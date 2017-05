Kryedemokrati Basha akuzon kryeministrin Rama si mashtrues recidivist

Lideri i opozitës së bashkuar: “Ndryshimi më i madh që do sjellë Republika e Re është kthimi i pushtetit tek njerëzit, të cilët do të kenë mundësi të jetojnë në mënyrë të ndershme, me punën dhe aftësitë e tyre”

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shfrytëzuar një postim në Facebook për të akuzuar kryeministrin Edi Rama për premtimet e pambajtura gjatë katër viteve të qeverisjes së majtë. Basha thekson se Rama ka nisur të bëjë të njëjtat premtime, të cilat nuk i realizoi gjatë mandatit të parë qeverisës, duke i kujtuar gënjeshtrën ekzemplare të 300 mijë vendeve të punës. “Edi Rama mendon se, meqë i gënjeu njerëzit njëherë, mund t’i gënjejë përsëri. Pasi nuk mbajti asnjë premtim, qoftë edhe një të vetëm, ai ka filluar të premtojë nga e para. Premtoi 300 mijë vende pune, por nuk hapi asnjë”, thuhet në postimin e kryedemokratit Basha. Lideri i opozitës shprehet se kryeministri duhet t’i trembet mashtrimit të radhës elektoral mbi 220 mijë vende të reja të punës, pasi shqiptarët janë koshientë për faktin se në periudhën 2013-2017 u larguan nga vendi plot 300 mijë, për shkak të varfërisë e papunësisë. “300 mijë shqiptarë e braktisën Shqipërinë katër vitet e fundit për të gjetur punë në emigrim, por në vend të kërkojë falje, ai po gënjen prapë se do të hapë 220 mijë vende në mandatin e dytë. Në katër vite, të varfërit u varfëruan më shumë, ndërsa një grusht oligarkësh u bënë më të pasur nga favoret e qeverisë, por ai prapë gënjen kur thotë se do të punojë për të varfërit”, deklaron ai. Teksa rikthen në vëmendje rrënimin e sistemit shëndetësor e atij bujqësor, Basha argumenton se premtimet sureale për lulëzim të këtyre dy sektoreve janë përrallat e radhës elektorale të Edi Ramës. “Shëndetësia e premtuar falas është rrënuar dhe njerëzit paguajnë çdo gjë nga xhepi i tyre, por ai gënjen edhe një herë duke premtuar se do e bëjë falas në mandatin e dytë. Ai i braktisi fermerët e nuk u dha kurrë mbështetje, por ai tani premton se me të do të lulëzojë bujqësia”, nënvizon Basha. Në vijim të fjalës së tij kreu i opozitës thekson se justifikimi i Ramës se ka bërë shtet dhe premtimi se do bëjë më shumë shtet është i gënjeshtërt, pasi krimi ka zaptuar ekonominë dhe shtetin, ndërsa kanabisi ka mbuluar gjithë Shqipërinë. Ai konstaton se Edi Rama po gënjen, përçmon dhe tall çdo ditë shqiptarët pasi kujton se njerëzit nuk kuptojnë, por kjo sjellje arrogante e qeverisë do të ndryshojë me “Republikën e Re”, e cila sipas Bashës do ta kthejë pushtetin tek qytetarët. “Shpërfillja ndaj qytetarëve dhe përqëndrimi i pushtetit e pasurisë në pak duar është vete thelbi i republikës së vjetër. Ndryshimi më i madh që do sjellë Republika e Re është kthimi i pushtetit tek njerëzit, të cilët do të kenë mundësi të jetojnë në mënyrë të ndershme, me punën dhe aftësitë e tyre. #ZgjedhjeTeLira #RepublikaeRe”, përfundon shkrimi i Bashës.