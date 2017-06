Kreu i PD në takimin përmbyllës në Lezhë: Votoni për mbështetje konkrete në punë e bujqësi

Në takimin përmbledhës në Lezhë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ftoi qytetarët të votojnë për një program konkret të ekonomisë. Kundërshtari i tij, tha Basha, nuk ka një program për zhvillimin e ekonomisë. Basha premtoi se për fermerët do të ketë një mbështetje më të madhe financiare. Kreu i opozitës foli për një klimë të rënduar politiko-ekonomike që po nxit emigracionin, ndërsa premtoi se republika e re do të sjellë ndryshimet e nevojshme kushtetuese. “Ka dalë në fushatë me dokrra hiri. Lezhjanët nuk do ti blenë dokrrat e hirit, por as Shqipëria nuk do të t’i blejë. Sikundër jeni në miting këtu kështu vërshoni dhe të dielën në kutitë e votimit. Merrni dhe lezhjanët e heshtur. Bashkohuni lezhjanë për numrin gjashtë për ekonominë e sigurtë. Për ju dhe vetëm për ju” tha Basha.

Spoti i ri i PD-së: Votoni numrin 6 për Republikën e Re, me ekonomi të fortë dhe të nesërme të sigurt për të gjithë/ Kreu i PD, Lulzim Basha publikoi një video në Facebook, ku deklaron se ‘Republika e vjetër’ i tradhtoi njerëzit. Basha i kërkon qytetarëve të votojnë numrin 6, Partinë Demokratike, për planin e tij ekonomik që do të shtrojë rrugën e zhvillimit të vendit. Kreu i PD e mbyll spotin duke premtuar një ekonomi të fortë dhe të nesërme të sigurt për të gjithë. “Republika e vjetër i tradhtoi njerëzit dhe sot më shumë se gjysma e shqiptarëve duan të largohen. Nëse ata do të braktisin vendin, Shqipëria nuk do të ekzistojë më. Plani im ekonomik do të shtrojë rrugën për zhvillimin e Shqipërisë si Europa. Familjet tona do të kenë mundësi të punojnë dhe të jetojnë të bashkuara në Shqipëri. Votoni Partinë Demokratike! Votoni numrin 6 për Republikën e Re, me ekonomi të fortë dhe të nesërme të sigurt për të gjithë”, shprehet Basha në video.