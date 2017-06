LSI kërkon kontroll mendor për Edi Ramën, padit kryeministrin për përdorimin e policisë

Lëvizja Socialiste për Integrim ka paditur në Prokurori Edi Ramën, pasi ai shkeli ligjin kur ftoi policinë të angazhohet për të mbledhur vota për PS. Në kërkesë-padinë e LSI thuhet se këto thirrje drejtuar policisë së shtetit përbëjnë ngjarjen më të rëndë të thyerjes së ligjit. Në lidhje me këto deklarata, LSI ka kërkuar kontrollin mjekësor të kryeministrit pasi sipas tyre nuk është në gjendje të qëndrueshme mendore

Lëvizja Socialiste për Integrim shkon në ekstrem në qëndrimet për Edi Ramën. Përveçse e padit në prokurori për ftesën publike që i bëri policëve që të mbledhin vota për PS, përveçse kërkon mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë, LSI kërkon ta çojë Edi Ramën në psikiatri. “Çmojmë të domosdoshëm kontrollin mjekësor të Kryeministrit, për të verifikuar nëse ai është i aftë mendërisht ose jo, që të kryejë detyrën e Kryeministri. Këto deklarata tregohet qartë se nuk është në gjendje të qëndrueshme mendore” thuhet në njoftim. Sipas njoftimit për shtyp Edi Rama duhet të verifikohet nëse është i aftë mendërisht të kryejë këtë funksion të lartë shtetëror apo jo. “Edi Rama shkeli ligjin kur ftoi policinë te marre vota për PS. Thirrjet e Ramës për policinë e shtetit përbëjnë ngjarjen më të rëndë të thyerjes së ligjit. Thirrjet e Ramës thyejnë rëndë moralin te detyrës së një Kryeministri gjatë një fushatë elektorale në këto 25-vjet. Kjo ngjarje dhe kjo veprimtari e Kryeministrit është në kundërshtim me Kushtetutën dhe gjithë ligjet. Kryeministri i vendit me këtë thirrje ka shkelur të gjithë hierarkinë shtetërore të akteve ligjore. Shkeljet që nga Kushtetuta dhe deri tek VKM-ja më e fundit që ka miratuar qeveria e tij, si pjellë e marrëveshjes politike të datës 17-18 Maj 2017. Nëpërmjet këtij akti Rama ka shkelur ligjet që e ndalojnë Policinë e Shtetit të marrë pjesë në fushatën zgjedhor. Rama me veprimet e tij të cilat tashmë nuk i bën më fshehtas, por hapur dhe publikisht, ka kryer shkelje të rënda rregullat në një proces zgjedhor. Thirrjet e Ramës tregojnë se ky shtetas ka konsumuar njëherazi elementë të veprave penale. Nevojitet shqyrtim dhe hetim objektiv. Çmojmë objektivisht fillimin e ndjekjes penale, dhe kryerjen e hetimeve të paanshme në lidhje mbi këtë çështje. Çmojmë të domosdoshëm kontrollin mjekësor të Kryeministrit, për të verifikuar nëse ai është i aftë mendërisht ose jo, që të kryejë detyrën e Kryeministri. Këto deklarata tregohet qartë se nuk është në gjendje të qëndrueshme mendore. Nëse një tronditje e tillë psikike, vjen si pasojë e panikut, prej fuqisë së rritjes së mbështetjes popullore për LSI, sërish nuk është aspak shkak për përjashtim nga përgjegjësia penale dhe politike. Nisur nga deklarata e papërgjegjshme e Kryeministrit, e vlerëson të nevojshme që Presidenti i Republikës të thërrasë mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të analizuar veprimtarinë antiligjore të Kryeministrit të vendit. Shprehim gatishmërinë dhe vendosmërinë e saj për zbatimin e ligjit”, thuhet në njoftimin LSI.