Llalla takon në Bruksel Drejtorin e Zyrës Anti-Mashtrim të BE-së, Giovanni Kessler, konfirmohet bashkëpunimi dhe paralajmërohen arrestime të nivelit të lartë

Llalla: Lufta kundër korrupsionit, prioritet madhor i Shqipërisë

Në kuadër të një vizite zyrtare Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla gjatë takimeve të tij në Bruksel, është pritur drejtori i Përgjithshëm i Zyrës Evropiane e Anti-Mashtrimit (OLAF), Giovanni Kessler të Komisionit Europian, ku ka diskutuar lidhur me forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër korrupsionit. Për Prokurorin e Përgjithshëm, lufta kundër korrupsionit është një prej prioriteteve madhore të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Europian. Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla, po zhvillon disa takime në Bruksel mes të cilëve edhe me Drejtorin e Përgjithshëm të Zyrës Evropiane të Antimashtrimit, Giovanni Kassler, lidhur me forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër korrupsionit. Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla, po zhvillon takime në Bruksel në kuadër të vizitës së tij zyrtare. Ditën e djeshme ai është pritur nga drejtori i Përgjithshëm i Zyrës Evropiane e Anti-Mashtrimit (OLAF), Giovanni Kessler të Komisionit Evropian, ku ka diskutuar lidhur me forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër korrupsionit. Llalla, informoi zotin Kessler lidhur me përpjekjet e autoriteteve shqiptare në luftën kundër korrupsionit, si edhe me masat e reja legjislative për forcimin e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Për Prokurorin e Përgjithshëm, lufta kundër korrupsionit është një prej prioriteteve madhore të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. “Për këtë arsye përvoja e autoriteteve të Brukselit në këtë drejtim do të shërbejë për forcimin e mekanizmave hetimorë”, tha kryeprokurori. Kjo është vizita e parë zyrtare e kryeprokurorit jashtë vendit, pas përplasjeve me deklarata me ambasadorin amerikan Donald Lu, i cili tha se Llalla është kundër reformës në drejtësi, duke sjellë reagimin e Prokurorisë ndaj ambasadorit, të cilin e akuzuan për shantazh. Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF) është organi i vetëm i BE-së i mandatuar për të zbuluar, hetuar dhe ndaluar mashtrimin me fondet e Bashkimit Evropian.

Kjo zyrë ka një status të pavarur në funksionimin e saj dhe është pjesë e Komisionit Europian.

Drejtori i Përgjithshëm i OLAF, Giovanni Kessler është emëruar në këtë detyrë nga Komisioni Evropian në vitin 2011, për një mandat 7-vjeçar.