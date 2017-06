Kryesuesi i listës së Vlorës shprehet lidhur me debatin brenda strukturave opozitare

Agron Shehaj: “’Grupi i sulmit’” sakrifikoi partinë për të rrëzuar kryetarin – punuan kundër PD në fushatë

Situata e komplikuar që u prodhua në kampin e Partisë Demokratike pas zgjedhjeve të 25 qershorit ka bërë që në distancë të vijojnë replikat pro dhe kundër liderit aktual Lulzim Basha. Ditën e djeshme në krah të kryedemokratit Basha është rreshtuar edhe kryesuesi i listës së deputetëve në qarkun e Vlorës, Agron Shehaj, i cili nëpërmjet një postimi në Facebook ka akuzuar një pjesë të së ashtuquajturës “skuadra e sulmit” për punë kundër PD-së në zgjedhjet e 25 qershorit. Ai i drejtohet me tone të ashpra këtij grupi, një prej pjesëtarëve të së cilit sipas tij ka votuar në mënyrë demonstrative për LSI-në në qarkun e Vlorës. “Nxitimi për të dalë kundër kryetarit të Partisë Demokratike, pa u konfirmuar rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, tregon shumë për motivet e ‘skuadrës së sulmit’. Një pjesë e tyre, gjatë zgjedhjeve kanë punuar kundër PD. Për njërin prej tyre, në Vlorë, e di se ka votuar, demonstrativisht, për LSI. Ata që sakrifikuan partinë, vetëm për të parë të rrëzuar kryetarin, i cili vendosi, me të drejtë, t’u ndërpresë, jo marrdhënien me partinë, por ofiqet, sot flasin në emër të PD. Humbja është edhe e tyre, por ata nuk e pranojnë. Sepse, në çdo humbje ka edhe të shkuar”, shprehet Shehaj. Deputeti i ri i Vlorës thekson se humbja në zgjedhje nuk mund t’i faturohet vetëm kryetarit Lulzim Basha, i cili ishte kapiteni, por për të duhet të mbajë përgjegjësi e gjithë skuadra. Sipas tij është shumë i rëndësishëm fakti se Basha mori përsipër përgjegjësitë e veta dhe i hapi rrugë garës në parti. “Unë e shoh veten si pjesë të humbjes; edhe pse prej vetëm 30 ditësh kam nderin dhe privilegjin të jem në Partinë Demokratike. Unë jam i djathtë, sepse e tillë është origjina ime dhe, sepse besoj te parimet e lirise individuale, të iniciativës private dhe vlerave perëndimore. Të cilat i mbron Partia Demokratike. Por, jo vetëm unë. Të gjithë kemi përgjegjësi për humbjen. Humbi skuadra jonë, jo vetëm kapiteni i saj. Basha e lexoi humbjen si të tillë, dhe mori përgjegjësitë e veta. Ai bëri atë që bëjnë të gjithë liderët kur humbasin një betejë: i rikërkojnë besimin antarëve dhe hapin garën për kryetar”, thekson Shehaj. Sipas tij kjo humbje e Partisë Demokratike vjen si rezultat edhe i punës së atyre që sot kërkojnë largimin e Lulzim Bashës, pasi si produkt të së shkuarës së tyre kanë lënë vetëm dashurinë për ofiqet dhe postet e larta ministrore që kanë pasur dhe jo punën në dobi të qytetarëve. “Unë kam qenë në bazë gjatë një muaji intensiv në Vlorë, dhe e di se shumë prej atyre që sulmojnë Bashën, urrehen nga baza (dhe përtej saj) për çfarë kanë bërë dhe çfarë nuk kanë bërë. Dua të ndaj një ‘kujtim’ të një demokrati nga Novosela, i cili më tha se kur shtëpitë u ishin përmbytur nga Vjosa, mori në telefon një prej ‘firmëtarëve’ të listës antiBasha. E dini cila ishte përgjigja e tij? “Jam i sigurt se do të mbijetoni edhe kësaj here”. Ata ish-ministra, ish-drejtorë, isha që bëjnë ‘ish’ se u ka ikur veza e pulës së pushtetit, janë problemi, dhe jo zgjidhja. Por, të drejtën e garës e kanë. T’i lënë sulmet dhe të futen në garë. Të fitojnë nëse kanë një projekt, dhe nëse demokratët u besojnë! Nëse kanë një zemërim, ta ndajnë edhe atë me demokratët.Të cilët janë shumë më të zemëruar se ata. Dhe e dini se me kë? Me ata!”, vijon më tej ai. Në fund të fjalës së tij Shehaj nënvizon se do të mbështesë kryetarin që do të dalë prej zgjedhjeve të brendshme në PD, me sigurinë se kjo forcë politike do të mbijetojë dhe do të ringrihet në nvielin e saj të dikurshëm. “Një gjë është e sigurt: pas garës, cilido të jetë fituesi do të ketë edhe mbështetjen time. Sepse une i shërbej partisë, si ai simpatizanti i thjeshtë që e mbështet PD që nga ’91, edhe se nuk ka marrë asgjë prej saj. Ndryshe nga shumë të tjerë. Për të përdorur, jo cinizmin e firmëtarit, por besimin e demokratit: Partia Demokratike do të mbijetojë edhe kësaj here! Do të ringrihet. E fortë dhe me fitore”, përfundon postimin e tij Shehaj.