Kryetarja e LSI mbledh për herë të parë grupin parlamentar të LSI-së  

Kryemadhi: LSI do të votojë çdo nisëm ligjore që ka lidhje me integrimin evropian

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka mbledhur ditën e djeshme për herë të parë, grupin e ri parlamentar të partisë që drejton. Diskutimet në mbledhje janë fokusuar tek përgatitja serioze për luftën opozitare që i pret në Kuvend. Mësohet se Kryemadhi e ka vendosur theksin tek rëndësia e detyrave që ka tani grupi parlamentar i LSI, i cili pas zgjedhjeve të 25 qershorit është më i madh se më parë. Sipas Kryemadhit do të kemi një qeveri më të vogël, por që synon një korrupsion më të madh, ndaj LSI duhet të angazhohet maksimalisht në mbrojtjen e interesave të qytetarëve shqiptarë. Ajo nënvizoi se deputetët e LSI e kanë detyrim të votojnë çdo iniciativë ligjore që do të ketë lidhje me integrimin europian të vendit.