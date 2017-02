Kronika/Krimi godet sërish, dyshja Rama-Tahiri sërish siguron mbrojtjen

Telenovela e grabitjeve bankare/Në Tiranë blinda që transportonte paratë e një banke të nivelit të dytë drejt Aeroportit të Rinasit, pre e maskave me pushtet

Grabitjet e milionave nga bankat e nivelit të dytë në vend duket se janë kthyer tashmë në një rutinë, teksa deri më sot asnjëra prej këtyre çështjeve nuk është zbardhur nga policia e shtetit. Ajo që e bën edhe më shqetësuese këtë situatë është fakti se akti përsëritet në një hark kohor prej 2 ose 3 muajsh në aksin rrugor që të çon drejt Aeroportit të Rinasit, që sipas provave na është kthyer në strehën e grabitësve më të mëdhenj në vend. Kështu gjatë ditës së djeshme krimi dhe bandat e armatosura e me maska sfiduan sërish shtetin në atë që duhet normalisht të ishte aksi më i sigurt në vend dhe më i survejuari prej policisë së shtetit. Grabitja spektakolare e kryer gjatë ditës së djeshme në këtë aks rrugor ose tregon se policia e Tahirit fle gjumë dhe është e pafuqishme ose është e përfshirë në skemën e vjedhjes së milionave të bankave. Më konkretisht ditën e djeshme rreth orës 13:55 persona të armatosur e me maska kanë grabitur dy makina të blinduara, të cilat kryenin transportin e parave të një banke të nivelit të dytë. Dy makinat e blinduara, njëra shoqëruese dhe tjetra ku gjendeshin paratë, po udhëtonin në mbikalimin e Kasharit, kur i është zënë pritë nga grabitësit. Nuk është bërë një njoftim zyrtar nga hetuesit e ngjarjes dhe nuk dihet as shuma e grabitur, por dyshohet se janë grabitur 7 thasë me rreth 2 milionë euro. Makina e zezë e grabitësve është përplasur me makinën shoqëruese të kompanisë së sigurimit dhe më pas grabitësit kanë qëlluar me kallash dhe janë drejtuar nga makina e blinduar ku ndodheshin paratë. Sipas dëshmive nga vendngjarja ka pasur një përleshje të autorëve me forcat e sigurisë, pasi autorët kanë goditur shoferin e blindës dhe më pas kanë thyer xhamat. Vlen të theksohet se grabitja ka ndodhur brenda pak minutash dhe në sy të shumë dëshmitarëve që ndodheshin në vendngjarje, të cilët kanë filmuar momentin e grabitjes. Gjithashtu disa dëshmi nga vendngjarja kanë treguar se në këtë aks kanë qarkulluar në momentin e grabitjes edhe patrulla policie, duke hedhur hije të forta dyshimi për rolin e shtetit në këtë grabitje, që duhet thënë se është e disata në radhë e realizuar pranë aeroportit të Rinasit. Pak minuta pas grabitjes tek Ura e Tapizës në Fushë Prezë janë gjetur të djegura dy makina që mendohet se i përkasin autorëve. Ndërkohë janë arrestuar dhe janë marrë në pyetje rreth orës 17:00 forcat e sigurisë të policisë private, ndërsa dyshohet se kanë qenë më shumë se dy autorë të grabitjes. Ajo që kompromenton punën e policisë së shteti është një video amatore e qytetarëve dëshmitarë në vendngjarje, të cilët kanë filmuar grabitjen dhe ekzaktësisht momentin kur njëri prej policëve privatë bërtiste se “autorët i ka çuar vetë shteti”. Polici privat i tmerruar artikulon në video edhe se patrulla e policisë së shtetit ndodhej pranë vendngjarjes. Shndërrimi i shteti kanabist në një organizatë të mirëfilltë kriminale që synon të gjenerojë para, me të cilat mund të blejë votat e të kontrollojë pushtetin duket se është përgjigja e vetme për ripërsëritjen në mënyrë qesharake të një skene grabitjeje në rrugën e Rinasit ende pa u gjetur autorët e grabitjes së mëparshme.