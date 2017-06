Kursi i euros ra përtokë nga fondi që u harxhua për rizgjedhjen e Edi Ramës

Raportohen shifra marramendëse të derdhjes së eurove për të financuar rizgjedhjen e Edi Ramës si “timonier” i Shqipërisë. Kursi euro-lek mbërriti në 130, ndërkohë që shkëmbimi u rikthye në gjendje normale që ditën e martë, kur u ndërprenë narko-financimet për procesin. Në qarqet Shkodër-Dibër-Elbasan kambistët konvertuan 8,3 milion euro, ndërkohë që në Lezhë u raportua se një kambist shkëmbeu 800 mijë euro, aq sa ishte xhiroja e tij vjetore

Rënia drastike e kursit të eurove gjatë ditëve të fundit të fushatës dhe sidomos me datë 24 dhe 25 qershor tregon se janë hedhur miliona euro në treg për blerje vote. Ka patur shumë akuza dhe dëshmi se votat po blihen deri në 200 mijë lek të vjetra, por shumë pak veta e besonin. Ndërkohë që një tregues i pamohueshëm vjen nga rrethet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Dibër. Preç Zogaj një kandidat i PD në Lezhë rrëfen hapur e me përgjegjësi politike e juridike se ditën e shtunë dhe të dielë vetëm një kambist ka konvertuar 800 mijë euro, aq sa nuk i kishte bërë në dy vite punë. Pra eurot kanë dalë nga bosët e drogës për të blerë votat në qarkun e Lezhës. Po kështu informacione të tjera vijnë Shkodra ku mbi 3 milion euro janë hedhur ditën e shtunë nga konvertimi në pikat e kambistëve. Në Dibër 1,5 milion euro ditën e shtunë në darkë, kurse në Elbasan 3 milion euro në një ditë. Po kështu miliona euro janë konvertuar në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Berat, Korçë. Si rregull euro bie në raport me lekun vetëm kur ka valë të madhe emigrantësh. Por edhe në këtë rast nuk kap kuota minimale siç kapi ditët e fundit të fushatës. Si rregull emigrantët vijnë në gusht dhe sjellin euro me vete, por ishim me 25 qershor dhe nuk kishte emigrantë. Pra kush futi kaq shumë miliona euro në treg për dy ditë, me datë 24 dhe 25 qershor? Natyrisht bosët e drogës dhe të krimit për të blerë vota. A u blenë votat? Pyesni, pse ra euro në shifrat me të ulëta të historisë së saj në raport me lekun ditën e 25 qershorit! Euro ka vijuar të forcohet edhe sot në tregun vendas duke u këmbyer me 132.39 lekë, rreth 0.24 lekë më shumë se dje. Monedha e përbashkët u zhvlerësua brenda muajit qershor me më shumë se 2 lekë. Sipas ekspertëve ndikimin më të madh në nënçmimin e euros gjatë këtij muaji e dhanë shpenzimet për fushatën elektorale, të cilat, si rrallë ndonjëherë u kryen në valutë. Sipas ekspertëve të kursit, zgjedhjet kanë qenë shkaku kryesor i nënçmimit të euros të martën, kur euro kapi në vend nivelin më të ulët të këmbimit që nga fundi i gushtit të 2009-ës. Gjatë fundjavës së zgjedhjeve u konstatua një qarkullim i lartë në valutë, që u reflektua në tregun zyrtar ditën e martë, kur u hapën bankat. Megjithatë sipas parashikimeve të ekspertëve, euro do të nënçmohet sërish me shtimin e fluksit të turistëve dhe me ardhjen e emigrantëve. Prej dy ditësh, ndikuar nga forcimi i monedhës së përbashkët përkundrejt dollarit në tregjet ndërkombëtare, euro ka nisur të forcohet edhe në vend. Euro sot është këmbyer në bursë me 1.14 USD, duke kapur sërish nivele të larta këmbimit. Verën e shkuar monedha e përbashkët thuajse shkoi në barazim me dollarin, ndërkohë që në Shqipëri këmbehej në nivelin e 137 lekëve. Nënçmimi i dollarit amerikan në vend, është ndikuar kryesisht nga luhatjet e monedhës së përbashkët. Dollari u zhvlerësua brenda një jave në vend me 3 lekë duke ruajtur raportin e këmbimit në tregjet ndërkombëtare, pasi ndërkohë që monedha e përbashkët forcohej në bursë, në vend po nënçmohej.

Alarmi/Preç Zogaj: Kambisti i Lezhës “theu” 800 mijë € në 10 ditët e fundit të fushatës/Ditën e djeshme zyra e OSBE-ODIHR ka publikuar në media rezervat për zgjedhjet e 25 qershorit në Shqipëri duke e vendosur theksin tek shit-blerja e votës si një prej problematikave kryesore të këtij procesi. Në një kohë që ndërkombëtarët e kanë pranuar publikisht se shqiptarët nuk votuan të lirë pasi u blenë nga paratë e pista të drogës së Edi Ramës, një nga kandidatët më në zë për deputeti PD në qarkun e Lezhës si Preç Zogaj ka deklaruar në një shkrim për gazetën Panorama se gjatë bisedës me një kambist në qytetin e Lezhës, ka mësuar se “në dhjetë ditët e fundit të fushatës personi në fjalë ka këmbyer shumë prej tetëqind mijë eurosh, shumë kjo e barabartë, me punën e dy viteve”. Preç Zogaj nuk arriti të futej në Parlament pasi renditej i katërti në listën e PD-së në Lezhë, por ai shprehet me bindje njëjtë si shumica e shqiptarëve, se në 25 qershor pati një shitblerje masive të votës. “Shitblerja masive e votës është shenja dalluese e zgjedhjeve të 25 qershorit. Me këtë shenjë, apo më saktë me këtë damkë, do të mbesin në historinë e zgjedhjeve më të shëmtuara e më të pista që vendi ka njohur. Përveç morisë së pafund të fakteve “të vogla”, këtë e provojnë edhe faktet e mëdha që nuk kanë nevojë të hetohen. Lumi i parave të drogës dhe korrupsionit që u përdorën për blerjen e votës në fushatën e këtij muaji tronditi kursin e këmbimit të euros, duke e zhvlerësuar atë kundrejt lekut më shumë sesa do ta kishte zhvlerësuar një sezon turistik shumë i suksesshëm. Një kambist në Lezhë rrëfeu se kishte këmbyer në dhjetë ditët e fundit të fushatës tetëqind mijë euro, një shumë e barabartë, siç tha ai, me punën e dy viteve. Përveçse me lekë, vota u ble direkt edhe me euro. Dy partitë e ish-koalicionit qeveritar, PS dhe LSI, vunë në shënjestër të fushatës së tyre zgjedhësit e ashtuquajtur vulnerabël, të kthyeshëm, të shitshëm, të varfër, të cilëve iu qepen natë e ditë për t’i lidhur në zinxhirin e votëblerjes. Kjo ishte në tërësi “fushata” në terren e pagatorëve, kujdestarëve dhe kapove zonalë të këtyre partive. Ata u përplasën disa herë për prenë, domethënë për zgjedhësit e piketuar për t’u blerë”, deklaron Zogaj.