Kronika-Nga çadra e lirisë, rritet qëndresa për zgjedhje të lira e të ndershme

Në bashkëbisedimin nga Sheshi i Lirisë u fol me të ftuar por edhe të rinj e qytetarë të thjeshtë për censurën e fjalës së lirë. Gazetarët Alfred Lela, Alida Tota dhe Basir Collaku ndanë me pjesëmarrësit eksperiencën e tyre profesionale, përvojën dhe pasojat personale që kanë pasur në kushtet e presionit qeveritar ndaj medias. Për Alfred Lelën, sot qeveria është e vetë akuzuar. “Ju kujtoj një shprehje të Kryeministrit Rama: punë ka por nuk ka profesionistë. Tani më lini t’ju prezantoj me një profesionist. Unë jam i tillë dhe jam i papunë”. Por Lela theksoi se qytetarët janë bashkuar në atë shesh, jo për punë po për liri. Gazetari i kronikës Basir Çollaku, i anatemuar pas publikimit të informacionit mbi implikimin e makinës private së ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri në trafik droge, foli për pritshmërinë e protestuesve dhe mundësinë që ajo të prodhojë liri për qytetarët, por edhe për mediat. “Ky organizim është një formë e medias së lirë të munguar tashmë dhe falënderojmë kryetarin e PD Basha për këtë nismë”. Alida Tota e etiketoi ‘toën hall-in’e mundësuar nga kjo protestë popullore si burimin e mundshëm të rikthimit të lirisë dhe të drejtave të njeriut. “Ju keni nisur marshin e lirisë dhe një mini revolucion mediatik të cilit i jeni bashkuar dhe ju (qytetarët). Ka pasur tentativë për ta denigruar dhe lidhur ngushtësisht me politikën këtë lëvizje e cila realisht është popullore, e sigurisht që do të udhëhiqet nga një lider. Unë kam parë nga afër censurimin dhe një formë të re skllavërimi që i bëhet mediave dhe gazetarëve. Sigurisht që ka lidhje me dinjitetin, por këtu nuk jemi për të luftuar për veten. Ne jemi pushteti i katërt dhe nuk mund të kontrollohemi apo censurohemi nga pushteti i qeverisë”. Një ndërhyrje spontane ishte ajo e aktores Suela Konjari e cila u shpreh e nderuar për pjesëmarrjen dhe i kujtoi kujtdo se vrasja e frikës sjell edhe zërin për të kërkuar të drejtat dhe liritë qytetare. “Ndryshe janë emocionet e skenës, këto janë emocione njerëzore të vërteta. Sulmohem prej dy ditësh në portale, blogje, por, për të gjithë strucët që më kërcënojnë me mesazh, dua t’u them: Unë e vrava frikën kur isha 29 vjeç dhe me barkun tek goja pasi isha shtatzënë, shkoja në çdo protestë të qytetit studenti”. Me vargjet e poetit Ali Podrimja, aktorja Konjari shprehu përjetimin e saj – “Toka ime digjet ne çdo cep të shpirtit tim, ndaj unë jam këtu ndaj jam me ju dhe do të jem me ju”.

Reagimet e përfaqësuesve të PD-së/Halimi: Qeveri teknike, jo nga parlamenti/Eduard Halimi ka shpjeguar arsyet se përse opozita kërkon një qeveri teknike, jo të dalë nga parlamenti aktual. Ai tha se qeveria teknike nuk mund të ngrihet me anëtarë të parlamentit që janë me precedentë të rëndë kriminalë. “20 deputetë janë me precedentë të rëndë penalë. Me kë do ta ngremë qeverinë teknike, me këta deputetë?”, u shpreh ai duke folur nga çadra e opozitës, para kryeministrisë. Halimi u shpreh se qeveria Rama nuk mund të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme, pasi është e lidhur kokë e këmbë me krimin dhe trafikantët. “Një kilogram farë kanabis nuk është kapur. Më thoni një kg të kapur. Dhe kjo ndodh pasi krimi ka mbështetjen e pushtetit”, tha ai.

Tabaku:Kemi votuar reformën në drejtësi, po mbrojmë votën/ Deputetja demokrate Jorida Tabaku hodhi poshtë akuzat e mazhorancës se opozita po i fshihet reformës në drejtësi dhe argumentoi se Partia Demokratike votoi reformën në drejtësi. Arsyeja e protestës, tha deputetja demokrate është për të mbrojtur votën.Tabaku: Mazhoranca që ka bërë grevë urie për të bllokuar procesin e integrimit dhe marrjen e statusit të vendit kandidat, këtë nuk duhet ta thotë.

Partia Demokratike votoi reformën në drejtësi dhe fal PD-së, sot kemi një Kushtetutë të ndryshuar që i ka hapur rrugë këtyre reformave. Qytetarët në 2013-n, na kanë kërkuar që të mbrojmë votën. Të rinjtë demokratë artikulojnë si një ndër arsye të protestës Ligji e Arsimit të lartë, konfuzioni e krijuar tek maturantët. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Belind Këlliçi tha se modeli i Bashës është ndryshe për të gjithë shqiptarët. Këlliçi: Kundër ligjit të arsimit të lartë, një ligj tërësisht klientelist që godet sistemin e meritë-preferencës, një ligj që Partia Demokratike ka më shumë se një vit e gjysmë që artikulohet publikisht edhe nga Basha që brenda javës së parë të tij si kryeministër do të anulojë ligjin dhe do të ketë një ligj të ri që do të reduktojë ndjeshëm tarifat për studentët. Ndërsa deputetja Dhurata Çupi se protesta e demokratëve do të shënoj fundin e një qeverie fasadë.