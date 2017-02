Kronika-Lumë droge, në Greqi kapet rreth 1 ton hashash në kamionin e dalë nga Shqipëria

Droga shqiptare vijon të pushtojë tregun ballkanas. Për çdo ditë tonelata hashash mbushin Italinë dhe Greqinë, ndërsa autoritetet shqiptare të pa shqetësuara, janë duke menduar mënyrat sesi përmes parave të drogës të sigurojnë votat. Ditën e djeshme, një sasi prej rreth 1 ton hashash e dalë nga pika kufitare e Kakavijës me anë të një kamioni, është sekuestruar nga policia greke. Tv greke Ert bën me dije se kamioni me lëndë narkotike është kapur pasditen e djeshme, ndërsa kishte ardhur nga Shqipëria. Droga ishte futur në një hapësirë të posaçme në kamionin frigoriferik. Droga është kapur pak minuta nga dalja e pikës doganore, ndërsa shoferi shqiptar është arratisur këtej kufirit duke kaluar në këmbë. Mediat greke shkruajnë gjithashtu se kamioni frigoriferik ka kaluar pa problem nga dogana shqiptare. Policia greke vazhdon hetimet për rastin.

Tiranë, dy adoleshentë arrestohen me 440 gr kanabis në çantë

Dy adoleshentë vetëm 15 dhe 16 vjeç janë arrestuar pasi i janë gjetur 440 gram lënë narkotike e llojit kanabis sativa. Informacionet janë tepër të kufizuara por burimet e policisë bëjnë me dije se droga i është gjetur në çantë dhe jashtë murit rrethues të një shkolle 9 vjeçare në kryeqytet.

Dyshohet se lënda narkotike i është dhënë atyre nga një person tjetër nga një qytet tjetër i Shqipërisë dhe policia po punon për identifikimin e tij. Informacioni i policisë: Më datë 16.02.2017, në prani të psikologut dhe prindërve u arrestuan në flagrancë shtetasit: M. B dhe F. H, të datëlindjes 15 vjeç dhe 16 vjeç banues në Tiranë, sepse ju gjetën e sekuestruan 440 (katërqind e dyzetë) gram me gjithë ambalazh, bimë e dyshuar narkotike e llojit Cannabis Sattiva.