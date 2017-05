Kreu i PD nga Fieri: Më 25 qershor, me votën tuaj, merrni në dorë Republikën e Re

Ngjarja e paprecedentë e ndodhur në mitingun hapës të fushatës së PD, ku një prej të lënduarve ishte edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nuk e ndaloi këtë të fundit që të merrte pjesë në tubimin elektoral që u zhvillua mbrëmjen e djeshme në qytetin e Fierit. Ai mbajti fjalën e tij përpara mbështetësve të shumtë të opozitës së bashkuar në Fier, ku edhe prezantoi kandidatët për deputetë të këtij qarku, lista e të cilit kryesohet nga Enkelejd Alibeaj

Këshilltari i Trump në fushatën e PD në Fier, elozhe për kreun e opozitës, kritika për kryeministrin në ikje

Ngjarja e paprecedentë e ndodhur në mitingun hapës të fushatës së PD, ku një prej të lënduarve ishte edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nuk e ndaloi këtë të fundit që të merrte pjesë në tubimin elektoral që u zhvillua mbrëmjen e djeshme në qytetin e Fierit. Ashtu siç lajmëroi gjatë orëve të paradites për mediat, Basha mbajti fjalën e tij përpara mbështetësve të shumtë të PD-së në Fier, ku edhe prezantoi kandidatët për deputetë të këtij qarku, lista e të cilit kryesohet nga Enkelejd Alibeaj. Lideri i opozitës përpara qytetarëve fierakë theksoi se shqiptarët më 25 qershor duhet të marrin në dorë fatin e vendit përmes votës së tyre, për të konsoliduar Republikën e Re, ndërsa nënvizoi se opozita është e bashkuar dhe e unifikuar në qëndrime. Ai nënvizoi se nuk kemi të bëjmë me një takim politik të PD, por një bashkim vendimtar të qytetarëve pa dallim partiak që kërkojnë ndryshimin. “Shqiptarë merrni vendin në dorë, merrni Fierin në dorë me votën tuaj më 25 qershor për Republikën e Re, Republikën tuaj. Republika e vjetër u zmbraps nga qëndresa e qytetarëve 90 ditë e netë. Të bashkuar fitojmë gjithmonë, fiton populli. Dhe sot vijmë këtu të bashkuar. Ne jemi të bashkuar. Ata janë të përçarë. Këtu ka me qindra fierakë që për herë të parë vijnë në një takim politik që nuk është i PS, sepse ky me të vërtetë është takimi politik i PD, por mbi të gjitha është bashkimi vendimtar i shqiptarëve për Republikën e Re. Mirë se vini vëllezër dhe motra. Ne sot hedhim themelet e një politike për qytetarët, nga qytetarët”, tha Basha. Kreu i PD nga Fieri shpjegoi se Republika e re do t’i jap fund sistemin propocional, duke bërë që deputetët të zgjidhen drejtë për drejtë nga populli, duke i vendosur njëherë e mirë pushtetarët nën kontrollin e qytetarëve që i votojnë. Krye opozitari edhe njëherë theksoi se si kryeministër do të punojë për të ndërtuar një ekonomi më të fortë dhe nën qeverisjen e opozitës aktuale Shqipëria do t’i përkasë qytetarëve dhe jo oligarkëve. “Si kryeministër do të mbaj premtimin për një Republikë të re, për një ekonomi të fortë. Ju ftoj sonte dhe këto 27 ditë që na ndajnë nga heshtja zgjedhore ta bëjmë natën ditë, për ti treguar se shpresa që ka zbritur në këtë vend nuk është ëndrra e Bashës, por është ëndrra e shqiptarëve të bashkuar. Koha e republikës së vjetër ka mbaruar. Së bashku do të ndërtojmë një Shqipëri ku shqiptarët të kenë mundësi dhe politikanët të jenë shërbëtorët tuaj kokë ulur. Ndaj republikë e re do të thotë fund sistemit propocional, zgjedhje direkte deputetësh nga populli, do të thotë fuqizim i votës dhe vendimmarrjes qytetare, kontroll dhe balancë, do të thotë fund pushtetit arrogant që në këto vite mendoi për vetë dhe jo për popullin”, përfundoi Basha.

Lideri i opozitës Lulzim Basha i ndodhur në Fier për mitingun hapës të fushatës elektorale në këtë qark, ka sfiduar publikisht kryeministrin Edi Rama për një debat televiziv mes tyre gjatë fushatës elektorale. Krye demokrati Basha theksoi se në debatin televiziv, ftesën për të cilin mund t’ia bëjë Ramës edhe me shkrim, secili do të bëjë bilancin e vetë dhe në fund do të vendosin qytetarët me votë për fituesin. Basha ndër të tjera theksoi se Rama ka frikë të japë llogari për premtimet e pa mbajtura, ashtu siç edhe i frikësohet ekipit fitues të Partisë Demokratike, të cilin s’ka reshtur së komentuari gjatë këtyre tre ditëve. “Sot merret me gjithçka përveç se të japë llogari për premtimet që bëri, merret me ekipin tim sepse i frikësohet. Merret me qen e me mace, vetëm refuzon t’u japë llogari shqiptarëve përse nuk hapi 300 mijë vende pune, përse s’ka shëndetësi falas. Sonte e ftoj nga këtu për një debat televiziv. Edi Rama mund të shëtisë duke treguar barcaleta por nuk i çon dot 4 javë me barcaleta. Eja në debat televiziv, ti programin tënd unë programin tim dhe qytetarët të vendosin me votën e tyre. Ftesën e bëra publike, po nuk e pate dëgjuar ta nis dhe me shkrim. Por tani do ta them unë pse nuk vjen të shpjegojë, të japë llogari. Ndonjë punë edhe e ka bërë. Unë vetë i kam parë palmat me sy, ti thua asgjë. Mijëra palma, palma dhe fasada bosh. Kjo është politika e Ramës, atij nuk i interesuan hallet tuaja dhe zgjidhja e problemeve tuaja. Kjo është politika që e shikon Shqipërinë si një telajo. Kjo është politika që do përmbysim me votë në 25 qershor. Unë nuk do të jem kryeministri i palmave, kryeministri i shatërvanëve, i ekspozitave. Nuk do paguaj 900 euro palmën, unë do të jem kryeministri juaj, kryeministri juaj, i Fierit dhe i gjithë Shqipërisë”, deklaroi krye demokrati Basha nga Fieri.