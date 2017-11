Krimi, më jetëgjatë se integrimi

Qëndresa e Edi Ramës për të mos shpushtetëruar strukturat e kanabisit dhe krimit të organizuar po verifikohet si hapi final drejt mbylljes së derës së integrimit në BE. Takimi i radhës në Bruksel konfirmoi se reforma në drejtësi s’mjaftonte, se zgjedhjet e 25 qershorit s’kishin qenë sipas standardeve dhe se brenda 6 muajve, asnjë përparim nuk do të mundet të sigurojë çeljen e negociatave. Përtej buzëqeshjes së Bushatit me Mogherinin, dje shqiptarët kuptuan se nën qeverimin e Edvinit, krimi është më jetëgjatë se integrimi, se dyert e BE po mbyllen, por jo dyert e buxhetit për narko-klientët e kryeministrit

Ashtu siç pritej, vendit tonë i është mbyllur sërish dera për anëtarësimin në familjen e madhe evropiane. Pas takimit të 9-të të Këshillit të Stabilizim Asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, në një dalje të përbashkët për media me ministrin Ditmir Bushati, Shefja e Politikës së Jashtme, Federica Mogherini nënvizoj pikat kyçe të Raportit, në të cilat kërkohen reforma konkrete nga vendi ynë nëse synon BE. Mogerhini, përveçse theksoi se vendit tonë i duhet luftë e vërtetë ndaj krimit dhe bandave, i duhet po ashtu edhe një spastrim i gjyqësorit, nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, foli edhe për kohën kur vendet e Ballkanit Perëndimor mund të kenë shans që të pranohen në Bashkimin Europian. Në lidhje me këtë çështje shefja e politikës së jashtme të BE-së sqaroi, se aktualisht Serbia e Mali i Zi janë më afër hapjes së negociatave, ndërsa vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet ende të punojnë me reformat. Ky është një lajm dëshpërues për shqiptarët duke e ditur që përpara ardhjes së Edi Ramës në pushtet, vendi ynë ka qenë shumë më përpara se Serbia dhe Mali i Zi, në procesin drejt anëtarësimit në BE. “Mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, ka dy vende që janë në pararojë në procesin e integrimit dhe hapjen e bisedimeve në BE, Serbia dhe Mali i Zi, ndërkohë që vendet e tjera janë të përfshira në strategjinë e integrimit e cila do të miratohet në 2018-ën”, deklaroi Mogherini. Por, Rama në këto vite ka pasur prioritete të tjera sesa të plotësonte kushtet e vendosura nga BE. Duke qenë se interesi i tij i vetëm ka qenë shndërrimi i Shqipërisë në Kolumbinë e Evropës dhe veshja me pushtet e bandave, ky rezultat ishte i pritshëm. Edhe pse kryeministri e përkthen raportin e djeshëm të Stabilizim Asocimit si në favor të tij, e vërteta është e dhimbshme për qytetarët shqiptarë. Kryeministri shqiptar nuk e dëshiron një anëtarësim në BE, ai kërkon që të ushtroj ndikimin e tij të korrupsionit dhe krimit dhe të jetë i pranueshëm nga të gjithë. Evropa absolutisht nuk përputhet me qëndrimet enveriste të tij. Lidhja e fuqishme e Ramës me bandat e krimit, të trumbetuara fort nga ndërkombëtarët po e minojnë procesin e integrimit. Në një kohë që fqinjët tanë kanë bërë progres në këtë drejtim, Shqipëria po bën hapa pas me Edi Ramën kryeministër. Ndaj në mënyrë të vazhdueshme, siç bëri edhe dje, kryeministri i bandave nis e sulmon partnerët tanë, si e vetmja rrugë shpëtimi për të dalë nga ky batak ky ka hyrë. Që të synosh integrimin në BE së pari duhet të përfaqësosh vlerat, ashtu sikundër ndërkombëtarët përqafojnë reformat, standardet, luftimin e krimit dhe korrupsionit. Ndërsa Rama ecën ekstremisht kundër këtyre vlerave. Ai ka bërë detyrat e shtëpisë Edvini? A e ka luftuar krimin, korrupsionin, bandat që të synoj Europën? A arriti të mbante zgjedhje të lira, larg nga parat e pista të drogës dhe aktiviteteve të tjera kriminale? A po kërkon një reformë në Drejtësi jashtë çdo lidhje me politikën? Për të gjitha këto pyetje përgjigja është ‘jo’. Kryeministri bandit nuk mund të luftoj bandat, kur drekon e darkon me ta. Nuk mund të luftoj drogën, kur ishte ai iniciatori i kanabizimit të Shqipërisë nga veriu në jug. Nuk mund të kërkoj një drejtësi të pa kapur nga politika, pasi synon ta ketë edhe këtë pushtet nën kontrollin e vet në mënyrë që të fsheh aferat e mëdha korruptive të realizuara vetëm e në bashkëpunim me klient qeveritar. Rama kurrsesi nuk lufton për të përmbushur kushtet e vendosura nga BE, sepse nuk i intereson që Shqipëria t’i bashkohet familjes evropiane. Ai e do vendin e tij të rrënuar, pa perspektivë dhe të kapur kryekëput prej bandave dhe krimit. Vetëm kështu mund të përmbush dëshirat e shfrenuara të tij për pushtet të pakufishëm. Largimi i tij zgjidhja e vetme për vendin.