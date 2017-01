Ligji i mbetjeve më 4 shkurt në seancë plenare/ A i ka blerë Rama deputetët plehradashës?  

Dekreti i Presidentit që ktheu për rishqyrtim në Kuvend ndryshimet në ligjin “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” do të shqyrtohet në seancë plenare më 4 shkurt. Ky ligj i kthyer për rishqyrtim nga Kreu i Shtetit u kundërshtua me të fortë nga opozita, ndërsa kjo e fundit theksoi se sjellja e plehrave në vend bëhet për interesa korruptive të klientelës qeveritare

Dekreti i Presidentit që ktheu për rishqyrtim në Kuvend ndryshimet në ligjin “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” do të shqyrtohet në seancë plenare më 4 shkurt. Kalendari tre-javor i punimeve, i miratuar të hënën në parlament, ka caktuar seancën e parë të shkurtit për shqyrtimin e tij. Ky ligj i kthyer për rishqyrtim nga Kreu i Shtetit u kundërshtua me të fortë nga opozita, ndërsa kjo e fundit theksoi se sjellja e plehrave në vend bëhet për interesa korruptive. Një javë pas miratimit të ligjit, më 29 shtator Partia Demokratike i paraqiti parlamentit kërkesën e 28 deputetëve për mbajtjen e një referendumi lidhur me importin e mbetjeve. Në kërkesën e saj, PD theksonte se lejimi i importit për lloje të caktuara mbetjesh rrezikon jetën dhe shëndetin e qytetarëve, ndërsa krijon mundësi për lejimin e importit të mbetjeve të rrezikshme, gjë që bie ndesh me objektivat në fushën e ekonomisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Jashtë parlamentit ligji u debatua gjerësisht nga përfaqësues te biznesit dhe shoqëria civile, nëse lejimi i importit të mbetjeve për riciklim rrezikonte qytetarët, për shkak te ndotjes mjedisore. Kreu i Shtetit, Bujar Nishani, në argumentet e parashtruara ne dekretin qe ktheu për rishqyrtim ligjin ne fjale arsyeton vendimin e tij duke u shprehur se ligji “është në kundërshtim me Direktivën evropiane 2008/98/EC , sipas së cilës, duhet të zbatohet parimi i “vetëmjaftueshmërisë dhe afërsisë” që do të thotë se çdo shtet duhet të synojë të menaxhojë mbetjet e veta dhe mbetjet duhet të trajtohen sa më afër burimit të prodhimit, dhe për më tepër nuk është një detyrim që rrjedh nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit apo ndonjë marrëveshje tjetër ndërkombëtare të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë”. Një jave pas mos dekretimit nga Presidenti, me 21 tetor kryetari i Kuvendit, Ilir Meta propozoi një ekspertizë të thelluar të Bashkimit Evropian lidhur me ligjin ne fjale. Edhe BE në raportet e saj theksonte pamundësinë e vendit për të ricikluar plehrat e Evropës. Në këtë klimë pritet data 4 shkurt për të marr vesh se çdo të ndodh me ligjin e shumëdebatuar, një ligj që nëse miratohet do të helmojë shqiptarët dhe do të pasurojë klientelën qeveritare.