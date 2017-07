Kreu i Komisionit për Zgjedhjet në PD, Jemin Gjana prezanton rregulloren dhe procedurat e fushatës

Mblidhet komisioni për zgjedhjet në PD, të pranishëm edhe kandidatët Basha e Selami

Komisioni për përgatitjen e procesit zgjedhor në Partinë Demokratike ka shqyrtuar për afro dy orë rregulloren për garën për kryetarin e Partisë Demokratike. Pjesë e mbledhjes kanë qenë edhe 2 kandidatët Lulzim Basha dhe Eduard Selami. Pas afro dy orësh, komisioni i përbërë nga 7 anëtarë ka miratuar procedurat e votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të saj, si dhe rregulloren që do të ndiqet nga strukturat dhe kandidatët deri ditën e zgjedhjeve. Kreu i këtij komisioni, Jemin Gjana, nënvizoi rolin e rëndësishëm që kanë degët e kësaj partie në rrethe. Sipas Gjanës, komisioni ka vendosur që kryesitë e degëve të PD në qarqe të ndjekin procesin e votimit në rrethe, që do të mbahet më 22 korrik. Gjana theksoi se në çdo qendër votimi do të ngrihet një komision që do të ketë një kryetar dhe në përbërje dy anëtarë të kryesisë së PD dhe përfaqësuesin e kandidatëve për kryetar. Fletën e votimit dhe listën do ta miratojë Komisioni qendror elektoral i Partisë Demokratike jo më vonë se 5 ditë para ditës së zgjedhjeve. Në votim do të marrin pjesë të gjithë anëtarët e PD-së. “Jam këtu në zbatim të vendimit të kryesisë për ngritjen e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale të Partisë Demokratike. Unë jam kryetar i këtij komisioni në përbërje të së cilit janë Tritan Shehu, Dhurata Çupi, Enkelejd Alibeaj dhe Bardh Spahia. Janë gjithashtu dy punonjësit e administratës së Partisë Demokratike të sektorit të organizimit, Minushe Lazaj dhe Albert Avdyli. Në përbërje të këtij komisioni janë edhe 2 anëtarë që përfaqësojnë dy kandidatët. Arben Ibro i propozuar nga z. Basha dhe Riza Xhura i propozuar nga z. Selami. Komisioni është mbledhur sot në mbledhjen e tij të parë dhe miratoi udhëzimin e tij të parë që përcakton procedurat e fillimit të procesit. Natyrisht në vazhdim do të ketë nevojë që ne të mblidhemi për të përcaktuar procedurat në vazhdim që kanë të bëjnë me momentin e ditës së votimit dhe procedurave të votimit”, theksoi Gjana. Më tej ai theksoi se bazuar në nenin 46 të Statutit dhe në vendimin nr. 23 të kryesisë të datës 03.05.2017, Komisioni ka vendosur “Kryesia e degës së PD-së organizon dhe është përgjegjëse për procesin e votimit për kryetar të PDSH-së që do të zhvillohet me datë 22.07.2017. Në çdo degë të PDSH-së në rrethe do të ngrihet një qendër votimi. Ambientet ku do të kryhet votimi miratohen nga Komisioni OKOE me propozim të kryesive të degëve, jo më vonë se data 15.07.2017. Në selinë qendrore të PDSH-së do të ngrihet qendra e votimit për degën Tirana 2, në të cilën përveç votuesve të kësaj dege, mund të votojnë edhe anëtarët e Kryesisë së PDSH-së, anëtarët e Këshillit Kombëtar, anëtarët e Grupit Parlamentar ekzistues dhe deputetët e dalë nga zgjedhjet parlamentare të datës 25.06.2017, të cilët mund të votojnë edhe në qendrën e votimit të degës ku banojnë. Për çdo qendër votimi ngrihet komisioni me përbërjen e mëposhtme:Një nga N/Kryetarët e degës, Kryetar. Dy anëtarë kryesie. Një përfaqësues nga secili kandidat për degën përkatëse. Kryetari dhe dy anëtarët e kryesisë në përbërje të komisionit të votimit zgjidhen nga kryesia e degës me votim të fshehtë. Vendimi i kryesisë së degës për përbërjen e komisionit i njoftohet Komisionit OKOE brenda datës 15.07.2017. Degët e PDSH-së janë përgjegjëse për organizimin e takimeve të anëtarësisë me kandidatët sipas grafikut që do dërgohet nga Sekretariati Organizativ i PDSH-së i cili e rakordon këtë grafik paraprakisht me kandidatët në garë. Fleta e votimit miratohet nga Komisioni OKOE jo më vonë se 10 ditë para datës së zgjedhjeve”. Gjana theksoi se lista e votuesve miratohet nga Komisioni OKOE jo më vonë se 5 ditë para ditës së zgjedhjeve. “Kjo listë përmban:Regjistrin elektronik të anëtarësisë së PDSH-së të përditësuar deri në datën 28.06.2017. Emrin e çdo anëtari të PDSH-së që disponon një teser anëtarësie ndër vite por që nuk figuron për arsye teknike në regjistrin e përditësuar elektronik. Këta anëtarë të paraqiten deri në datën 12.07.2017 pranë degëve përkatëse të PDSH-së në rrethe me dokumentin e anëtarësisë që disponojnë. Dega e PDSH-së administron një fotokopje të dokumentit dhe pasi e verifikon, harton një listë shtesë të cilën ia përcjell komisionit OKOE brenda datës 15.07.2017”. Votuesit duhet të paraqiten për votim me kartën e identitetit ose pasaportën biometrike. Orari i hapjes së qendrës do të jetë nga ora 08:00 deri në 19:00. “Në qoftë se ka ende anëtarë të PD-së që presin të votojnë përtej këtij orari, qendra e votimit të mos mbyllet deri në përfundimin e votimit të tyre. Kutitë e votimit, fletët e papërdorura, listat e votuesve dhe proces verbali i mbyllje së votimit, administrohen nga Komisioni i Qendrës së Votimit. Anëtarët e KQV i shoqërojnë kutitë e votimit deri në dorëzimin e tyre në Komisionin OKOE, i cili përcakton me udhëzim të posaçëm vendin e dorëzimit, të numërimit dhe modalitetet përkatëse. Komisioni i OKOE miraton procedurën e numërimit e cila fillon pas dorëzimit të kutisë së fundit nga degët. Komisioni OKOE në përfundim të procesit të numërimit shpall zyrtarisht kandidatin fitues. Për çdo shqetësim lidhur me çështjet e trajtuara në pikat 1 deri 12 të këtij Udhëzimi, ankimimet i adresohen Komisionit OKOE i cili merr rast pas rasti vendimet përkatëse”, theksoi Gjana.