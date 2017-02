Kryeministër! Nuk do t’i shpëtosh ndëshkimit

Përpjekja për të gjetur fajtorë tek opozita dhe të tretët edhe pas 4 vitesh që e ka shndërruar Shqipërinë në protektorat të hashashit dhe krimit s’mund ta shpëtojë Edi Ramën nga fundi i tij politik. Zbatimi i dy standardeve në ndëshkimin e policive private, ortakëria me ministrin e Brendshëm, lidhja direkte me ministrin e Shëndetësisë dhe shpresa se elektoratin socialist do ta rimashtrojë, janë përpjekje të të mbyturit që kapet pas fijes së barit. Zoti Rama, nuk do të shpëtosh, bile ka mundësi që vetë socialistët të të japin goditjen finale

Edi Ramës s’ka filxhan e horoskop që nuk ja thotë përditë se është në gremisjen e tij politike, madje tanimë është në rënie të lirë dhe forcën e gravitetit popullor që po e tërheq bën sikur nuk e ndjen duke shpikur telenovela.

Në Shqipëri nuk ka më qeveri, në kuptimin që nuk ka më autoriteti që shpreh një vullnet në mbrojtje të qytetarëve dhe ligjit. Në një Shqipëri pa qeveri e pa shtet mund të ndodh shndërrimi i aeroportit ndërkombëtar në një karrem për vjedhjen e bankave ndërkohë që të gjithë vendin e ka përpirë hashashi, aq sa për Shën Valentini buqetat e luleve janë zëvendësuar me buqeta me hashash. Urbanizimi i hashashit nuk është aksidental, por akt politik ashtu sikurse janë vjedhjet e bankave, me skena të mbushura me pompozitet hollivudiane. Po pse po ndodhin këto? A ka faj kryeministri apo po hymë në gjynah me të? Para se të kemi një kryeministër, ne kemi një Edi Ramë. Pra nuk kemi kryeministër Ramën por Edvinin për kryeminstër. Edi Rama, personi, e dashuron dhunën, krimin, drogën, të jashtëligjshmen e gjithçka të zezë. Edi Rama, kryeministri, e ka personalizuar qeverisjen duke reflektuar tek ajo pikërisht psikozën e tij. “Nuk keni parë gjë akoma” nuk ishte një fjali që erdhi si pasojë e inercisë së debatit me opozitën, porse një rrëshqitje sinqeriteti nga labirithnti i zi i mendjes së Edi Ramës. Shqipëria duket e sëmurë, shqiptarët i ka pllakosur një depresion ekonomike e social nga 4 vite bombardime me vrasje, vjedhje, korrupsion, vjedhje bankash dhe kanalizim të vendit. Me këtë bilanc lufte, jo qeverisjeje, Edi Rama nuk mund t’i shpëtojë ndëshkimit të shqiptarëve, që nuk i panë xhepat njëherë plot, nuk e panë njëherë frigoriferin plot, nuk i panë fëmijët të shkollohen, që nuk panë as një vend të ri pune, që nuk panë një rritje rroge e pensione, por çka panë ishte krim, korrupsion, kanalizim dhe vjedhje bankash mu në aeroportin ndërkombëtar.

