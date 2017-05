Kriza Politike/Të hënën mbërrin në Tiranë Zëvendës-ndihmës/sekretari Amerikan i Shtetit, Hoyt Brian Yee

Zëvendës Ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit, Hoyt Brian Yee pritet të vizitojë Shqipërinë javën që vjen. Vizita e tij e së hënës vjen menjëherë pas protestës që opozita ka thirrur të shtunën e 13 majit në Tiranë. Zëvendës Ndihmës Sekretar amerikan i shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike mund të tentojë një përpjekje për të zgjidhur krizën politike, ndërsa në agjendën e tij janë parashikuar takime me Ramën, kryetarin e opozitës Basha, krye parlamentarin dhe presidentin e zgjedhur Ilir Meta. Javën që shkoi aktiv në drejtim ka qenë ambasadori amerikan Donald Lu, ndërsa as europianët nuk i reshtën përpjekjet e tyre. Megjithatë takimet e Edi Ramës dhe Lulim Bashës për një marrëveshje politike për krizën në vend deri tani kanë dështuar, pasi Rama nuk ka ndërmend të ndahet nga krimi dhe droga dhe t’i hap rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme. Ndërkohë këtë javë do të jetë në Tiranë një grup kongresmenësh amerikanë. Ardhja e tyre u paralajmërua disa ditë më parë nga krye republikani Fatmir Mediu pas vizitës që ai pati në SHBA. Amerikan Spektaktor thotë së delegacioni prej 15 vetash do të hetojë për dhjetë ditë për rolin që diplomatët amerikanë po luajnë në vendet ballkanike të përfshira në kriza politike. Sipas revistës me orientim konservator kongresistët do të hetojnë se në cilat vende ambasadorët amerikanë vijojnë të zbatojnë ato që ajo i quan politika të dështuara të administratës së ish-presidentit Obama, të mbështetura në terren, fuqishëm nga fondacionet e miliarderit Xhorxh Soros. Revista shkruan se këto politika ndërhyjnë më shumë se ç’duhet në punët e brendshme të vendeve ballkanike dhe kjo ka shkaktuar kriza politike.