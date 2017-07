Kryesuesi i listës së PD për Durrësin bën thirrje për ringritje të PD, duke eliminuar gabimet e së shkuarës

Bylykbashi: “Të analizojmë veten, që nga koha kur kishim pushtetin”

Rezultati i zgjedhjeve të 25 qershorit është komentuar këto ditë gjerë e gjatë në media, por edhe nga vetë pjesëtarë të rëndësishëm të Partisë Demokratike, të cilët respektivisht janë rreshtuar në krah ose kundër kryetarit Lulzim Basha. Teksa disa janë munduar t’ia faturojnë përgjegjësinë për humbjen vetëm Lulzim Bashës, të shumtë janë zërat që kanë theksuar se analiza për këtë rezultat duhet të fillojë nga humbja e 2013 dhe se gjithë secili duhet fillimisht të marrë përgjegjësinë personale për të. Ditën e djeshme edhe Oerd Bylykbashi, një prej deputetëve më të njohur të PD, që ka kryesuar këtë fushatë elektorale listën e qarkut të Durrësit ka reaguar për herë të parë për disfatën e PD, duke u shprehur se në këto ditë të vështira për kampin blu të gjithë duhet të bëjnë reflektimin e tyre, të kërkojnë shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë brenda vetes. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Bylykbashi nënvizon se demokratët kanë përballë një piramidë pushteti që e ka majën në dritën e ligjit dhe bazamentin e thellë në kriminalitet, ndaj të gjithë ata që i qëndrojnë pranë PD-së dhe e duan këtë parti jo vetëm kur ajo është në pushtet, duhet që të punojnë fort për ringritjen dhe të kuptojnë se nuk duhen ripërsëritur gabimet që janë bërë nga 2013 e në vazhdim. Bylykbashi në këtë postim falenderon përzemërsisht demokratët e qarkut të Durrësit, të cilët sipas tij dhanë maksimumin në një garë të pabarabartë, ku pazarxhinjtë e votës shfrytëzuan shantazhet, presionet dhe paratë e pista për të deformuar me çdo kusht procesin.

Postimi i Oerd Bylykbashit:Për të gjithë ju miq aktivistë demokratë që punuat në të gjitha strukturat e Partisë Demokratike të Durrësit, në një fushatë të shkurtër, të vështirë, e të pabarabartë, por që dhatë maksimumin tuaj, përtej e përkundër ndasish e mllefesh që duken kaq të vockla përballë halleve e sakrificave tuaja. Për të gjithë ju miq komisionerë e vëzhgues që morët përsipër t’i dilnit zot votës së demokratëve e qytetarëve që votuan PD, në një kohë të vështirë presionesh e shantazhesh, kur të tjerë u stepën dhe u shmangën apo nuk deshën. Për të gjithë ju miq numërues të votave që kryet detyrën tuaj mes sakrificash shumë orëshe, në vapë, lodhje, tension, për të mos lënë asnjë votë të vidhej e blihej nga pazarxhinjtë e votës. Për të gjithë ju miq demokratë me eksperiencë të gjatë që nuk e braktisët PD-në në këtë fushatë për asnjë lloj qejf mbetjeje dhe treguat fisnikërinë tuaj pavarësisht se PD në të shkuarën ju ka patur edhe borxhe, apo që edhe pse patë sesi ata që u trashën me pushtet e para me mbështetjen tuaj, ju lanë në baltë në këtë ditë të vështirë. Për të gjithë ju miq të rinj që me pasion e energji nuk u kursyet, ju që jeni prezent realisht dhe jo në lista fiktive anëtarësh dhe që me energjinë dhe dedikimin tuaj të mbushni me shpresë se PD e Durrësit do të hapet tek qytetaria dhe kontribuuesit pa interes pushteti, e që nuk i afrohen PD vetëm kur ndahet pushtet, poste apo interesa. Në këtë ditë të vështirë, të gjithë bëjmë reflektimin tonë, kërkojmë shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë brenda vetes dhe mes nesh, kemi të qartë që përballë kemi një piramidë pushteti që e ka majën në dritën e ligjit dhe bazamentin thellë në kriminalitet, por kjo nuk duhet të na shmangë nga përpjekja për t’u ri ngritur me dinjitet e pa njollat e korrupsionit dhe abuzimit që na ulën kokën në 2013, apo gabimet që bëmë në këto vite. Por analiza do të vijë shpejt. Sot kam vetëm këtë falenderim të madh për të gjithë ju. Faleminderit dhe do të ri ngrihemi e do të rifillojmë të gjithë bashkë së shpejti”.

Zgjedhjet në PD/Basha takon Berishën, diskutojnë garancitë e një procesi zgjedhor sa më të pastër e pa ndikime/Kreu i PD, Lulzim Basha, i cili është në garë për kryetar të PD ka zhvilluar një takim me ish-kryeministrin Sali Berisha. Në takim mësohet se përveç situatës politike brenda PD-së, Basha dhe Berisha kanë diskutuar për garancitë e një procesi të pastër dhe pa ndikime. Këto janë pikërisht edhe garancitë që kanë kërkuar konkurrentët e Lulzim Bashës, një garë të hapur dhe të ndershme. Për këto sot në mesditë është zhvilluar dhe takimi në zyrën e ish-kryeministrit Sali Berisha.

Selami:Duhet analizë brenda familjes politike për ato që na bashkojnë dhe jo ato që na ndajnë/ Tre ditë pasi bëri publik vendimin e tij për të kandiduar përballë Lulzim Bashës në garën legjitime të 22 korrikut, nga ku anëtarësia do të zgjedhë kryetarin e ri të PD-së, Eduard Selami ka shfrytëzuar një postim në Facebook për të ç’tensionuar situatën e krijuar në selinë blu duke bërë thirrje për një analizë, ku primare duhet të jenë sipas tij elementët që e bashkojnë partinë dhe e çojnë atë përpara. Sipas Selamit Partia Demokratike dhe të gjithë mbështetësit e saj duhet të ecin me hapin e kohës, duke gjetur tek kjo periudhë e vështirë mundësitë për ta ngritur partinë në vlerat më të mira të demokracisë dhe politikës së kohëve moderne. “Është për të ardhur keq që forcën e parë politike, ku unë kam patur kënaqësinë të jem ndër themeluesit e saj, koha e ka lënë pas. Dhe këto zgjedhje treguan pikërisht këtë. Prandaj PD-ja dhe demokratët duhet të ecin me hapin e kohës dhe duhet t’i paraprijnë. Unë jam shumë i sigurt që kjo do të vijë, dhe ky do të jetë dhe kontributi im në këto zgjedhje për kryetar të PD-së. Unë mendoj se këto janë periudha sa të vështira po aq të mbarsura me mundësi, për një reformim dhe rinovim të vonuar të PD-së, për ta ngritur atë aty ku janë vlerat më të mira të demokracisë dhe të partive politike bashkëkohore. Ajo çka është më kryesorja është një analizë e drejtpërdrejtë, e sinqertë, e hapur, brenda familjes politike, duke parë në radhë të parë gjërat që në bashkojnë se sa ato që na ndajnë”, shkruan Selami në Facebook.