Kreu i PD nga Vlora: Me mua kryeministër, prioritet do të jetë motori i ekonomisë

Lideri i Opozitës Lulzim Basha, në mitingun përmbyllës në Vlorë deklaroi se prioriteti kryesor i tij dhe i qeverisë së tij pas 25 Qershorit, do të jetë rritja e ekonomisë dhe ulja e taksave. Basha tha se në këto 4 vjet Vlora dhe vlonjatët i kanë provuar më mirë nga të gjithë mashtrimet e Edi Ramës. ‘Taksat e larta, çmimet e larta, arroganca, harresa totale për rininë vlonjate, u bënë 3 sezone turistike që Vlora nxin dhe nuk u zbardh sepse nuk e ndërtove lungomaren. Janë vite dështimi të paralajmëruara për premtime të pa mbajtura, për prioritete të gabuara. Pas 4 vitesh braktisjeje, arrogance dhe përbuzjeje dhe prioritetesh të gabuara që kurrë nuk prodhuan një lek, vjen sërish me të njëjtat premtime. Ramës i kanë mbetur mashtrimet e fundit, para se Vlora e bashkuar ti prijë fitoren republikës së Re. Republika e re do të ulë çmimin e energjisë, do të heqë taksën Rama, di të ulë taksën për biznesin. Përmes eliminimit të tvsh-së për gjithë paketat turistik ne do ti japim vlonjateve mundësinë që të tërheqin sa më shumë turistë dhe paratë të jenë për xhepat e tyre dhe jo për pushtetarët e pangopur. Ne nuk jemi këtu për timonin e Lulzim Bashës, sepse timoni i përket gjithsecilit prej jush, asnjë shofer tjetër nuk e di më mirë se shqiptarët rrugën. Me Lulzim bashën kryeministër prioritet do të jetë motorri i ekonomisë’, deklaroi Basha.