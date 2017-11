Kryemadhi: 2% e GDP-së të shkojë për të varfrit, më e ulët se dy koncesione në shëndetësi

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi propozim rritjen me 2% të GDP-së për varfërinë, duke theksuar se ajo që jep aktualisht qeveria për të varfrit është lëmoshë. Ajo thotë se paketa është lehtësisht e përballueshme dhe se ajo është më e vogël se dy koncesione në shëndetësi. “LSI do të ketë prioritet kryesor luftën kundër varfërisë ku në themel do të jetë propozimi ynë për ndihmën ekonomike përreth 80 mijë familje apo mbi 320 mijë qytetarë. Ne jemi për ndryshim radikal të skemës aktuale që ofron lëmosh dhe jo shans për mbijetesë. Ne besojmë se mund t’i japim fund varfërisë absolute për çdo shqiptare nëse fondi i ndihmës ekonomike shkon në 2% të GPS-ë, sot është 0.4 për qind e GBS-së, ose afërsisht 200 mln euro në vit për të ndihmuar shqiptarët, pra 2 dollarë për frymë. Propozimi ynë është më i vogël se sa koncesionet e që Rilindja ka dhënë për shëndetësinë”, tha Kryemadhi.

Dokumenti/ Pr.buxheti 2018, zbardhen propozimet e LSI: TVSh për banesat zero, biznesi të mos përfshihet ne skemën e TVSH-së

Lëvizja Socialiste për Integrim ka depozituar në Kuvend propozimet e saj në lidhje me pr/buxhetin e qeverisë për vitin 2018, i cili do të diskutohet dhe debatohet bashkë me paketën fiskale në seancën e së enjtes. Referuar propozimeve, LSI kërkon që TVSH për ushqimet bazë të shportës të ulet nga 20 në 5 %. Një tjetër propozim ka të bëjë me TVSH për biznesin, për të cilin LSI kërkon që pragu përjashtues për biznesin e vogël për skemën e TVSH të mbetet në nivelin 5 milionë lekë të reja, jo të ulet në 2 milionë siç ka propozuar qeveria. Gjithashtu, LSI propozon që taksa e banesës së parë të jetë zero, për banesën e dytë dhe më shumë të mbetet propozimi i qeverisë.