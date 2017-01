Kronika-Itali, kapet 5 milion euro drogë, arrestohen tre shqiptarë

Droga e kartelit të Edi Ramës po mbulon dhe vendet fqinje. Shqipëria për fat të keq është kthyer në ditët më të këqija, si prodhuesja dhe trafikuesja kryesore e narkotikëve në Evropë. “Guardia di Finanza” e Lodit në Itali gjatë ditës së djeshme ka njoftuar se ka sekuestruar një sasi prej më shumë se gjysmë ton drogë të llojit marijuanë, e vlerësuar rreth 5 milion euro

“Guardia di Finanza” e Lodit në Itali gjatë ditës së djeshme ka njoftuar se ka sekuestruar një sasi prej më shumë se gjysmë ton drogë të llojit marijuanë, e vlerësuar rreth 5 milion euro në tregun e narkotrafikut. Sipas informacioneve të policisë së shtetit fqinj, ata kanë pikasur një furgon dhe një makinë në hyrje të qytetit dhe e kanë ndjekur deri në Muggio (Monza), në parkingun e një bari, ku edhe kanë ndërhyrë efektivët. Në këtë operacion janë arrestuar tre shtetas shqiptarë, nën akuzën e posedimit të lëndëve narkotike me qëllim shitjen dhe tregtimin e tyre. Ndërkohë sasia prej 520 kg marjiuanë u gjet në dy mjete si dhe një apartament që përdorej nga një prej të arrestuarve. Shqiptarët e vënë në prangat e uniformave blu janë: L.A. 39-vjeç, me banim në Treviglio P.A. 33-vjeç, pa një vendbanim fiks në Itali dhe M.F. 28 vjeç , me banim në Cologno al Serio.

Athinë, zbulohet ‘mbretëresha’ e linjës së kanabisit Shqipëri-Greqi/ Hetimet e policisë greke kanë zbuluar se kush është ‘truri’ që komandon narko-trafikantët shqiptarë të kanabisit shqiptar, të cilët përpiqen të transportojnë lënë narkotike drejt Greqisë. Sipas mediave të vendit fqinj truri i disa prej linjave të transportimit të kanabisit rezulton të jetë një 42 vjeçare greke, e cila jeton në Athinë. Ajo është akuzuar edhe për sasinë prej 392 kg kanabis që u kap dy ditë më parë në kufirin shqiptaro-grek dhe që kishte për destinacion pikërisht kryeqytetin grek. Dy makinat me drogë që vinin nga Shqipëria u ndaluan dy ditë më parë në qytetin e Artës dhe për lëndën narkotike që u gjet u arrestuan edhe dy shoferët shqiptarë. Ndërkohë dy makinat e mbushura plot me drogë që drejtoheshin nga një 32 vjeçar dhe një 44 vjeçar shqiptar rezultojnë që të jenë të vjedhura në zonën e Atikës, Athinë. Nuk ka informacion nëse 42-vjeçarja greke që konsiderohet si “truri” i organizatës është arrestuar apo është në arrati. Policia greke është duke hetuar të gjitha rastet që e lidhin këtë grup narkotrafiku me drogën e ardhur nga Shqipëria. Shqiptarët e arrestuar akuzohen për krijim dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.

Athinë, shkatërrohet organizata e drogës, arrestohen shqiptarë dhe grekë/ Gjatë ditës së djeshme një tjetër organizatë droge e përbërë nga shumica shtetas shqiptarë dhe disa grekë është goditur nga policia e Athinës. Mësohet se pesë persona kanë rënë në prangat e policisë dhe dy prej tyre janë shtetas shqiptarë, përkatësisht një 36 vjeçar dhe një 42 vjeçar. Gjatë operacionit antidrogë të zhvilluar në kryeqytetin grek, policia zbuloi një magazinë të mbushur plot me kanabis të ardhur nga kufiri me Shqipërinë. Pas peshimit rezultoi se droga kishte peshë të përgjithshme 68 kg. Një 70-vjeçar grek i arrestuar ishte pikërisht përgjegjës për ruajtjen e magazinës. Hetuesit kanë konfiskuar gjithashtu një shumë parash prej 2040 Euro, një makinë, 17 celularë dhe një peshore elektronike. Identitetet e të arrestuarve nuk janë bërë ende publik.