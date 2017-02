Kronika-26 vjet pas rrëzimit të bustit të diktatorit, shqiptarët në shesh kërkojnë zgjedhje të lira

Bashkëbisedimi, ditën e djeshmenë Sheshin e Lirisë ishte entuziast dhe i zjarrtë, pasi 20 shkurti është ditë e veçantë për shqiptarët. 26 vite më parë shqiptarët rrëzuan shtatoren e diktatorit. 26 vite më parë shqiptarët kërkuan themelin e një demokracisë. Ndërsa, sot shqiptarët janë mbledhur përsëri në shesh, për zgjedhje të lira e të ndershme

Paloka:Protesta do përshkallëzohet-Qeveria të mbaj qëndrim

Bashkëbisedimi, ditën e djeshme, më 20 shkurt në Sheshin e Lirisë, ishte entuziast dhe i zjarrtë, pasi 20 shkurti është ditë e veçantë për shqiptarët. 26 vite më parë shqiptarët rrëzuan shtatoren e diktatorit. 26 vite më parë shqiptarët kërkuan themelin e një demokracie, zgjedhje të lira. Ndërsa sot shqiptarët janë mbledhur përsëri në shesh, për zgjedhje të lira e të ndershme. Ky ishte mesazhi që bashkoi dje në sheshin e lirisë qindra qytetarë, për të kujtuar të shkuarën dhe për të përsëritur guximin dhe fitoren e kauzës së lirisë në demokraci.

Drejtori i atëhershëm i gazetës “RD” Preç Zogaj, kujton se si 26 vite më parë, rinia vrau frikën për të kërkuar lirinë e saj.“E nisën studentët e Kamzës. E vazhduan ata të Universitetit të Tiranës. E kulmuan qytetarët e Tiranës më 20 shkurt ’91 ne 14:07. E përfundoi po atë ditë e gjithë Shqipëria, Korça, Fieri, Shkodra. Shqipëria u ngrys pa Enver Hoxhën.”Për Preç Zogajn, mesazhi i lëvizjes së 20 shkurtit 1991 është ende i qartë sot.Demokracia s’mund të shartohet me diktaturën – tha Zogaj – Ndaj sot Partia Demokratike bashkoi njerëzit për të rrëzuar monumentin e zgjedhjeve të vjedhura e të prishura.Përmes risjelljes së shprehjes së shkrimtarit Viktor Hygo i cili thotë se “s’ka fuqi më të madhe sesa një kauzë koha e së cilës ka ardhur”, Preç Zogaj u shpreh se stilimi i kësaj lëvizje është një: fitorja.Për Bislim Ahmetajn, shqiptarët 26 vite më parë bënë të mundur që ëndrra të bëhej realitet. Më parë thirrja ka qenë: e duam Shqipërinë si gjithë Europa – tha Ahmetaj, duke shtuar se sot, qeveria e ka kthyer në: duam që gjithë shqiptarët të ikin nga vendi i tyre në Europë.Prandaj duhet të ngrihemi si në vitin ’91 për të rrëzuar këtë demokraturë – tha Ahmetaj.Dje një nga studentët e qëndresës kundër diktaturës komuniste, sot pedagog, për Ilir Kadukun shoqëria përbëhet nga qëndrestarë idealistë.Duke risjellë një shprehje të Ëinston Churchill, Kaduku thirrjen ia drejtoi popullit: Një popull që harron, vdes. Ne nuk duhet të harrojmë sakrificat e intelektualëve dhe të të burgosurve politikë.Mesazhin Kaduku ia drejtoi kryeministrit Rama: “Viktor Hygo ka thënë se kur diktatura është fakt edhe pozicioni është detyrë. Ne nuk ikim nga këtu”.Fatmir Merkoçi kujtoi përgjigjen e qytetarëve ndaj thirrjes së studentëve të 91-shit, të cilët mbushën sheshin si rrallë ndonjë.“Një masë e madhe njerëzish të ndërgjegjshëm për çfarë po bënim, u përball me forcën më të madhe të shtetit. Ishte dita kur ne nuk përmbysëm vetëm shtatoren e diktatorit, por përmbysëm frikën”.Si udhëheqës i 20 shkurtit ’91 Merkoçi mbështeti bindshëm kryetarin demokrat Lulzim Basha për thirrjen e kësaj lëvizje dhe vendimet e marra deri më sot. Thirrjen e rezervoi për popullin e Tiranës: “Na u bashkoni si në 20 shkurt 1991 pasi diktatura nuk njeh ngjyra partiake”.Vajza e Azem Hajdarit, Rudina Hajdari i tha qytetarëve të mbledhur në çadrën e lirisë se vetëm sëbashku mund të godasim fasadat e qeverisë dhe të ri-sjellim pranverën që shumë të pranishëm e sollën për ne 26 vjet më parë.Arben Imami, duke rikujtuar një mbledhje të tensionuar të mbajtur tek ish presidiumi i Kuvendit Popullor me kryetar Ramiz Alinë, risolli kërkesën e artikuluar 26 vjet më parë: “Askush nga ne nuk kishte menduar për pushtetin, por për zgjedhjet në vetvete. Pas fasadës së lirisë 26 vite më parë ishte dhuna dhe terrori. Edhe sot duhet të luftojmë për zgjedhje të lira njëherë e mirë.”

Reagimet e përfaqësueseve të PD-së/Paloka:Protesta do përshkallëzohet, Qeveria të mbajë një qëndrim/Opozita do të përshkallëzojë protestën nëse nuk do të ketë reagim nga kryeministri Rama.Kreu i grupit parlamentar, Edi Paloka, duke folur për mediat nga çadra para Kryeministrisë tha se do të përdoren të gjitha format për rrëzimin e kësaj qeverie.“Zgjedhje në 18 qershor me Edi Ramën Kryeministër nuk do të ketë” tha ai. Për këtë një ditë më parë janë angazhuar të rinjtë e FRPD në të gjitha gjimnazet dhe Universitetet e vendit. Po kështu edhe degët e PD në rrethe konfirmuan një ditë më parë se drejt Tiranës do të nisen protestues.Opozita mbetet e palëkundur për rrëzimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike që sipas tyre do të mund të përmbushë misionin për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

Topalli: Protesta duhet shumëfishuar/Ish-kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli tha se protesta e opozitës është e vonuar dhe tani që ajo ka filluar duhet të gjenden edhe forma të tjera, jo vetë qëndrimi në çadër. “Sigurisht që është shumë e vonuar, por megjithatë është mundësia për të mobilizuar sepse qytetarët na kanë pri ne, kanë dalë para nesh. Nuk është se nuk ndodh, ndodh që ata dalin para nesh. Ata na kanë treguar që ne jemi këtu gati për të reaguar. Ne duhet ti dalim zot atyre dhe interesave të vendit kjo është misioni dhe detyra e opozitës”. E pyetur nëse është për radikalizëm të protestës, Topalli theksoi se “Unë nuk them radikalizimi, në nuk jam radikale në qenien time, por unë shoh ku po katandiset vendi im dhe në këtë situatë nuk ka zgjidhje tjetër, një lëvizje e fuqishme, një protestë e madhe që duhet shumëfishuar në çdo lagje në çdo qytet. Kjo është një prej mënyrave, por ka të tjera pa fund”. Ish-kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli tha se nuk pret në lëvizjet politike që do të bëjë Ilir Meta, por shpresa e saj është të protestuesit dhe tek qytetarët. Në një intervistë për Ora News, Topallit tha se çadra nuk është forma e vetme e protestës, por ka shumë forma të tjera për të bërë presion.”Nuk hyj në grupin e njerëzve që rrinë dhe mendojnë skema apo të shikojnë sytë e njërit apo tjetri, unë besoj tek qytetarët, tek protesta. Aty nuk kanë qenë vetëm demokratë, kanë qenë me parti pa parti. Njerëzit janë të mërzitur, ndaj dhe është detyra e politikanit për ta kuptuar çfarë dhimbje kanë. Nëse e kuptojmë këtë duhet të mendojmë çfarë duhet të bëjmë nesër, por nuk kemi kohë për të pritur, por duhet të lëvizim në çdo sekondë në çdo vend. Çadra nuk është e vetme ka shumë forma të tjerë protestimi për të bërë presion”.

Malltezi: Protesta e sotme, e njëjtë me protestat e vitit 1991/Jamarbër Malltezi, një nga protestuesit përpara Kryeministrisë, kryetar i Departamentit të Mjedisit në PD, tha sot se sot po protestohet si në 1991 dhe i vetmi ndryshim është se atëherë ishte diktaturë e sanksionuar me Kushtetutë, sot nuk është. “Po zhvillohet sot një grevë në Zharrëz dhe nuk guxon askush të flasë akoma, – tha ai. – Qeveria e sotme është shumë e zënë me rrugët e trafikut të drogës dhe as arrin të mendojë për hallet e qytetarëve.Më shumë e rëndësishme këtu sesa protesta ishte bashkimi i shumë socialistëve me opozitën, i votuesve të djeshëm të PS-së që nuk gjetën tek kjo qeveri asnjë premtim të mbajtur.”I pyetur nëse do të futej në një grevë urie, Malltezi tha: “PD-ja do të vendosë për hapat e mëtejshëm dhe dje nuk është marrë vendim për këtë, ndaj s’kemi pse bëjmë situata hipotetike. Për momentin është thirrje për qëndresë pa dallime partiake.I pyetur nëse gjatë vitit 2017 do të zgjidhet deputet, Malltezi tha: “Nuk e di në përbën lajm do jem apo jo deputet për shqiptarët, po secili duhet të bëjë misionin e vet e unë do të doja të bëja më të mirën për mjedisin e rëndësi ka që gjithkush të gjejë diçka të mirë për të bërë.”Por, a është i kënaqur me organizimin?“Jam më shumë i kënaqur me pjesëmarrjen. PD i merr gjërat spontanisht dhe sot jam i kënaqur me pjesëmarrjen më shumë sesa ditën e parë që kishte dhe pak shi kishte çorganizim. Kurse tani është ndryshe, gjithçka është proces.Ka dhe diçka të rëndësishme, ideja e takimit të kryetarit Basha me intelektualë e qytetarë me tema. Sot e pati psh me rrëzimin e bustit, pra me paralelizmin si ishte dhe si jemi ndërkohë unë me kolegët e mi kemi sugjeruar tema të tjera me qytetarët. Psh një nga ato është për mbrojtjen dhe mosbetonizimin e qyteteve tona si në Durrës ku shteti është bërë palë me betonin. Ky është tmerr. Po betonizohet edhe Parku i Liqenit, po përgatiten kullat në krahët e Korpusit. Qeveria thotë se janë qytetarët që i morën këto vendime. Po cilët qytetarë? Ndaj ne do të bëjmë një dëgjesë.Kujtojmë po ashtu lirimin e bandave. Zoti Berisha burgosi 204 banda të krimit të organizuar e këto banda për fat të keq po dalin,” theksoi Malltezi.