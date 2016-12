Krishtlindjet, Basha uron besimtaret nga Fieri: Më shumë shpresë për njerëzit më në nevojë  

Lideri i PD, Lulzim Basha nga Fieri, ka shprehur urimet e tij për besimtarët me rastin e Krishtlindjeve. Gjatë takimit me mitropolitin e ri të Fierit, Imzot Nikollën, kreu i opozitës shprehu shpresën se 25 dhjetori do të sjellë më shumë shpresë dhe besim tek një e nesërme më e mirë për të vobektët, për të pamundurit, për njerëzit në nevojë, për të sëmurët, për të moshuarit

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka zgjedhur qytetin e Fierit për të përçuar urimet e tij më të përzemërta për të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Krishtlindjes. Nga ambientet e Katedrales së Shën Gjergjit, Basha u shpreh se kjo është dita që duhet të sjellë më shumë shpresë dhe besim tek një e nesërme më e mirë për shtresat e varfra, njerëzit në nevojë dhe të pamundurit. Lideri i opozitës së vendit e ka mbyllur urimin e tij me thirrjen Zoti e bekoftë Shqipërinë dhe shqiptarët. “Të gjithë besimtarëve të krishterë u uroj nga zemra: Gëzuar ditën e lindjes së Krishtit, lindjes së shpresës, besimit dhe shpëtimit. Nga Katedralja e Shën Gjergjit në Fier, ku urova Imzot Nikollën, Mitropolitin e ri të Fierit dhe të gjithë besimtarët e Fierit dhe besimtarët anembanë Shqipërisë: Krishtlindje të gëzuara për të gjithë besimtarët e krishterë, për të gjithë shërbëtorët e Zotit në të gjitha kishat, katedralet, manastiret anembanë Shqipërisë, dhe për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Paqja e Zotit qoftë mbi shqiptarët. Në veçanti kam një urim që kjo ditë të sjellë më shumë shpresë dhe besim tek një e nesërme më e mirë për të vobektët, për të pamundurit, për njerëzit në nevojë, për të sëmurët, për të moshuarit. Zoti e bekoftë Shqipërinë. Zoti i bekoftë shqiptarët kudo që janë. Gëzuar!”, shkruhet në mesazhin e urimit të Lulzim Bashës.