Letër drejtuar Kryeministrave të Shqipërisë dhe Kosovës, pas raundeve zgjedhore të qershorit

Rrënjët e Jugosllavisë së re, që Vuçiçi po kërkon ta ngrejë në ortakëri me pushtetarët shqiptarë

Është detyruese për Shtetin Shqiptar, dhe Shtetin e Kosovës pranimi i ideve dhe politikave të mbështetëses sonë BE, që gjykohen të vlefshme, po dhe mos pranimi i atyre ideve e politikave që gjykohen të dëmshme për shqiptarët siç është futja e Shqipërisë dhe e Kosovës në një “Treg të Përbashkët të Ballkanit Perëndimor,”në një Jugosllavi tjetër. Kjo është shprehje ekuilibri. Ndryshe përse do ishin dy shtetet shqiptare, veç për të thënë po? Jemi në epokën e bashkëpunimit me BE-në dhe jo në atë të vasaliteteve. E dinë qeveritarët shqiptarë, po dhe ata të BE-së, duhet të kujtohen se këtë gjë ia tha presidenti Jean Claude Junker presidentit Trump kur ai kërkonte shpërbërjen e BE: “Bashkimi Europian nuk është vasal i SHBA”! Për fat të keq në këtë periudhë 25 vjeçare ka pasur dhe ka politikanë shqiptarë, kryeministra dhe ministra që i kanë ra dhe i bien për shkurt, nuk sillen me BE si partnerë që mbrojnë interesat e shteteve shqiptare por shushaten nga fuqia e BE-së kthehen në robotë dhe i binden pa kushte çdo ideje që konceptohet nga drejtues të saj. Fakti që BE është oaz demokracie dhe progresi dhe shpresa e madhe e shqiptarëve për integrim dinjitoz si shtet pjetar i BE-së nuk shterr, nuk i lejon politikanët tanë të bëjnë politikë të pa përgjegjëshme kundër interesave kombëtare.

Politika zhvillohet si eksperiment.

Eksperimenti i parë me Jugosllavi si argument historik/Mbi tavolinë, për të gjykuar dhe vendosur sot për çështje të rajonit, politikanë shqiptarë dhe politikanë të Bashkimit Europian kanë si precedent rezultatin e eksperimentit të parë, krijimit të “Jugosllavisë” që dështoj rëndë, dhe tregoi se qe i gabuar, dhe që përfundimisht duhet të hiqej dorë prej idesë-kosh, shtete grumbulluese “Jugosllavi”. Një sintezë e asaj që ka ndodhur. Konferenca e Ambasadorëve në Londër më 1913, njohu dhunshëm pushtimin e mbi gjysmës së territoreve shqiptare në Luftat Ballkanike 1911-1912, nga serbët, grekët, bullgarët dhe malazezët dhe njohu Shqipërinë vetëm në 28000km2, duke penguar krijimin e shtetit shqiptarë në të gjithë territoret me popullsi shqiptare. Në të dy rastet Konferenca u bë palë me pushtuesit ballkanas. Shqiptarët që luftuan kundër osmanëve u ngritën në luftë dhe kundër pushtuesve ballkanas. Konferenca e Versajës në v.1920 konfirmoj Pavarësinë e kësaj Shqipëri të pjesshme. Pas Luftës së Parë Botërore, në v. 1918, gjithçka nisi me entuziazëm siç nisin gjithmonë “idetë e mëdha”, Pansllavizmi me <muskujt e tij> ia doli, që serbët pushtues, të pasuruar me gjysmën e territoreve shqiptare në Kosovë, Maqedoni e tjetër, ti bashkojë, me kroatët dhe sllovenët që të arrinin, bashkimin “vëllazëror” sllav. U krijua Mbretëria e serbëve, kroatëve, dhe sllovenëve me mbret sërbin Alexander Karagjorgjeviç. Por dashuria sllave dhe iluzionet bashkëjetuese zgjatën sa një flakë kashte. Dominoi prepotenca serbe për një shtet unitarist. Dolën vështirësi të mëdha për të ngritur një shtet shumë kombesh, e në vazhdim do kthehej në shtet shumëkombësh. Pas dhjetë vite përplasjesh të mëdha, edhe vështirësish ekonomike, më 1929 Mbreti Aleksandër eliminoi Asamblenë, vendosi diktaturën, fshiu dhe emrin Mbretëria serbo-kroato-sllovene të shtetit dhe e ndryshoi në “Shteti Jugosllav”. Kroatët të cilët që në fillim nuk donin një shtet unitarist, rezistuan dhe pretenduan për shtet brënda shtetit, po shkohej drejt shkatërrimit. “Prosperiteti” në tregun e madh “shpëtimtar” të Shtetit Jugosllavi dhe “harmonia” në mes sllavëve “arritën kulmin” kur më 1934 gjatë një vizite në Francë një pjestar i një organizate maqedone vret mbretin serb Aleksander! Shteti Jugosllav mezi po mbahej në këmbë nga përplasjet e mëdha kroato serbe, si dhe nga ato të shqiptarëve kundër serbëve pushtues. Shqiptarët që luftuan për pavarësi kundër pushtimit Osman, i rezistuan vazhdimisht dhe pushtimit serb që, i diskriminoi, ushtroi dhunë të planifikuar të vazhdueshme, vrasje, shfarosje të shqiptarëve, boshatisje të vendbanimeve nga shqiptarët, grabitje e pronave të tyre dhe popullim me sllavë. Sidoqë vonë, kroatët e kuptuan tashmë në praktikën Jugosllavi, se me këmbët e tyre kishin rënë në kurthën Sërbi. Stepan Radiç krijimin e shtetit të përbashkët, Mbretërinë Serbo-Kroate-Sllovene e quan mbi të gjitha një “akt konspiracioni kundër Kroacisë e Kroatëve” (f.7, Dr. L. Petroviç, “Mbretëria Serbo-Kroate-Sllovene 1918-1929-Belgrade 2015), ndërsa Svetozar Pibiceviç në arrati politike nga Shteti Jugosllav pas v. 1929 deklaron:“Unë pohoj ndershmërisht pjesën time të fajit për rolin që kam luajtur në atë gabim fatal,”krijimin e Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene. (f.7 idem) Qeveritarët shqiptarë që të mos u thuejnë kurrizin shqiptarëve me vendime antishqiptare, duhet të kujtohen me kohë për vuajtjet e ndërgjegjes së Pibiçeviçit, dhe të mos bien në të njëjtën grackë, Më pas nuk ka vend për asnjë lloj keqardhjeje a vrarje ndërgjegjeje. I lajmëruari i shpëtuari.

Eksperimenti i dytë me Jugosllavi/Por ky dështim flagrant i eksperimentit të parë “me Jugosllavi” nuk u bë mësim. Ushqyer nga “politika e muskujve”, pas v. 1945 u krijua një Jugosllavi e dytë e cila gjithashtu u bë copë e çikë! Mbi tavolinë, politikanë të Bashkimit Europian dhe politikanë shqiptarë kanë tashmë si precedent të dytë dhe rezultatet e këtij eksperimentit të dytë të përsëritur dhe të dështuar, dhe shumë më gjakatar se dështimi nga eksperimenti i parë me Jugosllavi. Rrjedha e ngjarjeve. Jugosllavia u shkatërrua më 1941 pas pushtimit nga forcat e Boshtit. Gjatë asaj kohe lufte në atë ish Jugosllavi u zhvilluan disa lufta paralele. Luftë kundër forcave pushtuese, lufta etnike të serbëve kundër kroatëve, të shqiptarëve kundër serbëve dhe luftë civile brenda secilit popull. Si rezultante, në v. 1946 u krijua Jugosllavia që u quajt Federative Popullore me gjashtë republika. Ndërkohë aty u ripërfshinë territoret shqiptare që dhe me ndihmën e komunistëve shqiptarë u ripushtuan nga serbët. Mbi shqiptarët rinisi një periudhë masakrash dhe persekutimi nga më të egrat dhe zgjati disa vite. Në v.1974 Kushtetuta e re e Jugosllavisë, u siguronte Kosovës dhe Vojvodinës statusin e barabartë të Krahinave Autonome. Më 1981 kërkesa e shqiptarëve të Kosovës për republikë. Pas viteve 1990 nisën luftat barbare të serbëve me Milosheviçin në krye, mbi Republikën e Bosnjes, mbi boshnjakët myslimanë dhe mbi Republikën e Kroacisë dhe mbi shqiptarët në Kosovë. Lufta e UÇK dhe ndërhyrja e forcave të NATO-s më 1999, sollën ndërprerjen e gjenocidit, largimin e forcave jugosllave nga Kosova, shpërbërjen e Jugosllavisë dhe krijimin e shteteve të pa varura. Më 17 shkurt 2008 Kosova u shpall e Pavarur. U njoh nga 114 shtete. Kështu u përmbys keqas dhe eksperimenti i dytë me Jugosllavi që si dhe eksperimenti i parë përgjakën popujt e kësaj ane të Ballkanit, shkaktuan me qindra mijëra viktima. Dy eksperimentet me Jugosllavi të dështuara stërprovuan se ngritja e tyre qe krejt e gabuar, shkatërruese, fatale për shqiptarët dhe popujt tjerë jo serbë, pa përjashtuar humbjet dhe për ta. Kështu shembja e dy Jugosllavive ishte një manual përfundimtar, i stërmjaftueshmëm dhe kategorik për diplomacinë europiane dhe shqiptare që tregonte se modeli Jugosllavi ka brenda helmin e dështimit dhe të luftrave. Një bashkim artificial i dhunshëm shtetesh të papërputhshme që për shumë shkaqe nuk mund të funksionojë, çon në luftë. Jugosllavia nuk mund të funksionojë! Ky qe mësimi i dytë flagrant i përsëritur i historisë. Pas përfundimit të luftërave në v. 1999, një mori marrëveshjesh rajonale dhe europiane hapën shtigje për marrëdhënie normale tregëtare dhe njerëzore në mes shteteve të rajonit, po dhe me shtetet europiane dhe sot vijojnë pa asnjë pengesë.

Po megjithatë ja ku po na turret përpara eksperimenti i tretë..!/Pabesueshmërisht jemi para një planifikimi të çuditshëm, dhe të pa pritur, tashmë nga BE, të një eksperimenti tjetër dhunues me Jugosllavi. Pas luftërave të v.1990 që nisën serbët në ish Jugosllavi dhe që morën fund më 1999 me ndërhyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë, ndodhi e pa e besueshmja! Bashkimi Europian shpërfilli rëndë mësimin që u nxor edhe nga ky eksperiment i dytë i përgjakshëm me Jugosllavi që u bë mbi kurrizin e shqiptarëve dhe të tjerëve. Sidoqë me qëllim të mirë konstruktiv perspektivë, BE vendosi të eksperimentojë, po mirëfilli të eksperimentojë përsëri mbi kurrizet e shqiptarëve dhe të tjerëve për një Jugosllavi tjetër, por pa e shtruar drejtë ekuacionin. E llogariti zbatimin e idesë veç në një këndvështrim pozitiv dhe jo dhe në këndvështrim të kundërt ku shfaqen probabilitetet e një përgjakjeje të re si në dy ish Jugosllavitë e dështuara. Këtë radhë në të do zhysnin edhe Shqipërinë. Formalisht do quhej “Treg i Përbashkët i Ballkanit Perëndimor”, por do strukturohej mirëfilli që të ishte një Jugosllavi se “ashtu duhet të ishte”. Serbia do ishte aty, sërish kapo, me energjitë e veta të pa shterrshëm agresive, dhe në inercinë e vet të pandalshme do kërkonte përfitim, dominim gradual dhe revansh. Kroacia dhe Sllovenia të shpëtuar disi nga ky makth. Në mes të të gjithëve do ishte mali i të vrarëve që kërkonin të vërtetën, dosjet e gjakosura dhe problemet eksplozive ende të pa zgjidhura. Një situatë sureale- të gjithë të “edukuar” nga BE që të buzëqeshin, po në fakt të çakorduar dhe të çakërdisur përballë njëri tjetrit. Sipas “Financial Times”, dt. 24 mars 2017 :“Serbia dhe Shqipëria janë gati për gjithçka.. Serbia do të luajë brënda këtij grupi atë rol që luan Gjermania në BE… Mali i Zi dhe Kosova megjithatë janë të alarmuara.”Lufat në dy ish Jugosllavitë si shkak kishin mospërputhje të mëdha në mes kombeve dhe politikave, por zjarrdhënës në të dy radhët ishte ambicia serbe, që si e ka demostruar dhe sot Serbia me shumë veprime të sajë, është gati të shpërthejë përsëri. “Ingredientët” potencialë të përplasjes aty janë, dhe Rusia është pas shpinës serbe e gatshme të shtyjë dhe të shpërthejë ngatërresa për të cilat “The Guardian” jep alarmin:”Shërbimi sekret rus po bashkëpunon me serbët për destabilizimin e Ballkanit”.(Gazeta Sot, 8.6 2017) Vetëm një kujdes i veçantë i BE që të integrojë gjashtë vendet e rajonit veç e veç për ti futur në BE ashtu siç bëri për Kroacinë dhe Slloveninë, duke hequr dorë përfundimisht nga çdo projekt për treg të përbashkët të gjashtë shteteve të BP, do shmangte nesër përplasjet në Ballkan. Ndryshe veç një çmenduri mund ta lindtte idenë për ti zhytur përsëri ato popuj të gjashtë shteteve të kësaj pjese të Europës Juglindore në koshin e sapo të përgjakur të një Jugosllavie të maskuar keq me pak bojë brenda nate, me një Serbi që nuk ka bojë që e ndryshon. Ose një ide e tillë mund të lindtte nga vetëbesimi absolut i BE në skemat e krijuara nga teknokratët e saj gjeopolitikë, ose nga korporatat e mëdha, duke shpërfillur mirëfilli realitetin e afërt historik, realitetin etnik, dhe jashtë mundësive potenciale, duke e parë rajonin si një resort ekonomik që duhet grupuar edhe politikisht për të rritur efektivitetet e investimeve nga BE. Sipas supozimit politik të kësaj ideje, kjo do sillte përmirësime ekonomike që do qetësonin rajonin. Ky është një supozim që ka dështuar rëndë më parë dhe tregon që nuk është mësuar asgjë nga eksperimentet teknokratiko politike ekonomike në dy Jugosllavi e vende të tjera. Kjo është një rrugë eksperimentale që shpërfill plotësisht aspiratat dhe për më keq dhe fatin e nesërm të njerëzve të këtyre gjashtë shteteve. Duhet të kujtohemi se janë njerëzit me atë që kanë në ndërgjegje, popujt me mendësitë e tyre të ndryshme, me etnopsikologjinë e tyre, që krijojnë ose jo mundësinë e bashkëpunimit me të tjerë, dhe jo tregjet. Mjerim për atë që sheh zgjidhjen “perfekte” tek tregjet, korporatat, dhe rregullimet relative të ngatërresave në mes shteteve, kombeve. Tregjet vërtetë imponojnë BE ,por duhet të kujtohemi se janë tregjet që shëmben vazhdimisht nga konkurrencat dhe kriza të rënda ciklike dhe pikërisht tregjet të parat kërkojnë shpëtimin tek luftat. Janë serbët vetëkritikë që na e ofrojnë mundësinë për të kuptuar më mirë ndërgjegjen politike të serbëve. Në fillim të qershorit, ish ministri i jashtëm i Serbisë, Vuk Drashkoviç pas “Lutjeve ndërkombëtare të mëngjesit” mbajtur në Berlin, në një intervistë për RTK deklaron: “krime janë bërë nga të gjitha palët, por logjika në Serbi është se të gjithë kanë bërë krime përveç serbëve, dhe kjo nuk prodhon asgjë të mirë përveç urrejtjes së mëtejshme” (Serbia të ballafaqohet me krimet” Gazeta “Sot”4.6.20 17 ) Nuk flitet këtu për ekonomi, për treg të madh a të vogël, po për etnopsikologji, jemi para një mohimi total nga serbët të krimeve që bënë qeveritë e tyre për synime ekspansive dhe rënqethën gjithë botën. Kjo frymë mohuese është sot në Serbi në shtresat aktuale drejtuese politike në Serbi, ndërsa deklaratat pragmatike formale të Kryeministrit Vuçiq sot president, për “bashkëpunim pa kufinj” me vendet e rajonit dhe BE, janë veç propagandë dhe mjet përfitimi. Kush mohon krimet që ka bërë, i mohon për ti bërë prap, dhe e trajton politikën si instrument të tërbuar, të pa ndjeshëm ndaj të drejtave dhe moralit njerëzor, si një përrua të rrëmbyer për të marrë para çdo gjë. Kongresmeni amerikan Eliot T. Engel jo më kot deklaron: “Për një vend si Serbia të shmangësh diskutimin dhe pranimin e përgjegjësisë për krimet e luftës paraqet një problem serioz, “BE të pezullojë anëtarësimin e Serbisë”. “Problemi serioz” fsheh një vullnet të pa epur të serbëve për luftë dhe ekspansion tjetër.

Ja, me këtë Serbi, me këta serbë me mëndje dhe ndërgjegje kaq “të pastër” nga krimet po dhe “larg” synimeve agresive në të nesërmen e afërt, Bashkimi Europian sipas konceptit ekonomiko-politik të tij të modeluar “pastër” nga burokratë optimistë të BE, kërkon të ngrejë një Jugosllavi tjetër “krejt të pastër”, ku në rastin më të parë për serbët , do ti zhysnin “pastër” të gjithë shqiptarët e popujt tjerë në një kasaphanë që nuk do kish si të vononte. Por për historinë “nuk ka” çmenduri të paprovuar, dhe për arsyet e çmendura të përfitimit dhe të gjeopolitikës nuk ka frenim.

Marrë nga “bota sot”