Kronika/Nis punën komisioni ad-hoc për Vetting-un, merren në shqyrtim 193 dosje  

Gjatë seancës së jashtëzakonshme parlamentare të së hënës, në kuadër të marrëveshjes PS-PD për zgjidhjen e krizës politike në vend, u finalizua me sukses një prej pikave të dakordësuar mes palëve, që kishte të bënte me votimin e Vettingut. Kuvendi i hapi kështu rrugë ngritjes së komisioneve ad-hoc me 123 vota pro. Komisioni ad-hoc për verifikimin e kandidatëve që do të merren me krijimin e institucioneve të rivlerësimit nuk ka humbur kohë dhe ka nisur nga puna gjatë ditës së djeshme. Gjatë mbledhjes anëtarët u dakordësuan lidhur me kalendarin e punimeve që do të kryhen, ndërsa kreu i komisionit, deputeti socialist Ulsi Manja, u shpreh se prej kësaj strukture do të dalë një listë me 193 anëtarë. Edhe anëtarët Oerd Bylykbashi, Fatmir Mediu, Flamur Noka, Vasilika Hysi dhe Luan Rama kanë shprehur qëndrimin e tyre pro kalendarit të punës. “Ky është një proces shumë i rëndësishëm. Të çojmë në dy komisionet e tjera një listë të konsoliduar. Ata që s’kualifikohen të njoftohen në kohë, që të kenë mundësinë e apelimit”, u shpreh deputeti i PD, Oerd Bylykbashi. Përfaqësuesi i LSI në komision, Luan Rama ka deklaruar se me nisjen e punës së këtij komisioni, reforma në drejtësi hyn në rrugën e jetësimit, ndaj duhet treguar angazhim maksimal për t’i dhënë shqiptarëve një produkt që do t’i shërbejë besimit se drejtësia do të bëhet.