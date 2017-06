Kreu i PD në Sarandë: Paketat turistike për të huajt nuk do të kenë më taksën 20%

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha u takua ditën e djeshme me banorët e Sarandës dhe u shpjegoi planin ekonomik që do të ul taksat, ul çmimin e naftës dhe energjisë, masa këto që do të sjellin qarkullimin e lekut, rritjen e konsumit e të prodhimit. Basha i sqaroi qytetarët e Sarandës për programin ekonomik, gjatë ecjes dhe takimeve me ta. Në një kafene, Basha takoi disa pensionistë me bindje të ndryshme politike, midis tyre edhe Vangjelin që ka votuar më parë socialistët. “Mos harxhoni kohën kot”. Por shpjegoja Vangjelit se plani jonë funksionon për të gjithë, edhe për socialistët. Këto zgjedhje nuk bëhen për stoicizëm por për xhepin e qytetarëve”, i kërkoi Basha mikut të tij, mbështetës i Partisë Demokratike. Krye demokrati u tha taksistëve të qytetit se paketat turistike për të huajt nuk do të kenë më taksën 20% të TVSH-së dhe kjo do të sjellë më shumë turistë në Sarandë dhe Shqipëri. Po ashtu, Basha i njohu me planin për heqjen e taksës së naftës, 240 lekë për litër, që do të ndikojë menjëherë në uljen e çmimit. Bizneseve të vogla në qytet Basha u tha se plani i tij ka vetëm 1 taksë, 1,5% të xhiros dhe nuk do të paguajnë asnjë cent më shumë ndërsa tatimorët nuk do të guxojnë të shkelin në bizneset e tyre. Ulja e taksave do të ndihmojë ekonominë dhe do të rris xhiron e tyre përmes konsumit. Basha u takua edhe me një grup peshkatarësh të qytetit, të cilët u shprehën se ndodhen në prag të falimentit dhe çdo furnizim e marrin në Korfuz për çmime më të ulëta. Kreu i PD tha se plani i tij ekonomik përmban 100mln euro subvencion mes të cilave edhe peshkatarë.