Lëkundjet e tokës në Zharrës/Greva e urisë në ditën e shtatë, refuzohet kujdesi shëndetësor  

Deputetët e PD takojnë grevistët: Gjendja shëndetësore e rënduar-qeveria të reagojë

Grevistët e urisë në Zharrës të Fierit janë përkeqësuar nga shëndeti, por ata rezultojnë të marrin ndihmë mjekësore. Po kalon java e grevës së urisë në fshatin Zharrëz. 10 banorë të zonës po protestojnë në emër të bashkëfshatarëve të tyre duke rrezikuar jetën. Kanë vetëm një kusht për të dalë nga greva. Të ngrihet një komision ndërministror për të zbuluar shkaqet e lëkundjeve të tokës në zonën naftëmbajtëse Patos-Marinëz dhe kjo t’u komunikohet direkt nga drejtues të lartë të qeverisë. Qani Rredhi nuk pranoi të shkonte për ndihmë të specializuar në tiranë pasi mjekët e Fierit konstatuan probleme me zemrën. Të njëjtin qëndrim po mbajnë edhe grevistët e tjerë. Ata kanë vendosur të mos marrin më as serume. Fshati Zharrëz i bashkisë së Patosit është në epiqendrën e lëkundjeve të tokës për të cilat banorët akuzojnë kompanitë naftë nxjerrëse. Këto të fundit dyshohet se për të përfituar sasira të mëdha nafte në kohë të shkurtër kryejnë operacione në thellësi të mëdha duke shkaktuar shpërthime nëntokësore. Ajo që po ndodh është e thjeshtë. Resurset e naftës në sipërfaqe janë pakësuar nga përdorimi dhe nxjerrja prej dekadash e naftës në këtë vend. Për të marrë naftën që ndodhet në thellësi, kompania duket se ka gjetur mënyrën më të thjeshtë, atë me anë të shpërthimit, e cila trazon vendburimet dhe i bën më lehtë të arritshme. Banorët shprehen se vetëm për muajt tetor-nëntor janë regjistruar rreth 900 lëkundje sizmike të ardhura si pasojë e shpimit me anë të shpërthimit me ujë teknologjik. Pra, 900 lëkundje për 2 muaj ka një mesatare prej rreth 15 lëkundjesh në ditë. “Nuk mund të vëmë dot as gjumë në sy pasi kemi frikë se çatia mund të na shembet nga çasti në çast dhe kemi fëmijë”, tregon një banor. Me këtë frikë ata jetojnë prej vitesh, por muajt e fundit, sidomos pas shitjes së ARMO babëzia sikur është shtuar, kjo dhe për shkak të rritjes së çmimit të naftës në bursat ndërkombëtare. “Sapo çmimi i naftës bie në bursa, dhe lëkundjet sikur rrallohen. Kishte nja shtatë muaj që nuk ishin me këtë intensitet, por ka që nga tetori që jemi të terrorizuar”, tregojnë banorët. Të gjithë të tregojnë me foto dëmtimet e shtëpive, të cilat i kanë bërë për t’ ja treguar personave që duhet të interesoheshin për hallin e tyre, por që nuk duken kurrkund. Bankers Petrolium është kompania që prej gati 12 vjetësh operon në fushën e nxjerrjes së naftës në Patoz Marinzë. Kohët e fundit u përfol për një shitje tek kompania kineze Geo Jade, për një shumë prej 557 milionë eurosh. Në fakt ende nuk dihet pasi u përfol që kompania kineze do e mbyllte marrëveshjen në fund të shtatorit të këtij viti, por sërish dyshimet mbeten. Përse një kompani, e cila fiton rreth 467 milionë dollarë në vit nga nxjerrja dhe përpunimi i naftës së Fierit sipas të dhënave të vitit 2013 të shesë për një shumë të tillë biznesin e saj?! Në shkurt të këtij viti, Rama ishte vetë në Zharrëz, ku premtoi se kompania e re do të mendonte për banorët e Zharrës dhe do të kujdesej për dëmshpërblimin e tyre. Por që nga ajo kohë ka kaluar thuajse një vit dhe Rama nuk është dukur më në Zharrëz. Dyshimet janë se prapa marrëveshjes për shitjen e Bankers Petrolium qëndron spekulanti Xhorxh Sorros që thuhet se ka 20 për qind të aksioneve. Kjo bëhet dhe më e besueshme po të kemi parasysh se prodhimin në masën 65% të saj, kompania në bazë të një marrëveshjeje do ja shesë një kompanie të regjistruar në Ishujt Virgin, e cila ka marrë në përdorim kompaninë ARMO, e cila operon në këtë zonë me rafineritë e naftës së Fierit dhe Ballshit. Është kjo kompani, e cila ka ekskluzivitetin për përpunimin e naftës kryesisht për eksport dhe një pjesë për tregun vendas. Në kohën e marrjes nga kompania në fjalë, pas së cilës fshihet një klient i Ramës, ARMO kishte më shumë se 500 milionë dollarë borxhe, ku 300 milionë prej tyre ishin kredi të marra në banka, ndërsa pjesa tjetër taksa të papaguara dhe detyrime të tjera. Kontrata është bërë me kusht që në tremujorin e katërt të vitit 2016 kompania të intensifikojë më shumë nxjerrjen e naftës, intensifikim i cili po bëhet me kosto të lartë për banorët. Kjo është greva e dytë e urisë e banorëve pasi e para përfundoi me një premtim të Ministrit të Energjitikës Damian Gjiknuri 2 vjet më parë. Protesta e cila u pasua me grevë urie nisi 10 ditë më parë pas lëkundjeve të fuqishme të tokës të cilat u ndjenë deri në Fier, Patos dhe Rroskovec. Kompania kineze “Geo Jade” e cila bleu bankers petroleum disa muaj me parë nuk ka reaguar deri tani. Fusha naftëmbajtëse Patos- Marinëz ka rezervat më të mëdha të naftës në Europë”.

Deputetët e PD takojnë grevistët: Gjendja shëndetësore e rënduar-qeveria të reagojë/Deputetët demokratë Mihaj dhe Dashi rikonfirmuan mbështetjen për kërkesat e banorëve dhe kërkuan që qeveria të reagojë menjëherë e të ofrojë zgjidhje pasi gjendja shëndetësore e grevistëve është rënduar. “Greva e urisë është një sakrificë sublime që e bën kushdo që i futet një rruge të tillë demonstrative për të zgjidhur hallet kur janë diskutuar shumë herë, nuk kanë gjetur zgjidhje, dhe është veprimi i fundit që bëjnë qytetarët. Duke qenë se është një sakrificë sublime, natyrisht që priten probleme shëndetësore. Pesë persona kanë qenë në spitalin e Fierit, ata kanë marrë ndihmën e nevojshme, u është dhënë mjekim ambulator dhe katër janë rifutur, ndërsa një është ende në spitalin e Fierit. Nëse problemet e tyre nuk do të zgjidhen, këta do të vazhdojnë, e kanë bindje që do ta vazhdojnë grevën e urisë dhe rreziqet për jetën bëhen evidente. Në këtë aspekt, i bëj thirrje qeverisë, kryeministrit, si deputet i qarkut të Fierit, që duhet patjetër ti futet seriozisht problemeve që ka kjo zonë sepse janë probleme që rrezikojnë jetë njerëzish, rrezikojnë pronat e tyre, rrezikojnë të ardhmen e tyre”, u shpreh deputeti Mihaj. “Nuk është herë e parë që jemi këtu. Shqetësimi i banorëve, siç e kemi thënë në deklaratë që ne si deputetë lançuam, e cila sot me kërkesat e banorëve të Zharëzës, e kemi çuar në tryezën e kryeministrit, pas takimit të parë. Qeveria ka detyrimin dhe tagrin të bëjë hapin e radhës, të mos braktisë këta njerëz në hallin e tyre, por të shikojë ato pika dhe t’i zgjidhë. Nuk ka transparencë deri tani, por mund të them se ka një sens arrogance, sepse koha ikën, këta janë në situatë shumë të vështirë shëndetësore dhe krijohet ideja se askush nuk po interesohet. Po krijohet ideja se më shumë po politizohet se sa zgjidhet halli. Se a është fenomen natyror, apo po e shkakton njeriu, qeveria duhet ta zgjidhë. Ne kemi kontaktuar me Institutin e Gjeoshkencave me drejtues dhe kemi përsëritur, përse i paguan shteti këto megastruktura dhe nuk arrin të japë një përgjigje të qartë, pa ekuivokë, ashtu si në deklaratë. Tani jemi të shqetësuar për situatën e njerëzve këtu dhe të vijnë përfaqësues nga qeveria për të zgjidhur problemin e jo vetëm për fjalë. Deri tani nuk ka përgjigje nga qeveria dhe nuk ka transparencë”, tha deputeti Kozma Dashi. Banorët e Zharrëzit janë në ditën e 7 të grevës së urisë. Punimet e Bankers kanë prishur banesat e tyre dhe e kanë bërë jetën të pamundur. Banorët kërkojnë dëmshpërblim dhe hetim të kontratës për punimet që bën kompania.

Greva e urisë/Petrit Vasili: Të ngrihet me urgjencë komisioni qeveritar për të hetuar Zharrëzën/ Zëvendëskryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili kërkon ngritjen me urgjencë të komisionit qeveritar për situatën e krijuar në njësinë administrative të Zharrëzës në qarkun e Fierit. Në një prononcim për mediat, Vasili thekson se situata e grevistëve të Zharrës është e rëndë dhe duhet të fillojë ndërhyrja.“Koha nuk pret për zgjidhjen e kësaj çështje. Duhet të ngrihet me urgjencë komisioni qeveritar për situatën e krijuar në Zharrëz në mënyrë që të fillojë ndërhyrja emergjente. Gjendja e grevistëve të urisë është e rëndë dhe letra e deputetëve shpreh shqetësimet e komunitetit”, – theksoi Vasili.