza te tilla, personi do të jap shpjegimet dhe informacion.

Gentian Sala: Problemin më të madh në procesin e dixhitalizimit e kanë mediat lokale dhe rajonale. Ata janë operatorët më të rrezikuar në treg. Por dua të them se tek AMA kanë gjetur një aleat që dëgjon shqetësimet e tyre. Ndarja e tarifave u bë sipas popullsisë. Tarifat e operatorëve lokal janë ulur.

Genc Pollo: Ka akuza që ju keni favorizuar platformën e Digitalb në treg. I keni detyruar mediat lokale që të lidhin kontratë me Digitalb. Jeni objektiv në punën tuaj zoti Sala?

Gentian Sala: Po të isha në interes të operatorit do kisha bërë miratim të rritjes së tarifave. Kjo nuk ndodhi Kryetar. Asnjë operator audioviziv analog nuk është i kërcënuar. OSBE dhe KiE nuk i njoh si detyrim ligjor, por si detyrim moral.

Genc Pollo: Çfarë synon në mbledhjen e ardhshme të AMA-s për dhënien e licencave?

Gentian Sala: Është në proces, unë jam 1 nga 7 anëtarët e Bordit. Nuk mund të shprehem për një çështje në proces. Nuk mund të bënit kërkesën në Prokurori dhe ILDKPI pa më dëgjuar mua paraprakisht. Bedri Hoxha: Ne nuk ju pyetëm për pasurinë, por për klientelizimin.Luçiano Boçi: Pse nuk jepni shpjegime për frekuencën 53 që është zënë nga TVSH-ja? Jep sqarime.