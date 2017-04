Ky pushtet duhet dënuar për akte paburrërie

Në legjionet romake aplikohej decimatio, dënim për akte paburrërie quhej. Njësia që ishte ngritur në revoltë, dezertuar apo tërhequr me turp nga beteja, ndahej në dhjetëshe, dhe njëri nga legjionarët vritej nga nëntë të tjerët. Masa ishte e karakterit ndëshkues dhe aplikohej në ato pak raste që ndodhnin në ushtrinë romake. Pas dymijë vjetësh, në Shqipëri, një shtet anëtar të aleancës ushtarake më të fortë se ushtria e perandorisë romake, për akte paburrërie të moszbatimit të ligjit kundër narkotikëve, brenda një jave janë decimuar dy komisariate policie. Sipas mediave, u “shkrinë” sepse u kap aq apo kaq ton hashash në territorin e tyre. Ministri i Punëve të Brendshme, i sapoemëruar, siç duket ka dhënë ultimatum, kush kapet, largohet nga puna. Duket një vendim i drejtë dhe një ministër ndryshe nga ai më parë, por me ndëshkime pas ngjarjeve është utopi të mendohet që vendosja e policisë në binarët ligjorë do të ketë sukses.

Si institucion kryesor në luftën kundër kultivimit, prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, Policia e Shtetit duhet të jetë në një shifër sa më afër zeros e varur nga “efektet” e drogave. Por, magazinat, laboratorët, ngarkesat me hashash të kapura brenda dhe jashtë vendit e punonjësit e policisë të implikuar në pothuajse çdo rast tregojnë të kundërtën. Puna e policisë për tre vite rresht u quajt e suksesshme sepse po bllokohej shumë cannabis. Në fakt, pjesa më e madhe kapej përtej kufijve të Shqipërisë dhe nuk ishte tranzit, por hashash Made in Albania. Atje ku policia është në parametra ligjorë në raport me trafikun e narkotikëve, llogaritet mesatarisht një ngarkesë e kapur dhe 9 -10 të pakapura. Ndërsa në Shqipëri, punonjësit e policisë mund të jenë një i “pakapur” dhe nëntë të “kapur” nga trafikantët, prandaj bllokimi e ngarkesave do të jetë afërsisht në raport 1 në 90 ngarkesa. Duke e marrë si të mirëqenë shifrën 15 ton, kapur ditët e fundit në dy komisariatet e “shkrira”, dhe duke e konsideruar policinë në kushte optimale pune, supozohet se 9 ngarkesa të tjera nuk janë kapur, pra janë korrur 150 ton cannabis sativa. Mesatarisht në kushte natyrore (jo sera) mbillet 1 rrënjë në 2 m2, dhe jep 500 gram cannabis. Sipërfaqja e mbjellë për 150 ton duhet të jetë diku afër 600 km2, jo pak për një shtet më sipërfaqe 28 mijë km2 qytet e fshat. Në Përmet e Skrapar u krye decimatio, po si do të bëhet më ato tonelata cannabis që do të kapen nesër në rrethet e tjera, sepse hashash ka në të gjithë territorin, sa dhe deri në çfarë niveli duhet të bëhet decimatio në polici?

Ministri aktual i punëve të brendshme edhe sikur të jetë serioz për të drejtuar sipas ligjit, nuk ka asnjë mundësi. Puna e parë që duhet të bëjë është të dërgojë për ndjekje penale paraardhësin e tij, për situatën e paprecedent me cannabis, për politikat qëllimisht të dështuara, ku “çunat” e krimit zëvendësuan ato të ligjit, për dëmet financiare që i ka shkaktuar shtetit, etj. Por ministri i ri nuk mund ta bëjë këtë, sepse ai dhe paraardhësi i tij janë nga një forcë politike dhe po u arrestua ish-ministri, kush e di sa të tjerë do të marrë më vete. Puna e dytë, të shkarkojë dhe të dërgojë për ndjekje penale drejtorin e përgjithshëm të policisë për të njëjtat arsye si ish-ministrin. As këtë nuk mund ta bëjë, sepse ai edhe mund të tregojë ato që nuk duhet. Puna e tretë, të shkarkojë dhe të dërgojë për ndjekje penale drejtorin e ShÇBA me gjithë ekip, të udhëzojë drejtorin e ri të policisë të bëjë të njëjtën gjë me drejtorin e burimeve njerëzore, po ashtu me ekip, të gjithë punonjësit e antidrogës, drejtues të policisë në rrethe, sepse me qëndrim aktiv ose pasiv kanë favorizuar trafikun e narkotikëve. Këto masa janë vetëm për hashashin, pa përmendur trafiqet e tjera, korrupsionin, lidhjet me vrasës e grabitës, fshehje e zhdukje provash, dekonspirim të operacioneve, etj. Kjo është policia që ministri aktual trashëgoi nga kolegu i tij. A ka mundësi ai të bëjë një decimatio? Jo. Ministri do të presë, kush kapet, largohet. Ai e di se pastrimi i policisë është një mision i pamundur, ato që kanë rol në trafiqe nuk kanë ardhur dhe nuk janë emëruar rastësisht në disa pozicione ku me një ngarkesë “vrasin” shumë zogj.

*autori është ekspert për sigurinë