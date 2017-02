Kronika e drejtësisë së pavarur/SHBA, Bilal Shehu dënohet me burg, mundësoi foton Obama-Rama

Bilal Shehu, shoferi shqiptar në SHBA, i cili në shkëmbim të shumës 80 mijë dollarë i siguroi kryeministrit Edi Rama një foto me ish-Presidentin Barack Obama në vitin 2012, është dënuar me një vit burg nga një gjykatë në New Jersey. Ndërkohë dënimi me një vit burg i Bilal Shehut është konvertuar në shërbim prove. Sipas vendimit të gjykatës, mësohet se Bilal Shehu është shpallur fajtor, sepse ka transferuar 80 mijë dollarë donacion për fushatën e Barack Obamës nga një burim i huaj jashtë vendit, të cilin nuk e ka treguar. Transferta e realizuar nga Shehu, i cili ishte i ftuar në ceremoninë e mbledhjes së fondeve, u mundësua nga Edi Rama, i cili siguroi kështu një ftesë për të hyrë në takimin e fushatës së Obamës në San Francisco. Ligjet në SHBA ndalojnë shtetasit e huaj që të japin kontribut për fushatën elektorale presidenciale, ndërsa për çështjen në fjalë edhe Kreu i PD-së, Lulzim Basha bëri një kallëzim penal në korrik duke akuzuar se burimi i parave ishte Edi Rama.