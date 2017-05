Kreu i PD denoncon shantazhimin e nxënësve për pjesëmarrje në takimet me kryeministrin Rama

“Gjimnazet e Elbasanit pezullojnë mësimin, nxënësit në shesh me Edi Ramën”

Përdorimi i nxënësve për të mbushur sheshet nga prej ku flasin liderët politikë duket se është pjesë e skemës së re të “Rilindjes”, ku mësues dhe drejtorë-militantë të kësaj partie nëpërmjet presioneve, shantazheve apo duke shkelur ligjin detyrojnë nxënësit që të jenë të pranishëm në tubimet elektorale të kryeministrit Edi Rama. Rama pasditen e djeshme u gjend në Elbasan, ku mori pjesë në një takim, që ai ka zgjedhur ta pagëzojë si bashkëbisedim me votuesit për herë të parë, por që është një monolog i shëmtuar e shfaqje arrogance e kryeministrit. Në mënyrë që të mbushë plot e përplot sheshin dhe për të dhuruar një shfaqje pozitive për syrin e kamerës së regjisë së paguar, stafi i kryeministrit ishte kujdesur që të jepte urdhër në të gjitha gjimnazet e qarkut të Elbasanit për të pezulluar mësimin në shkelje totale të ligjit dhe për tu nisur drejt vendit ku do të zhvillohej takimi me kreun e ekzekutivit. Këtë informacion shqetësues e ka publikuar kreu i PD-së, Lulzim Basha, i cili ka postuar në Facebook mesazhin që denonconte këtë akt të paprecedentë. “Prsh i nderuar Z. Lul Basha, po ju informoj se sot ne shkollën e mesme të bashkuar, fshati Zgosht Librazhd po pezullohen orët e fundit të mësimit, për të dërguar maturantët në Elbasan. Si duket do ketë ndonjë miting. Ju uroj suksese, vazhdo e mos u ndal nga këta hajdutë, presim nga ju, jemi me ju, me shumë respekt. Ju lutem ruani anonimatin pasi kam fëmijë maturant.”

Berisha: Nxënësit e Gramshit detyrohen të marrin pjesë në mitingun e Edi Ramës në Elbasan/ Dita e djeshme ka shërbyer për të kuptuar fenomenin e stimuluar nga “rilindasit” e Edi Ramës, të cilët në shërbim të partisë po mbushin mitingjet e kryeministrit me qindra të rinj, që detyrohen të braktisin orët e mësimit për shkak të shantazheve dhe presioneve. Kështu përveç denoncimit të publikuar nga kreu demokrat Lulzim Basha edhe ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar një video, të ardhur në adresën e tij nga “gjimnazisti dixhital”, ku tregohet sesi nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të Gramshit mbushin autobusët, që nisen drejt Elbasanit për të marrë pjesë në takimin me Edi Ramën. “Në pranverën e braktisjes së madhe, nga Gramshi në Elbasan në takim me detyrim me Edvin Kristaq Ramën! Të dashur miq, gjimnazistët e Gramshit lanë sot mësimin dhe mbushin me detyrim katër autobuza për të dëgjuar në Elbasan mashtrimet e reja, me të cilat Nastradin Rama, njeriu që trefishoi tarifat e universiteteve, zëvendëson mashtrimet e tij të vjetra. Ai në takim deklaron se shumë kemi bërë, por kemi dhe shumë për të bërë, ç’ka do të thotë shumë kemi mashtruar, por kemi edhe më shumë për të gënjyer”, shkruan Berisha në Facebook. Në vijim të statusit të tij ish-kryeministri Berisha ka publikuar edhe foton, mesazhin e plotë dhe videon e dërguar prej një denoncuesi , që ai e quan gjimnazisti dixhital. “Doktor. Dua të njoftoj se sot në Gramsh kanë lënë mësimin dhe janë nisur me detyrim 4 autobuza me nxënësit e klasave të 10,11 dhe 12 në takimin që do të bëhet sot në Elbasan me Edi Ramën. Po ju nis dhe videon”, thuhet në mesazhin denoncues.

Gjimnazistët e Kavajës në protestë: Ne nuk nënshtrohemi, largohuni ju/ Ish-kryeministri Sali Berisha ditën e djeshme ka publikuar në Facebook disa fotografi, ku shihet qartë një protestë e organizuar nga nxënësit e gjimnazit “Aleksandër Moisiu” në Kavajë, të cilët refuzojnë t’i nënshtrohen urdhrave politikë të mësuesve të tyre, që janë militantë të Partisë Socialiste dhe veprojnë me direktiva të kësaj force politike. “Gjimnazistët guximtarë të Kavajës i vënë drynin gjimnazit “Aleksandër Moisiu”, bojkotojnë mësimin dhe protestojnë me moton: “Ne nuk nënshtrohemi, largohuni ju!”, shkruan ish-kreu i ekzekutivit, teksa poston edhe foto nga rezistenca e gjimnazistëve.