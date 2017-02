Kronika-Dita e nëntë e opozitës në çadrën e lirisë-i bashkohen artistet e sportistët

Ka hyrë në ditën e nëntë protesta e opozitës në çadrën përballë Kryeministrisë. Kryetari i Partisë Demokratike ka deklaruar se nuk do të tërhiqet deri në realizimin e objektivit për krijimin e një qeverie teknike që do mundësonte mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në 18 qershor. Tashmë retorika politike është ashpërsuar. Policia ka kallëzuar në Prokurori zotin Basha për akuzën thirrje publike të dhunshme në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Por sërish opozita e qytetarët vijon të qëndrojnë të palëkundur. Në “Çadrën e Lirisë” ose “Parlamentin e Qytetarëve” finalizimi i javës së parë të protestës së bashkimit qytetar u shoqërua me ngritje zërash të të indinjuarve që vijnë nga bota e artit, biznesit, kulturës, shkencës dhe që i bashkohen protestës për të treguar se qeveria i ka braktisur kauzat me të cilat fitoi në 2013 besimin e shqiptarëve e është rreshtuar me oligarkinë për ta shtypur popullin. Përtej të gjitha përpjekjeve të opozitës për të ashpërsuar tonet ndaj qeverisë së krimit, diçka duket se është shumë e sigurt dhe lidhet me dëshirën e qytetarëve, të majtë e të djathtë për të mos u larguar prej sheshit deri në rrëzimin e Edi Ramës dhe garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Ata, të cilët prej ditësh kanë shembur muret e frikës dhe i kanë bërë ballë presionit të shumë anshëm të mekanzimave qeveritare ditën e djeshme deklaruan me bindje se nuk do të durojnë më provokime dhe akte të paligjshme ndaj tyre. Edhe dje më të vendosur se kurrë ata lajmëruan se nuk do të heqin dorë derisa kërkesa e tyre për qeveri teknike të merret në konsideratë.

Artistët në sheshin e lirisë:Protesta, leksion demokracie/ Në Sheshin e Lirisë ishin të pranishëm artistë dhe student të artit, mes të cilëve Suela Konjari, aktore, Artan Peqini, pedagog në Universitetin e Arteve, Solen Alla, tenor, Julian Deda, aktor dhe Rudin Sata, tenor në TOB. Ata ndanë mendimet dhe përjetimet e tyre për gjendjen e kulturës dhe të artistëve në vend sidomos për lirinë dhe vlerësimin e artistëve. Si intelektualë të vetëdijshëm ata folën edhe për gjendjen politike dhe shoqërore dhe sidomos për nevojën e njerëzve për të reaguar dhe për të ngritur zërin. Atan Peqini, pedagog në Universitetin e Arteve, u shpreh se protesta po fillon një ere e re për Shqipërinë e cila ka nevojë për një republike të re. Ai tha se “ka ardhur koha që në piedestalin politik shqiptar të ngrihet ndershmëria”. Julian Deda u shpreh se protesta është një leksion qytetarie për të gjithë. “Ju falenderoj për këtë qendresë në këtë çadër sepse është një leksion qytetarie dhe po e ktheni protestën në një institucion. Ne s’duhet të kemi frikë të themi atë që mendojmë pavarësisht nga qeveritë. Duhet ti themi gjërat sepse kështu bëhemi vend më i mirë”, tha Deda. Rudin Sata, tenor në TOB denoncoi qeverinë që po zhduk memorien e kombit. Ai deklaroi se Durrësi është kthyer në Alepo. “ Bëni si të doni, por edhe sikur një të ngelet në këtë çadër Rudi Sata do jetë këtu në grevë urie”, tha Sata. Aktorja Suela Konjari, pasi denoncoi krizën e thellë ku e ka futur qeveria artin kërkoi largimin e qeverisë Rama. Në fjalën e tij Zoti Basha falenderoi dhjetëra mijëra shqiptarë që janë bërë pjesë aktive e protestës, të cilin ai e quajti “të pashoqe në historinë e Shqipërisë”. “Krah për krah me qytetarët në këtë protestë janë njerëzit e elitës së vërtetë të kombit, artistë të nderuar, intelektualë të mendimit shqiptar, njerëz të lirë të medias, sportistë,” – u shpreh zoti Basha duke shtuar se pakica në pushtet është në tmerr nga shumica e bashkuar e shqiptarëve ndaj po e kërkon sigurinë tek bandat”.

Protesta, Voltana Ademi: Shumë të rinj e të reja nga Shkodra po nisen drejt Tiranës/Kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi ka njoftuar sot në rrjetet sociale se shumë qytetarë nga Shkodra janë nisur drejt Tiranës për t’iu bashkuar protestës qytetare: “Kërkojmë qe pushteti e politika të pastrohet nga kriminelët e të korruptuarit, – ka deklaruar ajo. – Këtë do të bëjmë dhe do ta kërkojmë deri në fund”. Ademi tha se “populli i Shkodres i është bashkuar dhe vazhdon te mbështes protestën mbarëshqiptare për te drejta dhe votën e lire. Shume qytetare, te rinj e te reja po nisen nga Shkodra drejt Tiranes. Shkodra është nder qytetet me te diskriminuara nga kjo qeveri. Prandaj populli, te rinjtë, banoret janë ngritur kundër varfërisë, mjerimit, papunësisë, diskriminimit, për një jete ma te mire. Qeveria aktuale anatemon Partine Demokratike për pengese te vettingut. Përkundrazi! Dua tu kujtoj se është partia demokratike ajo qe kërkoi si rruge te vetme dekriminilizimin. Jemi ne qe, me shume se kurrë sot, kërkojmë qe pushteti e politika te pastrohet nga kriminelet e te korruptuarit. Ketë do te bëjmë dhe do ta kërkojmë deri ne fund!”

Protestës së opozitës i bashkohen edhe emigrantët nga Athina/ Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha bëri të ditur sot se protestës tek ‘Çadra e Lirisë’ përballë kryeministrisë pritet t’i bashkohen edhe dhjetëra emigrantë që janë nisur nga Athina.

Me anë të një mesazhi në rrjetin social ‘Facebook’, Basha theksoi se duke u mbështetur tek kauza e gjithë shqiptarëve, PD do të themelojë Republikë e Re të qëndresës.“Dhjetëra qytetarë janë nisur nga Athina për t’ju bashkuar qëndresës sonë. Ne do të themelojmë një Republikë të Re, të lirisë, dinjitetit, vlerave dhe mundësive për të gjithë shqiptarët, ndaj kauza jonë është kauza e të gjithë shqiptarëve kudo ku ata jetojnë. #NgrihemiBashkë për #ZgjedhjeTëLira”, citohet në mesazhin e liderit të opozitës