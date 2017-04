Kreu i Shtetit, Bujar Nishani priti në takim Ministrin e Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj

Nishani: Shqipëria do të jetë gjithnjë në krah të Kosovës në rrugën e saj të zhvillimit

Presidenti Bujar Nishani priti ditën e djeshme në një takim të veçantë Ministrin e Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri. Presidenti Nishani përshëndeti vizitën e Hoxhaj dhe theksoi se marrëdhëniet vëllazërore dhe shumë të veçanta mes Shqipërisë dhe Kosovës duhet të forcohen e zgjerohen në të gjitha fushat e bashkëpunimit, pasi ato janë thelbësore për të ardhmen e kombit shqiptar, por edhe për stabilitetin dhe përparimin e rajonit. Kreu i Shtetit vlerësoi dhe përshëndeti të gjitha arritjet e deritanishme të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj për ndërtimin e shtetit të pavarur dhe funksional të Kosovës, si dhe kontributin e rëndësishëm të dhënë në funksion të paqes, sigurisë dhe zhvillimit të rajonit. Presidenti Nishani e siguroi ministrin e Jashtëm të Kosovës për mbështetjen e pakursyer të institucioneve shqiptare, për të mundësuar në një kohë sa më të shpejtë anëtarësimin e Kosovës në organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare dhe avancimin e agjendës evropiane, krahas vendeve të tjera të rajonit. Kreu i Shtetit e siguroi gjithashtu ministrin Hoxhaj se Shqipëria dhe të gjitha institucionet e saj, bazuar në frymën dhe vizionin euroatlantik, do të jetë gjithnjë në krah të Kosovës në rrugën e saj të zhvillimit dhe do ta mbështesë pa asnjë rezervë në ruajtjen e pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit shtetëror. Nishani theksoi rëndësinë që në mbledhjen e ardhshme të dy qeverive të diskutohet dhe të bëhen hapa konkretë për të ndihmuar në aspektin social, ekonomik, kulturor dhe arsimor shqiptarët që jetojnë në trojet e tyre në Medvegjë, Bujanovc dhe Preshevë, duke marrë si shembull praktikat më të mira evropiane në këtë drejtim. Gjatë takimit u diskutua gjerësisht për situatën në rajon si dhe pozicionin e Shqipërisë dhe të Kosovës në ndihmë të tejkalimit të krizës politike në Maqedoni. Presidenti Nishani theksoi se kriza në Maqedoni është një krizë politike dhe jo ndëretnike. Stabiliteti i Maqedonisë, respektimi i marrëveshjes së Ohrit, si dhe rruga e saj drejt integrimeve euro-atlantike është në interes të shqiptarëve që jetojnë në trojet e tyre në Maqedoni, por edhe për të gjithë rajonin dhe më gjerë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj e falenderoi Presidentin Nishani për pritjen e ngrohtë dhe vëllazërore, duke theksuar se Kosova dhe institucionet e saj do të jenë gjithmonë mirënjohëse për mbështetjen personale dhe institucionale që Presidenti Nishani ka dhënë për njohjen ndërkombëtare, si dhe ndihmën në rrugën e integrimeve euro-atlantike të Kosovës.

Takimi Meta-Hoxhaj/Bashkëpunimi Shqipëri-Kosovë, siguri për fqinjët/ Forcimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës i shërben stabilitetit dhe sigurisë së vendeve të tjera fqinje si dhe axhendës euro-atlantike të tërë rajonit të Ballkanit. Në këtë përfundim arritën ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj dhe kreu i Kuvendit Ilir Meta. Gjatë takimit që Meta pati Hoxhajn në Tiranë, ata biseduan rreth bashkëpunimit dypalësh dhe zhvillimeve të fundit në rajon. “Kryetari i Kuvendit Meta vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Kuvendit të Kosovës dhe theksoi se Kuvendi mbështet punën e përbashkët të dy Qeverive respektive në funksion të përmirësimit të cilësisë së partneritetit strategjik mes dy vendeve”, thotë zyra e shtypit të Kuvendit. Nga ana e tij Ministri Hoxhaj shprehu mirënjohjen për mbështetjen e shtetit shqiptar dhe në veçanti të Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë ndaj rritjes së përfaqësimit të Kosovës në platformat rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht në forumet ndër parlamentare. Hoxhaj vuri në dukje se mbështetja e Shqipërisë është tepër e rëndësishme për zhvillimin e Kosovës. Meta nënvizoi se Shqipëria e ka për detyrë angazhimin e saj të gjithanshëm në funksion të njohjeve të shtetit të Kosovës, pjesëmarrjes dhe anëtarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare dhe në shërbim të konsolidimit të perspektivës euro-atlantike të vendit fqinj.