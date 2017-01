Kronika-Guardia di Finanza ndal një tjetër gomone të nisur nga Shqipëria me 506 kg drogë

Në kulmin e debateve të ashpra që po prodhon klasa politike shqiptare për çështjen e famshme të mos arrestimit të “Eskobarit të Ballkanit”, Klemend Balili, sinjalet nga bota e narkotrafikut nuk kanë munguar. Kështu njësoj si pak ditë më parë lajmet më të rëndësishme nga fronti i kanabisit i jep sërish Guardia di Finanza italiane, e cila ka ndalur një tjetër gomone shqiptare në tentativë për të transportuar gjysmë toni kanabis drejt brigjeve të shtetit fqinj. Sikur të mos mjaftonin vështirësitë që prodhoi në rrugën evropiane të vendit dhe marrëveshjet për reformat jetike në 2016-ën, kanabisi dhe Eskobarët duket se do të jenë molla e sherrit për frontet politike në Tiranë. Një gomone e mbushur me 506 kg drogë që lundronte në det të hapur pa u trembur aspak nga autoritetet kufitare të Shqipërisë tregon se deklaratat e aleatit kryesor në mazhorancën e “Rilindjes” për mbështetje të pakushtëzuar të policisë së Tahirit për kultivuesit dhe trafikantët e kanabisit duhen marrë shumë seriozisht. Jo më kot populli thotë se ku ka zë s’është pa gjë, sepse beteja e deklaratave midis përfaqësuesve të mazhorancës po hap një spirale të re, që realisht po konfirmon konstatimet e 2016-ës të mediave ndërkombëtare si BBC, El Pais e Corriere della Serra, të cilat e shpjegoni pushtetin e grumbulluar në dorën e bandave të drogës si një politikë liberale nga vetë policia e shtetit. Kështu pra Guardia di Finanza italiane dhe Frontex në bashkëpunim me policinë e shtetit kanë goditur një tjetër rast të tentativës së trafikimit të drogës me gomone në drejtim të Italisë. Sipas informacioneve të bëra publike nga policia rezulton se një gomone me 506 kg është kapur në brigjet e Leçes dhe në pranga janë vënë dy skafistët nga qyteti i Vlorës. Në operacionin e përbashkët ndërmjet shërbimeve të Policisë Kufitare dhe Guardia di Finanza NUFROM, u përfshi avioni i FRONTEX, si dhe njësia operative aerodetare e Guardia di Finanza të Pulias duke bërë të mundur që 20 milje në afërsi të San Cataldos në Leçe, të bllokohej gomonia 6 metra e gjatë me dy shqiptarë në bord. Mësohet se gjatë ndjekjes dy skafistët e kanë hedhur lëndën narkotike në det. Skafistët shqiptarë janë 48 vjeçari më inicuale B.H dhe 31 vjeçari me iniciale E.N., të dy banues në Vlorë. Ata janë arrestuar nga Guardia di Finanza nën akuzën për veprën penale të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Lënda narkotike e hedhur në det është grumbulluar nga policia dhe gjithsej rezultojnë të jenë 28 pako të mëdha me peshë totale 506 kg kanabis sativa. Policia e Shtetit dhe autoritetet italiane po punojnë për zbardhjen e plotë të këtij rasti trafiku, si dhe për kapjen e bashkëpunëtorëve të tjerë nga të dyja vendet.

Sarandë, kapet makina me 45 kg kanabis, ishte nisur drejt Greqisë/ Policia Kufitare e pikës së kalimit kufitar të Qafë-Botës në Sarandë ka sekuestruar ditën e djeshme sasinë prej 45 kg kanabis sativa brenda një autmojeti që kishet për destinacion shtetin grek. Fillmisht uniformat blu konstatuan një automjet, që kishte për qëllim daljen nga Republika e Shqipërisë, por për të cilin kishte dyshime se po transportonte lëndë narkotike. Mësohet se nga kontrolli i ushtruar në vijën e dytë nga shërbimet e Policisë Kufitare në automjetin tip Benz-Mercedes, me targë AA 314 PR, me drejtues dhe në pronësi të shtetasit Miri Hamata dhe me pasagjerë shtetasin Vilson Lamka, policia ka konstatuar një sasi me lëndë narkotike kanabis sativa, me peshë prej 45 kg. Lënda narkotike ishte fshehur në bagazhin e këtij automjeti, në pjesën e sarbatorit, futur nën një llamarinë të salduar posaçërisht për fshehjen e saj, e ndarë në 39 pako të mbështjella me natriban dhe plastikë. Seksioni për Hetimin e Narkotikëve ka bërë shoqërimin në Komisariatin e Policisë së Sarandës dhe arrestimin në flagrancë të shtetasve Miri Hamata, 28 vjeç, banues në Çukë, Sarandë dhe Vilson Lamka, 30 vjeç, banues në Damatat, Delvinë. Materialet i janë dërguar prokurorisë në ngarkim të tyre, për veprën penale të trafikimit të narkotikëve.