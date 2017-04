Kreu i PD-së Lulzim Basha pret në ‘Çadrën e lirisë’ përfaqësinë e biznesit të vogël e të mesëm

Basha: Komploti më i rëndë i ‘Republikës së vjetër” ndaj shqiptarëve është ai ekonomik

“Çadra e lirisë” gjatë ditës së djeshme është kthyer në një ambjent ku ka kumbuar zëri i një përfaqësie të biznesit të vogël dhe të mesëm që janë edhe shtresa më e goditur nga rritja e taksave të qeverisë Rama. Sipas kreut të PD-së, Lulzim Basha kjo përfaqësi përbën kolonën e mirëqenies në kushtet e një ekonomie normale dhe të një shteti funksional. Duke u shprehur se kjo përfaqësi përbën jo vetëm kolonën e ekonomisë shqiptare, por dhe kolonën e punësimit të shqiptarëve dhe burimin e të ardhurave e të rrogave, Basha deklaroi se biznesi i vogël është në ditën e tij më të zezë dhe qeveria Rama i ka zhytur në mjerim. “Sot ne kemi të pranishëm përfaqësues të sipërmarrjes shqiptare e në veçanti përfaqësues të asaj që jemi mësuar ta quajmë biznesi i vogël dhe i mesëm. Shumë prej tyre, vetëpunësohen ose punësojnë familjarët dhe një pjesë prej tyre në gjendje dhe kushte normale punësojnë një, dy, tre apo disa qytetarë. Biznesi i vogël, sipërmarrja e vogël dhe e mesme është shtylla, kolona kurrizore e ekonomisë shqiptare. Mbi 80 % e prodhimit shqiptar, e atij që e quajmë Prodhimi i Brendshëm Bruto, vjen si rezultat i biznesit të vogël, i sipërmarrjes së vogël dhe natyrisht i fermave dhe i fermerëve shqiptarë. Sot, biznesi i vogël është në ditën e tij më të zezë dhe këtë ju e dëgjuat dhe e dini vetë. Sepse shumë prej jush jeni marrë apo merreni, apo keni të afërm, miq të njohur kushërinj komshinj të cilët nuk e fshehin dot më gjendjen e mjeruar të sipërmarrjes së vogël apo të mesme, gjendjen e mjeruar të sipërmarrjes shqiptare në tërësi”, tha Basha. Ndërkohë përfaqësuesit e këtij biznesi denoncuan faktin se ndodhen pranë falimentimit për shkak të rritjes së taksave dhe gjobitjeve selektive, fakte të cilat i konfirmoi edhe Nënkryetari i shoqatës së biznesit të vogël e të mesëm Bujar Muço, i cili tha se qeveria i trajton bizneset jo si partner, por si kundërshtarë. Nikollaq Neranxi, sipërmarrës dhe kryetar i shoqatës për mbrojtjen e tregtarëve tha se ekonomia shqiptare dhe bizneset sot janë më në rrezik se kurrë. Ai argumentoi se bizneset shpesh gjenden të akuzuar për rritjen e çmimit të produkteve qe ofrojnë për konsumatorin, por shkak i kësaj janë rritja e çmimit të shportës për çdo shqiptar. Rritja e çmimit të energjisë elektrike, rritja e çmimit të naftës, rritja e çmimit të TVSh në më të lartin në rajon, taksa mbi ndërtesën dhe shumë të tjera të dyfishuara përgjatë katër viteve të Rilindjes në pushtet. Në vijim Kreu i shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm për Tiranën, Antonio Likaj, theksoi se fuqia blerëse e shqiptarëve ka rënë me 40%, gjë që ka ulur ndjeshëm xhiron e bizneseve, të cilat sot taksohen edhe më shtrenjtë se dje dhe gjobiten padrejtësisht. Situata bëhet e papërballueshme, sidomos për bizneset e vogla, kur taksidarët vendosin gjoba represive dhe selektive. Lideri i opozitës dhe përfaqësues të biznesit e sipërmarrjes folën për realitetin e vuajtjeve të ekonomisë shqiptare dhe njëzëri shprehën shqetësimin se vetëm Edi Rama, i cili fshihet prapa qeverisë fasadë të pushtetit të korruptuar e të inkriminuar, heziton të pranojë të vërtetën për gjendjen e mjeruar të shqiptarëve. “Gjendja e sipërmarrjes është e lidhur drejtpërdrejt me gjendjen e ekonomisë, pra me gjendjen ekonomike të qytetarëve shqiptarë. Sa më mirë sipërmarrja, aq më mirë ekonomia, aq më shumë vende pune ka, aq më mirë paguhen të punësuarit. Aq më mirë konkurrojnë mallrat, shërbimet, me cilësi dhe me çmime. Sa më keq sipërmarrja, sa më e keqe klima e biznesit, aq më keq ekonomia, aq më pak vende pune hapen, në fakt, vendet e punës mbyllen dhe vendet ekzistuese të punës nuk kanë asnjë siguri për nesër. Pagat mbeten në vend numëro, që do të thotë se në kushtet e inflacionit, fuqia e shqiptarëve bie. Ekonomia shqiptare është shkatërruar nga një qeveri e lidhur me krimin dhe nga pushtetarë të korruptuar kokë e këmbë. Sepse gjendja ekonomike e vendit para së gjithash është rezultat i një komploti të madh kundër qytetarëve shqiptarë ”, u shpreh Basha. Në vijim të deklaratve të tij kundër asaj që e quan ‘Republika e vjetër’ Basha theksoi se ajo përbën komplotin më të madh kundër qytetarëve shqiptarë në 100 vitet e fundit dhe para se të jetë një komplot politik, sipas tij ‘Republika e vjetër’ është një komplot ekonomik, që ka rënduar gjithmonë në kurriz të qytetarëve. “Është republika e maskave, republika e kukullave që bëjnë teatër nga mëngjesi në darkë në mënyrë që të vjedhin, të zhvasin nga xhepat e pasuritë e shqiptarëve, nga mëngjesi deri në darkë. Republika e vjetër është një komplot kundër çdo qytetari i ri apo i moshuar, me shkollë të lartë apo me arsim të mesëm, i punësuar, i papunë apo biznesmen i ndershëm. Republika e vjetër, mos harroni, është një komplot kundër gjithsecilit prej jush, kundër ju të gjithëve bashkë, kundër popullit shqiptar”, theksoi kreu i PD-së. Lideri opozitar pohoi se kemi të bëjmë me një klikë dhe një grusht njerëzish që e mbajnë pushtetin duke rritur vazhdimisht taksat për shqiptarët, në mënyrë që me paratë e taksave të rritura të mos bëjnë investime e të mos hapin vende të reja pune, por të mbushin xhepat dhe llogaritë e tyre bankare. Basha nënvizoi gjithashtu se Edi Rama është kujdesur për të rritur kostot kryesore të ekonomisë siç janë nafta, energjia elektrike, uji i pijshëm dhe çmimet bazë të shportës e ushqimeve të shportës. “Për shkak të taksave të rritura mbyll qindra –mijëra biznese, 27 mijë për të qenë të saktë vetëm në një vit – sikur të marrim nga 1 të punësuar, 27 mijë familje shqiptare vetëm në një vit kanë humbur të ardhurat si rezultat i komplotit ekonomik – i taksave të larta të republikës së vjetër dhe qeverisë së inkriminuar të Edi Ramës. Asnjë vend të ri pune, rritje pagash zero, dhe në fakt me pseudorritjen e premtuar nuk shlyhet as 1/3 e efektit gërryes të inflacionit, pra të rritjes së çmimeve që ulin fuqinë blerëse të shqiptarëve, qofshin të punësuar në sektorin publik, qofshin të vetëpunësuar apo punësuar në sektorin privat. Vende pune jo. Investime ekonomike që rrisin ekonominë jo. Rritje pagash dhe pensionesh jo”, u shpreh ai. Sipas Bashës formësimi i këtij komploti ekomik kundër popullit të thjeshtë dhe lidhjet e tij me krimin bëjnë që të pasurohen në mënyrë marramendëse një grusht pushtetarësh, oligarkësh dhe pronarësh mediash që kanë për detyrë të shfaqin teatrin e kukullave nga mëngjesi deri në darkë e që përbëjnë kupolën e Republikës së Vjetër. Duke u shprehur se kjo është fytyra e qeverisë së krimit dhe korrupsionit, ai theksoi se kostot shkojnë në kurriz të shqiptarëve dhe taksat nuk përkthehen aspak në investime serioze për përmirësimin e mirqënies së tyre. “Ky është komploti ekonomik që drejtohet kundër çdo babai dhe kundër çdo nëne, kundër çdo fëmije shqiptar, kundër çdo të moshuari dhe çdo të moshuare. Sepse, me paratë e taksave të rritura, me paratë e çmimit të rritur të naftës dhe të energjisë elektrike, me të vërtetë nuk bëhen investime që t’ju ndihmojnë ju dhe përmirësojnë jetën tuaj. Nuk financohet shëndetësia që të jetë më e gatshme, më e aftë, më e përgatitur dhe më e mirë pajisur për të ndihmuar pacientët tanë dhe familjarët e tyre. Nuk ndihmohet rinia e cila sot nuk paguan më pak, por paguan më shumë për t’u futur në universitete. Nuk ndihmohen pensionistët, të cilët me pensionin e sotëm blejnë më pak se para 4 vitesh. Me të vërtetë nuk ndihmohet askush nga qytetarët e thjeshtë”, pohoi lideri i PD-së. Për Bashën detyra aktuale ‘Republikës së vjetër’ është të ruajë këtë gjendje, të ruajë dhe të mbrojë me çdo kusht e me çdo çmim këtë status quo. Kreu i opozitës theksoi se qeveria, qeveritarët e kryeministri Edi Rama janë kriminelë dhe hajdutë që si përfaqësues të ‘Republikës së vjetër’kanë mision për të mbajtur me çdo kusht pushtetin që të vazhdojnë të vjedhin me çdo kusht Shqipërinë. Ai deklaroi se kupola e kësaj republike nuk do të ndalet para asgjëje që ti ruajë privilegjet dhe mundësitë për të vazhduar të vjedhë shqiptarët e për të vazhduar t’i trajtojë ata si një tufë delesh. “Kjo është status quo-ja, kjo është gjendja që u siguron atyre pushtetin politik dhe përmes pushtetit politik, pasuritë dhe pasurimin e tyre kriminal dhe të jashtligjshëm që të vazhdojnë të rrisin taksat, të vazhdojnë të vjedhin përmes tenderave që i marrin vetëm oligarkët e lidhur me Edi Ramën, të vazhdojnë të vjedhin përmes koncesioneve fantazëm që janë skemat e marrjes së pikës së fundit të gjakut nga konsumatorët dhe qytetarët shqiptarë. Që të vazhdojnë të vjedhin e zaptojnë e të grabisin pasuritë publike të Shqipërisë e shqiptarëve, minierat, bregdetin, naftën, gjithçka që duhet dhe mund të prodhonte mirëqënie dhe të mira materiale për shqiptarët, por në fakt nuk i prodhon, sepse i vjedh kupola e republikës së vjetër”, tha ai. Sipas Lulzim Bashës bashkimi popullor i 18 Shkurtit dhe protesta non-stop në çadrën e lirisë është mankthi dhe tmerri i Edi Ramës dhe i kupolës së republikës së vjetër, sepse për herë të parë në këto katër vite shfaqja me kukulla ka marrë fund dhe populli është bashkuar për të marrë në dorë fatet e veta. “Për herë të pare, interesat e republikës së vjetër kërcënohen, kërcënohet pushteti i tyre. Sepse bashkimi popullor ka deklaruar dhe ka marrë vendim se as nuk nuk do të hyjë dhe as nuk do të pranojë dhe as nuk do të lejojë zgjedhje fasadë, zgjedhje të teatrit të kukullave, zgjedhje për republikën e vjetër, zgjedhje për politikanët e korruptuar dhe të inkriminuar. Se ne jemi këtu me një zotim për ti dhënë shqiptarëve zgjedhje për qytetarët, zgjedhje të lira dhe të ndershme, zgjedhje për republikën e re. Kjo betejë ka ardhur duke u ngritur nga dita në ditë dhe sot e gjithë këtë javë ndodhemi në një javë vendimtare të zhvillimeve”, përfundoi fjalën e tij kreu i opozitës.