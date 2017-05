Kronika – Në Elbasan, arrestohet për trafik ndërkombëtar droge biznesmeni Edmond Stafa, i vëllai ish-deputet i PS  

Metastazat e infeksionit edvinist/Në resortin e narkotrafikantit, kryeministri Rama zhvilloi takim elektoral

Dy ditë më parë policia e Elbasanit ka arrestuar 51 vjeçarin Edmond Stafa, i cili njihet si një biznesmen i suksesshëm në qytet, por sipas uniformave blu rezulton në kërkim ndërkombëtar për trafik droge. Mësohet se Stafa është dënuar me 10 vite burg për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike nga gjykata e Bergamos në Itali. I arrestuari është pronar i resortit “Skampini”, që ndodhet në zonën e Kalasë së Elbasanit, e cila është një nga hapësirat më të frekuentuara të qytetit. Stafa është arrestuar në ambientet e lokalit të tij, ndërsa pritet që të ekstradohet drejt Italisë, ku edhe është dënuar. Biznesmeni Edmond Stafa, i arrestuar dy ditë më parë për trafik ndërkombëtar droge, rezulton të jetë vëllai i ish-deputetit socialist dhe njëkohësisht kryetarit të Këshillit të Qarkut Elbasan, Bukurosh Stafa. Vëllai i të arrestuarit është një ndër anëtarët më të vjetër të PS në qytete dhe është zgjedhur në krye të Këshillit të Qarkut në mandatin 2015–2019. Ai gjithashtu ka qenë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë si deputet i PS-së nga viti 2005 deri në vitin 2009.

Në resortin e narkotrafikantit, kryeministri Rama zhvilloi takim elektoral/ Lidhjet e forta që vëllai i të arrestuarit për trafik ndërkombëtar droge, Edmond Stafa me Partinë Socialiste, kanë bërë që ai të gëzojë përkrahjen dhe mbështetjen e drejtëpërdrejtë të kryeministrit Edi Rama. Teksa shqiptarët njihen tashmë me dobësinë e kreut të ekzekutivit për narkotrafikantët dhe kriminelët me dosje voluminoze, vlen të theksojmë se në resortin “Skampini” me pronar Edmond Stafën disa ditë më parë u zhvillua mitingu i Edi Ramës me gratë e Elbasanit. Vendi për tubimin është përzgjedhur nga PS e Elbasanit, në krye të së cilës qëndron deputeti Taulant Balla dhe këto detaje tregojnë marrëdhënien e ngushtë të qeverisë me krerët e narkotrafikut në vend. Teksa afrohemi gjithmonë e më tepër me ditën e zgjedhjeve parlamentare, në pah dalin fijet që lidhin qeverinë e kanabisit me bandat, të cilat Rama i përdori në funksion të skemës së tij për kanabizimin e vendit. Të gjithë shqiptarët që menduan se Ndoka, Rroshi e Prenga ishin eksponentët e vetëm që kryeministri i mori nga burgjet e Europës dhe i futi në politikë në 2013, gabohen rëndë pasi “Rilindja” në vetvete përbën strukturën më të sofistikuar kriminale, që ka për synim të shkatërrojë të ardhmen e Shqipërisë. Kryeministri, që lart e poshtë e shet veten si ‘dashnor’ i Vettingut dhe Dekriminalizimit, është kreu i kapo-bandës dhe baroni i drogës që i voton ligjet sa për sy e faqe, teksa në prapaskenë dirigjon orkestrën e drogës, korrupsionit dhe krimit. Ndërkohë arrestimi i një prej partnerëve kanabistë të PS-së është shoqëruar ditën e djeshme me lajmin e bujshëm të sekuestrimit të 4 tonëve drogë nga “Guardia di Finanza” italiane, fakt ky që tregon se kanabizi i mgazinuar në depot qeveritare po ‘eksportohet’ me shpejtësi drejt Italisë fqinje me urdhër dhe direktiva të qarta nga kryeministri Rama.