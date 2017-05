Kreu i PD: Qeveria Rama meriton ‘OSCAR’ për mashtrimet dhe hipokrizitë me shqiptarët

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha në mënyrë ironike deklaroi se qeveria Rama meriton çmimin Oscar për premtimet e pa mbajtura. Në ditën e 81 të rezistencës qytetare, kreu demokrat komentoi kongresin socialist, ndërsa tha se Republika e Vjetër në grahmat e fundit të saj po dhuron shfaqje të shëmtuar para shqiptarëve. Basha u shpreh se Rama nuk mbajti asnjë premtim në këtë mandat katërvjeçar, ndërsa theksoi se investoi që të majmen oligarkët

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha në mënyrë ironike deklaroi se qeveria Rama meriton çmimin ‘Oscar’ për premtimet e pambajtura. Në ditën e 81 të rezistencës qytetare, kreu demokrat komentoi kongresin socialist, ndërsa tha se Republika e Vjetër në grahmat e fundit të saj po dhuron shfaqje të shëmtuar para shqiptarëve. Basha theksoi se Rama nuk mbajti asnjë premtim në këtë mandat katërvjeçar, ndërsa theksoi se investoi që të majmen oligarkët. “9 Maji është dita kur kupola e Republikës së Vjetër ka shpallur ceremoninë e çmimeve Oskar në Durrësin e Vangjush Dakos ku luhet teatri i shëmtuar i hipokrizisë dhe mashtrimit. Republika e vjetër në grahmat e fundit po ju dhuron këtë shfaqje të shëmtuar të hipokrizisë të shqiptarëve. Ka zgjedhur datën 9 maj, ditën e Evropës si për të na kujtuar kontrastin e thellë, që qëndron mes atyre që erdhën në pushtet me emrin aleanca për Shqipërinë evropiane dhe u faktuan për 4 vite si aleanca e drogës dhe krimit. Kush e merr Oscar-in për degjenerimin e sistemit arsimor në një rrjet motelesh për pushtetarët e degjeneruar. Kush e merr? Lindita Nikolla! Kush ja dorëzoi territorin dhe kufijtë krimit të organizuar? Kush e meriton Oscarin për katandisjen e fshatit shqiptar për ditën më të zezë që ka njohur në këto 25 vite. Me bagëtitë e sëmura, me tregjet që nuk u garantuan kurrë, me kanalet vaditëse që nuk u ndërtuan kurrë. Pra sot është dita e çmimeve Oscar për bandën në pushtet, për kupolën politike të Republikës së Vjetër që në 4 vite mendoi vetëm për pushtetin e vet që nuk punoi asnjë orë të vetme për qytetarët shqiptarë. Këtu ndodh një luftë e heshtur, lufta që krimi i organizuar, oligarkët barkëderrë i kanë shpallur popullit të tyre, duke shkatërruar ekonominë me taksa të larta, duke shkatërruar vendet e punës me arrogancë. Projekti i tyre i fundit është asgjësimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në funksion të kësaj kanë shpallur zgjedhjet moniste sepse refuzojnë zgjidhjen që përcaktuan qytetarët më 18 qershor. Ai i trembet gjykimit popullor me votë sepse nuk ka asnjë përgjigje për pyetjet e një qytetari të zakonshëm. Ku i ke 300 vendet e punës? Ku e ke shëndetësinë falas? Ku i ke subvencionet për fermerët? Ku i ke legalizimet falas? Ka kaq shumë gënjeshtra. Nuk ka mbajtur asnjë premtim. Edi Rama nuk mbajti asnjë premtim. Edi Rama nuk u përpoq kurrë të mbante asnjë premtim me të cilin erdhi në pushtet. Edi Rama me vullnet i braktisi premtimet e tij”, tha Basha. Në ditën e 81 të protestës, Basha tha se frika nga gjykimi popullorë, detyron kryeministrin Edi Rama të asgjësojë zgjedhjet e lira. Kreu i PD ftoi qytetarët që më 13 maj të bashkohen ne protestë për t’i dhënë fund asaj që e quan teatër kukullash dhe komplotit ekonomik në kurriz të shqiptarëve. “13 maji si një pikë kulmore e këtij bashkimi popullor dhe vazhdimi i përditshëm deri në fitoren totale. Fitorja e zgjedhjeve të lira e të ndershme nuk është thjesht dhe vetëm një hap gjigant për lirinë e shqiptarëve, por është vetë hapja e derës drejt republikës së re. Është mbyllja e derës së republikës së vjetër, të padrejtësisë, arrogancës të krimit dhe drogës. Le ta falimentojmë së bashku teatrin e shëmtuar të kukullave. Le ti japim fund komplotit ekonomik dhe politik kundër shqiptarëve. Le ta përcjellim me ceremoni republikën e vjetër. Të gjithë bashkë me 13 maj ta hapim derën e historisë së re të Shqipërisë Evropiane”.

Gent Strazimiri: Më 13 Maj pakënaqësia popullore do të derdhet në shesh-Rama i ka ditët e numëruara/ Deputeti i Partisë Demokratike, Gent Strazimiri ka deklaruar se protesta e 13 Majit do të tregojë pakënaqësinë e popullit shqiptar ndaj qeverisjes së Edi Ramës. Në rubrikën ‘Opinion’ në Neës24, Strazimiri thotë se strategjia e Edi Ramës për të trembur popullin që të mos dalë në protestë është pa fantazi dhe e gabuar. Teksa ftoi të gjithë shqiptarët pa dallim bindje partiake që të dalin në shesh më 13 Maj, deputeti demokrat tha se qeveria e Rilindjes i ka minutat e numëruara. “Kjo do të jetë një protestë masive. Qytetarët pa dallim bindje do të tregojnë forcën e tyre, pushtetin e tyre përballë zyrave që kujtojnë se mund të pengojnë ata. Një qeveri që nuk trembet nga populli në rrugë, është një qeveri që i ka minutat e numëruara. Është një pakënaqësi popullore që më 13 Maj do të derdhet në sheshin kryesor të Tiranës. Është një strategji e Ramës pa fantazi, e përsëritur e dalë boje. Të trembësh popullin që të mos dalë në rrugë, për të shprehur ndjenjën e padrejtësive që i bëhet nga kjo qeveri. E sot i shtoi edhe talljen. Ftoj çdo shqiptar pavarësisht bindjeve politike, t’i bashkohet protestës. Çdo kush që është i zhgënjyer. Ka 80 e ca ditë që kjo protestë që nuk ka asnjë flamur partiak, por vetëm flamurin kuq e zi”, tha Strazimiri. Ai tha se mesazhi i 13 Majit do të jetë i fortë pasi janë të shumtë njerëzit që janë të zhgënjyer. “Tanimë kemi një popull më të ndërgjegjësuar. Mendoj se me pak kurajo dhe ndërgjegjësim të shqiptarëve, të parët që duhet të jenë në shesh janë socialistët”. Duke u ndalur tek kërkesa e PD për qeveri teknike, deputeti demokrat tha se kjo kërkesë është e nevojshme për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. “Rama është problemi dhe Rama nuk mund të jetë zgjidhja. Ndaj kryefjala mbetet qeveria teknike. Duhet të garantohen zgjedhje të lira e të ndershme. Rama e thotë me arrogancë që PD në zgjedhje është e panevojshme, e po kështu edhe konkurrenca. Këtu mbyllet çdo gjë”, tha Strazimiri.

Protesta e 13 majit, mesazhi i ambasadës së SHBA: Nuk do të ketë dhunë/ Ambasada e SHBA-së në Tiranë ka njoftuar qytetarët e saj që janë në Tiranë dhe Shqipëri se në datën 13 maj 2017, opozita shqiptare do të organizojë një protestë të madhe. Sipas njoftimit të ambasadës, protesta do të nisë nga selia qendrore e PD-së dhe do të përfundojë tek zyra e kryeministrit. Ambasada thotë se nuk ka asnjë të dhënë se në këtë protestë të madhe të ketë dhunë.