Listat/PD ngre grupet e punës për të përzgjedhur kandidatët për deputetë  

Marrëveshja Rama-Basha për zgjidhjen e krizës politike i ka dhënë një kohë disi të limituar Partisë Demokratike për të përgatitur listën shumë emërore të kandidatëve për zgjedhjet e 25 qershorit, që i duhet të dorëzojë në KQZ. Forca kryesore opozitare ka nisur menjëherë nga puna me procesin e konsultimit të figurave që janë propozuar nga baza dhe faqja online si kandidatë të mundshëm për deputetë. Afërsisht 1700 individë janë propozuar nga më shumë se 23 mijë qytetarë në aplikacionin on-line të faqes zyrtare të PD-së, që u hap në ditët e para të aktivitetit të çadrës së lirisë, ndërsa afro 1500 propozime janë paraqitur nga baza demokrate gjatë një procesi që ka zgjatur rreth 3 muaj dhe përfundoi pak para protestës së opozitës më 18 shkurt. Ndërkohë bëhet me dije se Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka ngritur një grup pune, i cili ka nisur punën në terren, në kontakte me strukturat e PD dhe me faktorët e komunitetit për të siguruar të dhena sa më objektive rreth kandidatëve potencialë të PD. Ky proces i iniciuar nga vetë kryeopozitari Basha synon që të evidentojë kandidatët më përfaqësues në bazë të integritetit, aftësive dhe reputacionit të tyre në komunitet. Anëtarët e grupit të punës për përzgjedhjen e figurave më të denja për kandidatë janë përcaktuar jashtë konfliktit të interesit, pasi edhe në rast kandidimi, asnjëri prej tyre nuk mund të garojë në qarkun ku është angazhuar si pjesë e këtij procesi. Ndarja e grupit të punës: Shkodër- Edi Paloka

Lezhë- Arben Ristani

Kukës- Dhurata Çupi

Dibër- Ervin Salianji

Durrës- Florjon Mima

Elbasan- Albana Vokshi

Fier- Flamur Noka

Berat- Tritan Shehu

Korçë- Edmond Spaho

Vlorë- Grida Duma

Gjirokastër- Gent Strazimiri

Tiranë- Aldo Bumçi