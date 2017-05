Kronika-Rama tërhiqet edhe nga oferta e McAllister, po shkohet drejt destabilizimit

Mbi 3 orë diskutime mes Bashës e Ramës u mbyllën pa gjetur një zgjidhje në të mirë të vendit/Edi Rama është tërhequr nga oferta e propozimeve të 25 Prillit, duke faktuar se ai mbetet pengesa kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Tryeza e thirrur nga Presidenti Nishani që zgjati mbi 3 orë, u mbyll pa asnjë marrëveshje, pasi Rama e ka të pamundur të lëshoj postin e kryeministrit për t’i hapur rrugë votës së lirë

Presidenti:Vazhdojmë me kontaktet për gjetjen e zgjidhjes mbi bazë kompromisi

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Edi Rama zhvilluan paraditen e djeshme një takim 3 orësh në Presidencë, në përpjekje për gjetjen e një zgjidhje të krizës politike në vend. Kjo tryeze bisedimesh u inicua nga kreu i shtetit Bujar Nishani, i cili ishte dhe ndërmjetës në ketë dialog. Rama dhe kryetari i Opozitës, Lulzim Basha shoqëroheshin në ketë tryezë nga kryetarët e grupeve parlamentare respektive Ruci dhe Paloka. Rama dhe Ruci, ashtu siç mbërritën të parët në presidencë u larguan të parët. Kurse Basha dhe Paloka u larguan rreth një ore më vonë nga presidenca. Ky ishte takimi i parë i drejtpërdrejtë, mes Ramës dhe Bashës, që prej fillimit të protestës më 18 shkurt. Në këto dy muaj, kreu Basha ka bërë thirrje për dialog që të prodhojë zgjidhje për nxjerrjen e vendit nga kriza, por Rama e ka refuzuar kategorikisht dhe me arrogancë ka injoruar dialogun që do të shpëtonte vendin. Javën e kaluar dy negociatorët evropianë, që erdhën ne Tirane, Mc Allister dhe Fleckenstein nuk arritën të ulin drejtuesit e maxhorancës dhe opozitës në një tryezë për gjetjen e një marrëveshje, që do të fuste opozitën në zgjedhje.

Presidenti jep detajet e takimit Rama-Basha:Vazhdojmë me kontaktet për gjetjen e zgjedhjeve mbi bazë kompromisi/Presidenti i republikës së Shqipërisë, me anë të një deklarate për shtyp ka dhënë detaje mbi takimin e Kryeministrit Edi Rama me kreun e opozitës, z.Lulzim Basha. Me ftesë të Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Bujar Nishani sot u zhvillua një takim midis Kryeministrit të vendit z. Edi Rama dhe Liderit të opozitës z. Lulzim Basha. “Gjatë takimit palët prezantuan pikëpamjet e tyre mbi krizën politike dhe rrugët e zgjidhjes së saj. Do të vijojmë të mbajmë kontaktet me palët për gjetjen e një zgjidhjeje të mundshme mbi bazë kompromisi”-shprehet Nishani në deklaratën e tij.

Pas takimit me Ramën, Basha mbledh aleatët në selinë blu/ Pas takimin në Presidencë me kryeministrin Edi Rama, kreu i opozitës Lulzim Basha ka mbledhur krerët e partive aleate në selinë e Partisë Demokratike. Paraditen e djeshme, Basha u takua me Ramën në Presidencë me ndërmjetësimin e Presidentit Bujar Nishani, i cili ishte gjithashtu i pranishëm në takimin që zgjati 3 orë. Basha ishte i shoqëruar nga Edi Paloka, kreu i grupit parlamentar të PD-së, ndërsa Rama nga Gramoz Ruçi, kreu i grupit parlamentar të PS-së. Tryeza ka përfunduar pa një marrëveshje të mirëfilltë, por duket se dy liderët, Rama dhe Basha, kanë rëndë dakord që mund të zhvillojnë një takim tjetër mes tyre.