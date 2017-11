Kullat e Lali Erit do të mbijnë si kërpudhat në Tiranë, Këshilli Kombëtar i Territorit ka firmosur leje të reja ndërtimi

Procesi i betonizimit të Tiranës që ka nisur në epokën e Edi Ramës, me 20 % që ai, asokohe si kryebashkiak, përfitonte për çdo leje ndërtimi që u jepte klientëve të tij ndërtues, duket se ka hyrë tashmë zyrtarisht në një fazë të re me pasuesin Erion Veliaj

Procesi i betonizimit të Tiranës që ka nisur në epokën e Edi Ramës, me 20% që ai, asokohe si kryebashkiak përfitonte për çdo leje ndërtimi i jepte klientëve të tij ndërtues, duket se ka hyrë tashmë zyrtarisht në një fazë të re me pasuesin Erion Veliaj. Lali Eri që punon çdo ditë për t’iu shitur kryeqytetasve si djali i mirë dhe punëtor me bekimin e shefit të tij kryeministër do të çojë përpara betonizimin e disa zonave kryesore të Tiranës, ku do të ngrihen kulla shumëkatëshe, lejet e të cilave shërbejnë për të shlyer borxhin kryesisht tek oligarkët e mediave për kronikat e lustruara më së miri. Lali Eri është marrë peng nga perandoria e betonit dhe kjo mund të vërtetohet nga vendimet që ka marrë së fundmi Këshilli Kombëtar i Territorit. Ky institucion ka miratuar të paktën 16 vendime të reja në takimin e fundit, që sipas rendit të ditës është mbajtur në datë 10 nëntor. Sipas Monitor aty bie në sy miratimi i një sërë projekteve të reja në ndërtim, si dhe disa hidrocentrale. Më konkretisht janë miratuar dy leje zhvillimore, për kompaninë Invest Society sh.p.k, ku e para është një godinë Polifunksionale Europiane Blloku, si dhe një godinë Polifunksionale “West Residence”, me vendndodhje në Rrugën “Ibrahim Rugova” në Tiranë. Edhe leja e radhës e miratuar nga këshilli është për “Godinë polifunksionale 2, 4, 16 dhe 24 kate “Garden Building”, me vendndodhje në Rrugën e Kavajës, me subjekt zhvillues shoqërinë “Tirana 1 Konstruksion” sh.p.k. Në axhendën e Këshillit Kombëtar të Territorit duket se kanë qenë edhe katër hidrocentrale të rinj, për të cilët u dhanë lejet e ndërtimit dhe që natyrisht janë pjesë e panit falimentues të qeverisë për Partneritetin Publik Privat. Konkretisht u miratua leje ndërtimi për hidrocentralin “Kalis”, në ujërat e rrjedhës së lumit të Shmilit, degë e lumit Shkumbin”, Bashkia e Librazhdit, Qarku i Elbasanit”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Erdy Energy” sh.p.k. Një leje ndërtimi u dha për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Antena”, në lumin e Zallit të Shtamës, Bashkia Mat, Qarku i Dibrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Derbi – E” sh.p.k. Po kështu ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Letaj”, në përroin e Thekrës dhe në dy degët e tij, Bashkia e Bulqizës, Qarku i Dibrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Asi-Tre” sh.p.k si dhe ndërtimi i hidrocentralit “Kamenica”, në përroin e Kamenicës, degë e lumit Dunavecit, degë e lumit Devoll, Bashkia e Korçës, Qarku i Korçës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Favina 1” sh.p.k. Për hidrocentralin Sekë dhe Zais në pellgun ujëmbledhës të lumit të Urakës dhe zallit të Melthit, në Bashkinë e Matit, Qarku i Dibrës dhe Bashkinë e Mirditës, Qarku i Lezhës është dhënë leje zhvillimi. Për hidrocentralin “Dragobia”, Komuna Margegaj, Qarku i Kukësit”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Dragobia Energy” sh.p.k është bërë shtyje e lejes ekzistuese.