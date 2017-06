Kronika nga oborri i kryeministrit/Arrestohet kameramani i Edi Ramës, vidhte telefona celularë

Policia njoftoi për arrestimin në flagrancë të shtetasit Erind Vogli, banues në Tiranë me akuzën e vjedhjes së telefonave celularë.Por në fakt Erindi nuk është një i panjohur, të paktën në arenën e medias dhe më gjerë, pasi ka qenë një ndër operatorët kryesor të stafit të kryeministrisë dhe selisë rozë ndër vite. Sipas një shkrese zyrtare, ai është larguar nga puna 1 muaj më parë. “Më datë 14.06.2017, Specialistët e Komisaraitit të Policisë Nr 1, kanë finalizuar me sukses operacionin “Taktika”, ku është arrestuar në flagrancë shtetasi:- Erind Vogli, 39 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për Vjedhje. Për këtë shtetas është arritur të dokumentohet me prova ligjore se është autor i dyshuar i vjedhjeve të ndodhura:• Në juridiksionin e Komisaritit të Policisë Nr 1:Më datë 14.06.2017, në afërsi të Pazarit të ri, ka vjedhur telefonin e markës HTC, në pronësi të shtetases E. K.Më datë 10.06.2017, në rrugën “Luigj Gurakuqi”, ka vjedhur telefonin e markës Samsung, në pronësi të shtetases E. G.• Në juridiksionin e Komisariatit të Policisë Nr 1:Më datë 12.06.2017, në rrugën e “Kavajës”, ka vjedhur telefonin e markës Huaëei, në pronësi të shtetases H. Q.Më datë 09.06.2017, në rrugën e “Ibrahim Rugova”, ka vjedhur telefonin e markës Samsung, në pronësi të shtetases E. S.Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar:1. Një telefon i markës HTC, 2. Një biçikletë e markës Gial, 3. Dy bluza të cilat dyshohen të jenë përdorura prej tij ne momentin e ngjarjeve.Materialet proceduriale i’u kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprën penale “Vjedhja”, parashikuar nga Neni 134 i Kodit Penal.