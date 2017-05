Kreu i ri KQZ, Klement Zguri mbledh strukturat e institucionit, mungon Denar Biba

Klement Zguri, i sapo emëruar si kreu i ri i KQZ-së ka mbledhur ditën e djeshme strukturat e institucionit që drejton për të shqyrtuar disa projektvendime lidhur me zgjedhjet e pjesshme në Kavajë, por edhe për verifikimin e prokurorisë mbi deputetin Tom Doshi. Në mbledhjen e djeshme ra në sy mungesa e ish-kryetarit Denar Biba, i cili pas shkarkimit u votua në kuvend si anëtar i KQZ-së. Në mbledhje u vendos që afati i fundit kur forcat politike duhet të paraqesin emrat e kandidatëve për zgjedhjet e pjesshme në Kavajë, të jetë data 26 maj. KQZ me 5 vota pro rrëzoi kërkesën e prokurorisë për ta shpallur të pavlefshëm mandatin e deputetit Tom Doshi, ndërsa kundër këtij vendimi ishte anëtari i propozuar nga LSI, Gëzim Veleshnja, që nuk ishte pjesëmarrës gjatë momentit të votimit.

Financimi i partive – KQZ hap garën për monitorouesit e shpenzimeve të fushatës/Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka rinisur procesin e administrimit të zgjedhjeve parlamentare, teksa në një dalje për mediat zëdhënësja e këtij institucioni Drilona Hoxha deklaroi se do të nisë pranimi i dokumenteve për ekspertë kontabël që do të mbikëqyrin faturat e shpenzimeve të partive politike. “Ligji nr.90/2017, i miratuar 48 orë më parë, ka përcaktuar se, KQZ jo më vonë se dita e fillimit të fushatës zgjedhore, që është data 26 Maj, emëron me short një numër të mjaftueshëm ekspertësh financiar për të kryer monitorimin e fushatës zgjedhore të partive politike, duke përfshirë aktivitetet, veprimtaritë dhe materialet e përdorura prej tyre gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e datës 25 qershor 2017. Bazuar në rëndësinë e veçantë të financimit të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, dhe kohën e kufizuar që KQZ ka në dispozicion për emërimin e ekspertëve kontabël, i bëjmë apel ekspertëve kontabël të licensuar, që të shprehin interesin e tyre pranë KQZ-së, për monitorimin e fushatës zgjedhore të partive politike, brenda dy ditëve. Ekspertët kontabël të regjistruar pranë Instituti i Eksperteve Kontabel të Autorizuar (IEKA), përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të profesionit duhet, të plotësojnë edhe kriteret e përcaktuara në Udhëzimin e KQZ-së”, tha Hoxha.