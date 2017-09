LSI shpall aksionin opozitar: Forcë politike në një moment kritik për demokracinë në vend

Kryemadhi: Do të jemi opozitë e vërtetë, më 25 qershor na sulmuan që t’i japin pushtet oligarkisë

Lëvizja Socialiste për Integrim mblodhi ditën e djeshme kryesinë e partisë ku u diskutua për mënyrën sesi kjo forcë politike do të operojë me nisjen e sesionit të ri parlamentar dhe për organizimin e grupit të saj Parlamentar. Gjatë fjalës së saj në mbledhje, kryetarja Monika Kryemadhi nënvizoi domosdoshmërinë e riorganizimit dhe ristrukturimit të LSI në kuadër të përballjes me një mazhorancë të kapur nga korrupsioni e të blera nga njerëzit e drogës dhe krimit. “Jemi mbledhur sot për të nisur një sezon të ri politik me rastin e konstituimit të kuvendit të ri me 9 shtator e fillimit të legjislaturës së re për 4 vitet në vijim. Është detyra e kësaj kryesie për të udhëhequr të gjithë angazhimin e forumeve drejtuese të LSI në të gjithë vendin për të përmbushur me sukses rolin e ri të LSI si një forcë e vërtetë opozitare në një moment kritik për demokracinë e të drejtat e qytetarëve. Është detyra dhe përgjegjësia jonë ti japim një dimension të ri mendimit dhe veprimit opozitar në vend dhe ne i kemi të gjitha kapacitetet për ta bërë këtë më së miri . Ky proces do të shoqërohet me hapjen ndaj cilido që kërkon të përfshihet e të kontribuojë në këtë aksion që synon zgjimin e bashkimin e shumicës së shqiptarëve për të vendosur sovranitetin e tyre mbi qeverisjen dhe institucionet. Na duhet një LSI e qartë dhe e vendosur për të ndjekur një axhendë të qartë e të pakompromis që synon mbrojtjen e demokracisë dhe të drejtave të njeriut, mbrojtjen e interesit publik, ndarjen e politikës dhe policisë nga krimi dhe malavita, vendosjen e sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës, dhe natyrisht rikthimin e integrimit europian si prioritet madhor për të ardhmen e vendit”, tha Kryemadhi. Ajo më tej theksoi se më 25 qershor LSI u shigjetua si objekt sulmi nga pushteti i pakontrolluar i oligarkisë, që kërkon të shtijë në dorë institucionet shtetërore të zhysë Shqipërinë në varfëri. Sipas Kryemadhit grupi parlamentar i LSI është shtuar në numër dhe do t’i duhet të punojë fortë përballë qeverisë së konfirmuar me vota të vjedhura e të blera. “Sot LSI është më e fortë se asnjëherë pasi kaloi me sukses një sprovë të jashtëzakonshme si 25 Qershori ku ajo u targetua në mënyrë jodemokratike e kriminale për ti dhënë një pushtet të pakontrolluar oligarkisë dhe malavites për të garantuar kapjen e shtetit e të institucioneve në çdo qelizë. LSI edhe pse konkurroi e vetme dhe u sulmua pacipësisht e pabesisht nga forcat e së keqes tregoi qëndrueshmëri, rritje e vitalitet . Dhe sot ne kemi një grup parlamentar jo vetëm më të madh, por edhe shumë më cilësor dhe më të ri, me te gjitha potencialet për të qenë një opozitë tepër përfaqësuese, profesionale por edhe luftarake dhe me integritet përballë një pseudomazhorance të dalë nga zgjedhjet më të deformuara e të parregullta që vendi ka njohur që nga 26 Maji i 96”, u shpreh Kryemadhi.

Luan Rama: Qëndrimin për qeverinë e re do ta shprehim në Parlament

Nënkryetari i LSI, Luan Rama pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së kësaj force politike doli në një deklaratë për mediat, ku bëri të ditur mënyrën e organizimit të grupit të ri parlamentar. Rama bëri me dije se kryetari i grupit parlamentar do të mbetet Petrit Vasili, ndërsa dy nënkryetarët do të jenë Klajda Gjosha dhe Përparim Spahiu. Po ashtu kryesia e LSI-së ditën e djeshme vendosi sekretare të LSI- Nora Malajn, ndërsa zëdhënëse deputeten Floida Kërpaçi. “Pesha dhe shkalla e përqëndrimit dhe përmbushjes së detyrimit për të i’u përgjigjur interesit qytetar është e rëndësishme. Ne do të nisim për të përkthyer apo riorganizuar në modelet e përfaqësimit, kontributet dhe angazhimin e njerëzve tanë. Pa dyshim një rol të rëndësishëm ka Grupi Parlamentar, i cili është jo vetëm më shumë në numër, por edhe përfaqësimi me kualitete për të bërë të mundur angazhimin që ka opozita shqiptare. Kryesia rekomandoi 2 nënkryetarë të grupit, Klajda Gjoshën dhe Parim Spahiun. Sekretare do jetë Nora Malaj. Zëdhënëse do jetë deputetja Floida Kërpaçi. Kryesia vendosi të vazhdojmë traditën shumë të mirë, të krijuar me veprimtari në shërbim të komunitetit”, u shpreh Rama. Ndërkohë Rama iu përgjigj edhe interesit të gazetarëve lidhur me qëndrimin e LSI përsa i përket vendosjes së Gramoz Ruçit në krye të Kuvendit të Shqipërisë. Duke u treguar disi i rezervuar Rama u shpreh se qëndrimi zyrtar do të shfaqet me nisjen e sesionit të ri parlamentar. “Sa i takon projektit të maxhorancës, le ta themi kështu, për qeverinë dhe gjithçka tjetër, dhe nivelet e përfaqësimit të saj në drejtim të Kuvendit, ne do të shprehemi kur të vijë koha kushtetuese, apo kur të gjendemi përballë detyrimit kushtetues për të vendosur. Sa i takon programit të qeverisë, shumë shpejt do jemi në Kuvend, ku do të mbajmë qëndrimin tonë kushtetues”, tha ai.