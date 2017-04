Kronika-Italia mobilizon strukturat për të ndalur tonelatat që dalin nga Shqipëria

Dhjetëra tonelata drogë që kanë dalë nga Shqipëria në tre muajt e parë të 2017-ës kanë shqetësuar seriozisht vendet fqinje dhe kryesisht Italinë, e cila ka filluar të përforcojë masat për të ndalur avancimin e narkotrafikantëve shqiptarë. Shteti italian gjatë këtij muaji pritet që të krijojë një strukturë me njerëz të stërvitur për të luftuar krimin në provincën e Foggia-s, e cila është edhe më e prekura nga grupet shqiptare të krimit të organizuar. Kjo njësi e re do të quhet Njësia e Antikrimit të ROS dhe është një grupim i posaçëm special i karabinierëve të Italisë, që do të varet nga Prokuroria e Qarkut dhe do të hidhet në aksion kundër bandave shqiptare që drejtojnë biznesin e drogës. Ndërtimin e kësaj strukture e ka njoftuar zyrtarisht Komandanti i grupimit të posaçëm special të karabinierëve, Giuseppe Governale gjatë ditës së djeshme. Ndërkohë mediat italiane thekosjnë se në vëmendjen e hetuesve do të vijojë të mbetet trafiku i drogës nga Shqipëria në Itali, me zbarkimet e marijuanës në Gargano dhe gjirin “San Felice”. Gjithashtu, raportohet se do të nisë një aktivitet i policisë gjyqësore italiane, koordinuar nga Antimafia e Barit, në bashkëpunim me forcat shqiptare të policisë, për të ndaluar drogë e nisur nga brigjet shqiptare për të përfunduar në Puglia.

Vlorë, kapet 1 ton kanabis në Karaburun/ Në Karaburun të Vlorës është sekuestruar një tjetër sasi e madhe kanabisi. Sipas deklaratës së policisë, e cila e ka publikuar ngjarjen ditën e djeshme, në operacionin e zhvilluar janë gjetur dhe sekuestruar rreth 1 ton kanabis sativa. Droga është gjetur falë një operacioni të përbashkët të policisë shqiptare dhe Guarda di Finanza italiane. Policia ka bërë me dije se si rezultat i kërkimeve në det, në gjirin e Bristanit (Karaburun) rreth 100 metra nga bregu i detit, në shkurre u zbuluan dhe sekuestruan rreth 1 ton kanabis. Mësohet se lënda narkotike ishte e ndarë në 96 pako të madhësive të ndryshme dhe pritej të trafikohej në Itali. Sipas autoriteteve operacioni vijon për kapjen e autorëve të mundshëm dhe të mjeteve të transportit.

Durrës, sekuestrohen 35 kilogramë drogë dhe 43 fishekë/ Policia e qytetit të Durrësit ditën e djeshme ka sekuestruar 35 kilogramë lëndë narkotike kanabis sativa në një banesë në fshatin Armadh. Gjatë kontrollit të ushtruar nga policia përveç drogës u gjetën dhe sekuestruan edhe 43 fishekë. Ndërkohë është shpallur në kërkim pronari i lëndës narkotike,shtetasi 46 vjeçar me iniciale B. Ç..